Гутерріш закликав Росію і Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС
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Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на Радіо Свобода.
"Як перший крок, російські й українські сили повинні взяти на себе зобов’язання не брати участі в будь-якій військовій діяльності в напрямку станції або зі станції", – сказав Ґутерріш на засіданні Ради безпеки ООН 6 вересня.
"Як другий крок, має бути забезпечена угода щодо демілітаризованого периметра. Зокрема, це включатиме зобов’язання російських сил вивести весь військовий персонал і техніку з цього периметра та зобов’язання українських сил не просуватися до нього", — додав генсек ООН.
Посол Росії Василь Небензя заявив на засіданні Радбезу ООН, що РФ шкодує, що у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії за підсумками місії на ЗАЕС Україну не звинувачують в обстрілі станції.
"Ми шкодуємо, що у вашому звіті... прямо не названо джерело обстрілу, – сказав Небензя. – Ми розуміємо вашу позицію як міжнародного регулятора, але в нинішній ситуації дуже важливо називати речі своїми іменами".
Американський дипломат Джеффрі ДеЛорентіс у відповідь заявив, що, незважаючи на "розлогі пояснення" Росії з наміром уникнути визнання відповідальності за свої дії, вона "не має права наражати світ на непотрібний ризик і можливість ядерної катастрофи".
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чего еще изволите?
***** тому й почало цю війну на знищення України, бо знало, що йому від цих старих імпотентів нічого не буде, вони все схавають.
Тільки знищити цих підарасів !!!!
Болгарский (определено)
guterish
Русский
ты сточная канава
теперь всё понятно.
"for all good against all bad" розкажи своїм онукам. А тут ти повинен діяти.
>народ, а тепер зацініть позавчорашню пропозицію Порошенка…
Я (до відома) сам є переконаний порохобот, але оце є приклад звичайного політиконства. Порох розумна людина і добре знає, що від ООН, в РадБезі якоі сидить ворог, рішень на користь Украіни не дочекаєшся. То до кого такі звертання?
Треба було Кравчуку у свій час не погоджуватися на формальну заміну СРСР на рфію у РадБезі. Якби не було у високому кріслі ху$лостану, миротворці ще б у 15-му році були в Донецьку.
Для тих, хто не в курсі, історія питання:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/07/27/7143946/
Політика не можна звинувачувати в політиканстві, тим більше, якщо воно в інтересах держави - а тут якраз цей випадок, і Ви з цим опосередковано погодились.
Це той випадок, коли Гутьєреш має покрутитися (можливо, і безрезультатно; хоча чому - але про це окрема розмова), принаймі, для того, щоб через ООН "загострити проблему", щоб до печінок кожного не тільки політика в світі, а й обивателя дійшло, що це касапи - фашисти (рашисти), напали і окупували, що вони - держава-терорист.
І, (окрема розмова) - потрібно агітувати і старатися провести через Генасамблею зміни в Статуті (ну, хоча би, що зацікавлена сторона в Радбезі не приймає участі в голосуванні); і провести через ту же Генасамблею рішення про направлення миротворців (щоб не через Радбез). Для цього потрібно, щоб якмога більше країн прийняло участь в голосуванні, щоб не сачкували, оце робота Генсекретаря ООН. Може, і нічого не вийде - але нервів агресору помотає чимало.
і ці всі люди займають такі високі посади , спецслужби Європи і Світу ви виявилися просто кошенятами
Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже навіть стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша - заклик щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга - негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції".