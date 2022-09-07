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Гутерріш закликав Росію і Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на Радіо Свобода.

"Як перший крок, російські й українські сили повинні взяти на себе зобов’язання не брати участі в будь-якій військовій діяльності в напрямку станції або зі станції", – сказав Ґутерріш на засіданні Ради безпеки ООН 6 вересня.

"Як другий крок, має бути забезпечена угода щодо демілітаризованого периметра. Зокрема, це включатиме зобов’язання російських сил вивести весь військовий персонал і техніку з цього периметра та зобов’язання українських сил не просуватися до нього", — додав генсек ООН.

Посол Росії Василь Небензя заявив на засіданні Радбезу ООН, що РФ шкодує, що у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії за підсумками місії на ЗАЕС Україну не звинувачують в обстрілі станції.

"Ми шкодуємо, що у вашому звіті... прямо не названо джерело обстрілу, – сказав Небензя. – Ми розуміємо вашу позицію як міжнародного регулятора, але в нинішній ситуації дуже важливо називати речі своїми іменами".

Також читайте: Навколо Запорізької АЕС треба терміново створити охоронну зону ядерної безпеки, - Гроссі

Американський дипломат Джеффрі ДеЛорентіс у відповідь заявив, що, незважаючи на "розлогі пояснення" Росії з наміром уникнути визнання відповідальності за свої дії, вона "не має права наражати світ на непотрібний ризик і можливість ядерної катастрофи".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+63
Ніт, старий дармоїд, домовлятися з ворогом-терористом ми не будемо. Це ти повинен робити. А ми їх просто будемо вбивати, якщо доведеться, то й на територіі АЕС.
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07.09.2022 00:35
+45
Саме огидне, що а ні Гросі, а ні Гутереш не вимагають вивести озброєних російських військових терористів з територіі АЕС та нічого не кажуть про захоплення станції військовими з підаросіі , наче їм там саме місце знаходитись та й взагалі, це їхнє постійне місце проживання.

***** тому й почало цю війну на знищення України, бо знало, що йому від цих старих імпотентів нічого не буде, вони все схавають.
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07.09.2022 00:42
+24
Идиот
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07.09.2022 00:35
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Ніт, старий дармоїд, домовлятися з ворогом-терористом ми не будемо. Це ти повинен робити. А ми їх просто будемо вбивати, якщо доведеться, то й на територіі АЕС.
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07.09.2022 00:35 Відповісти
Точно. Старый дармред и маразматик. Соплежуй. Сидит на зарплате в ус не дует и предлагает с маньяком о чем то договариваться
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07.09.2022 09:04 Відповісти
Пора гуттерешу знову їхати до України і прямо на АЕС
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07.09.2022 00:35 Відповісти
Идиот
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07.09.2022 00:35 Відповісти
Вряд ли, скорее купленьій.
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07.09.2022 00:42 Відповісти
Два прильота. Ну, в принципе по одному небывает, сирена заиграла. Это Харьков. Куда - еще не знаю. Но бахало чем-то серьезным. Я пока живой
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07.09.2022 00:39 Відповісти
жалко что в эту с*ку тогда не влетела ракета, когда оно было в Киеве. Он же договариваться приехал....что ж ты не договорился, дрянь?! тебя ждут в энергодаре, переговорщик хренов.
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07.09.2022 00:40 Відповісти
Женек не надо так грубить, и так все понятно, не становитесь на ступень с лаптями.
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07.09.2022 00:46 Відповісти
Женя правильно всё сказал. Зачем ещё нужен этот Гутерриш? Только затем, шоб выражать озабоченности и заклыкать до дебильных действий? Зла не хватает на все эти ооны, красные кресты и магаты
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07.09.2022 03:12 Відповісти
"зобов'язання українських сил не просуватися до нього"
чего еще изволите?
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07.09.2022 00:41 Відповісти
Саме огидне, що а ні Гросі, а ні Гутереш не вимагають вивести озброєних російських військових терористів з територіі АЕС та нічого не кажуть про захоплення станції військовими з підаросіі , наче їм там саме місце знаходитись та й взагалі, це їхнє постійне місце проживання.

***** тому й почало цю війну на знищення України, бо знало, що йому від цих старих імпотентів нічого не буде, вони все схавають.
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07.09.2022 00:42 Відповісти
Impotento!
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07.09.2022 00:43 Відповісти
Гутєреш, пішов на х%й разом з оон.
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07.09.2022 00:44 Відповісти
Fuck you Antonio 🖕🏻
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07.09.2022 00:47 Відповісти
"fuck off"
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07.09.2022 01:28 Відповісти
А нічого що кацапи заес штурмували й обстрілювали з гармат, танків та рсзо? Нічого що вони там катують та вбивають людей? Безкорисні нікчеми.
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07.09.2022 00:47 Відповісти
Як можна домовитись з тим, хто геноцидить твою націю?
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07.09.2022 00:49 Відповісти
Опять началось про *обе стороны должны договориться и перестать стрелять*. Иди ты сам нах. придурок старый. Ты уже договорился с рашистами и про Мариуполь и про Азов и даже про зерно.
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07.09.2022 00:50 Відповісти
Може ще й подарувати станцію цим *******???

Тільки знищити цих підарасів !!!!
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07.09.2022 00:52 Відповісти
Гутерріш-я сделал все что мог...
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07.09.2022 00:53 Відповісти


Болгарский (определено)

guterish

Русский

ты сточная канава

теперь всё понятно.
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07.09.2022 00:53 Відповісти
Гутерріш , а не пішов би ти на @@@@й зі своїми , провокативними пропозиціями ? 😠
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07.09.2022 00:54 Відповісти
Перевод с Хинди Гутериш это грязный, животный, с Болгарского сточная канава,с Киргизского кишки, ...больше не искал мне хватит.
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07.09.2022 00:59 Відповісти
гуттеРаш, він дурний, чи малохольний? чи може белєни обкурився?
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07.09.2022 00:59 Відповісти
Гутєреш просто смешной мальчик.. больше нечего сказать
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07.09.2022 01:00 Відповісти
Скажіть цьому штопаному що він презерватив кончений.Вже задовбав тварина ! Ці европейці вже мене харят паскуди !
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07.09.2022 01:00 Відповісти
А что вы хотите. Рашка еще с советских времен заряжала деньгами все мировые организации деньгами, ставила своих агентов, покупала партии, на деньги кпсс создавала предприятия на Западе. Вот сейчас это все и поднялось.
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07.09.2022 01:06 Відповісти
Как тебя зовут - Гутериш? Приглашаю пана в Харьков. Будет всьо - От кофейка до чего захочешь. Думать научись, Гутериш
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07.09.2022 01:06 Відповісти
Извиняюсь, канешно, если бы ты не научился думать, то ты не был бы Гутерешем. М-дя. Ладно, поэтому я пишу тебе пакости, а ты на троне. Так бывает. Завидую, но такое
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07.09.2022 01:21 Відповісти
на тому підарському рівні рішають бабки для крісла і тосуються вони тоже з підарами які обмеженні реальним життям
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07.09.2022 01:33 Відповісти
Первая половина фразы. Этого было достаточно
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07.09.2022 01:38 Відповісти
придурок.
"for all good against all bad" розкажи своїм онукам. А тут ти повинен діяти.
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07.09.2022 01:07 Відповісти
угу.. "мі тут вообще за все хорошее против всего плохого.. Договоритесь и не создавайте аварий на АЄС.. типа мі тут их совместно создаем.. писец.. как в том старом анекдоте.. -потенциально у нас есть глава международной серьезной организации-а реально-страрій *******...
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07.09.2022 01:15 Відповісти
народ, а тепер зацініть позавчорашню пропозицію Порошенка "Якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку на ЗАЕС, варто негайно вводити на станцію миротворців ООН", як він цим вставляє Гутієреша і Радбез з його постійним недобензя.
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07.09.2022 01:18 Відповісти
@ Ан Мур

>народ, а тепер зацініть позавчорашню пропозицію Порошенка…

Я (до відома) сам є переконаний порохобот, але оце є приклад звичайного політиконства. Порох розумна людина і добре знає, що від ООН, в РадБезі якоі сидить ворог, рішень на користь Украіни не дочекаєшся. То до кого такі звертання?

Треба було Кравчуку у свій час не погоджуватися на формальну заміну СРСР на рфію у РадБезі. Якби не було у високому кріслі ху$лостану, миротворці ще б у 15-му році були в Донецьку.

Для тих, хто не в курсі, історія питання:

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/07/27/7143946/
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07.09.2022 03:24 Відповісти
зо всім згоден, окрім звинувачення Пороха в політиканстві в цьому питанні.
Політика не можна звинувачувати в політиканстві, тим більше, якщо воно в інтересах держави - а тут якраз цей випадок, і Ви з цим опосередковано погодились.
Це той випадок, коли Гутьєреш має покрутитися (можливо, і безрезультатно; хоча чому - але про це окрема розмова), принаймі, для того, щоб через ООН "загострити проблему", щоб до печінок кожного не тільки політика в світі, а й обивателя дійшло, що це касапи - фашисти (рашисти), напали і окупували, що вони - держава-терорист.
І, (окрема розмова) - потрібно агітувати і старатися провести через Генасамблею зміни в Статуті (ну, хоча би, що зацікавлена сторона в Радбезі не приймає участі в голосуванні); і провести через ту же Генасамблею рішення про направлення миротворців (щоб не через Радбез). Для цього потрібно, щоб якмога більше країн прийняло участь в голосуванні, щоб не сачкували, оце робота Генсекретаря ООН. Може, і нічого не вийде - але нервів агресору помотає чимало.
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07.09.2022 09:38 Відповісти
Що пропонує ця гнида ? Переговори. тобто здачу окупованих росією українських територій взамін за безпеку на ЗАЕС ? Цього і слід було чекати від цього покидька !
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07.09.2022 01:19 Відповісти
казковий довбойоб...
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07.09.2022 01:27 Відповісти
Кацапские гроши отрабатывает с усердием!
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07.09.2022 01:28 Відповісти
Пішов ***** зі своїми обидвами сторонами! Може б якщо б та ракета в Київі по ньому попала, може оон щось бы розуміти почали...
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07.09.2022 01:30 Відповісти
С Россией договориться о чем-то, все равно, что к дьяволу обратиться за добром.
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07.09.2022 01:32 Відповісти
а не оон ди этим дерьмом заниматься должен?
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07.09.2022 01:42 Відповісти
ООН давно стала говорильнею, а керівництву завжди без різниці хто агресор, а хто потерпілий. Головне мати атомну бомбу і роби що хочеш.
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07.09.2022 01:55 Відповісти
А що всі здивувались? Гуттаперч у своєму репертуарі.
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07.09.2022 01:56 Відповісти
"Ми шкодуємо, що у вашому звіті... прямо не названо джерело обстрілу, - сказав Небензя. - Ми розуміємо вашу позицію як міжнародного регулятора, але в нинішній ситуації дуже важливо називати речі своїми іменами: чорне - білим, а біле - чорним"
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07.09.2022 02:00 Відповісти
Не розумію - він ідіот чи прикидається?!!
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07.09.2022 02:04 Відповісти
Знов домовитися як в 2014-?і до чого це привело?як це нова лінія розмежування де українські війська не матимуть на своїй території такі ж права як російські на нашій?і коли росіяни нас розстрілювали плюючи на всі домовленості чи хтось їх,паскуд за це хоч насварив.пішов ти Гуталін у дупу ,продажна проросійська мразота.
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07.09.2022 02:07 Відповісти
Чергова соціалістична мерзота.
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07.09.2022 02:12 Відповісти
ООН в таком виде, как сейчас не нужна вообще... от слова совсем... она как вошь въелась в тело и не убегает... надо ей помочь убежать... так же и красному кресту...
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07.09.2022 03:48 Відповісти
ЗАЕС українська.Що там роблять росіяни непонятно.Зірвуть ЗАЕС росіяни-спрацьовує стаття 5 НАТО,РФ буде розбомблена.НАТО оті шури мури Магате нецікаві.Після 8го ждіть нових ударів по росіянах,тоді все зміниться скоро і ніяких переговорів з РФ.ЗАЕС вони покинуть і заберуться на свої болота.
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07.09.2022 05:09 Відповісти
Закликаю ООН саморозпуститися.
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07.09.2022 05:36 Відповісти
Знову за рибу гроші , ******* , Україна, тут не до чого, расія, напала . Усі претензії до неї
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07.09.2022 05:54 Відповісти
Старий пердун приїдь і виріши все на місці
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07.09.2022 06:08 Відповісти
Зобов'язання укр сил не просуватися до нього???? Це взагалі як???? Гандон старий! Може ще нам усім веселитися зі своїх земель, чмо маразматичне???
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07.09.2022 06:55 Відповісти
ООН повторяет путь " Лиги наций"
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07.09.2022 06:56 Відповісти
гросі, папа, гуткріш це все люди *****
і ці всі люди займають такі високі посади , спецслужби Європи і Світу ви виявилися просто кошенятами
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07.09.2022 07:06 Відповісти
Людина 49 р.н., тобто повоєнне покоління 2СВ безхребетних паразитів-леваків, що до теперішніх часів сциться від величі совка-переможця, кромсавшого кордони держав на свій розсуд. Саме на старих підорасів гутерешей розраховано щорічне пабєдобєсіє, як регулярне нагадування + грошова валізка звісно...
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07.09.2022 07:35 Відповісти
Старий маразматик іди на ЙУХ!!!
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07.09.2022 07:47 Відповісти
Маразм крепчает.
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07.09.2022 07:50 Відповісти
І ось питання, кому взагалі така ООН потрібна?
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07.09.2022 07:55 Відповісти
Так хай цей дід прийшле білі каски ООН щоб взяли під контроль ЗАЕС, все ж в його руках.
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07.09.2022 07:58 Відповісти
Гутерріш, а до чого тут Україна, ти нічого не переплутав, халуй парашинскький?
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07.09.2022 08:06 Відповісти
Цей старий пердун,не розуміє,або не хоче зрозуміти,що кацапи шантажують світ цим питанням,ніколи вони її не взірвуть або нашкодять,бо їхні кордони поруч...
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07.09.2022 08:31 Відповісти
Гутерріш з Папою Римським в одного лікаря деменцію лікують?
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07.09.2022 08:41 Відповісти
Чучало, закликало воно!
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07.09.2022 10:24 Відповісти
Маразм міцніє
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07.09.2022 11:35 Відповісти
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24: "У звіті МАГАТЕ по Запорізькій АЕС не вистачає вимоги повернення станції під контроль України і виведення російських військ.

Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже навіть стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша - заклик щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга - негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції".
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07.09.2022 22:56 Відповісти
 
 