Гутерріш закликав Росію і Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на Радіо Свобода.

"Як перший крок, російські й українські сили повинні взяти на себе зобов’язання не брати участі в будь-якій військовій діяльності в напрямку станції або зі станції", – сказав Ґутерріш на засіданні Ради безпеки ООН 6 вересня.

"Як другий крок, має бути забезпечена угода щодо демілітаризованого периметра. Зокрема, це включатиме зобов’язання російських сил вивести весь військовий персонал і техніку з цього периметра та зобов’язання українських сил не просуватися до нього", — додав генсек ООН.

Посол Росії Василь Небензя заявив на засіданні Радбезу ООН, що РФ шкодує, що у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії за підсумками місії на ЗАЕС Україну не звинувачують в обстрілі станції.

"Ми шкодуємо, що у вашому звіті... прямо не названо джерело обстрілу, – сказав Небензя. – Ми розуміємо вашу позицію як міжнародного регулятора, але в нинішній ситуації дуже важливо називати речі своїми іменами".

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Американський дипломат Джеффрі ДеЛорентіс у відповідь заявив, що, незважаючи на "розлогі пояснення" Росії з наміром уникнути визнання відповідальності за свої дії, вона "не має права наражати світ на непотрібний ризик і можливість ядерної катастрофи".