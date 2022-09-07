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За добу знищено 83 окупанти, штурмовик Су-25, 5 танків і 12 гаубиць, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

За минулу добу на південному напрямку Збройні Сили України ліквідували 83 окупантів, а також знищили значну кількість військової техніки та 3 склади боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативного командування "Південь".

"Обстановка в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу "Орлан-10" збито", - йдеться в повідомленні.

Намагаючись утримати зайняті рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. "За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами", - зазначили українські військові.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять: 83 військових, п'ять танків, 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", три гармати "Гіацинт-Б", три одиниці автобронетехніки. Також знищено три склади боєприпасів - у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці.

Також читайте: ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти, - ОК "Південь"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
а мы не наступаем. Мы заходим туда, откуда вы отступаете.
Кстати, почему своих двухсотых бросаете?
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07.09.2022 04:29
+11
Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!

Загарбникам - тільки жорстока смерть!
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07.09.2022 02:15
+11
Всё идёт по плану. Никакой паники нет (с)

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07.09.2022 04:26
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Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!

Загарбникам - тільки жорстока смерть!
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07.09.2022 02:15 Відповісти
Знову "Під "кущем" насрано..."? Там люди наші гинуть, а ти блюзнірствуєш!
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07.09.2022 06:10 Відповісти
А ти у нас тут хто? "Уставший бандит"? Влетіть в "зад" "мерсу" "Запорожець" може лише з одної причини - коли за кермом "мерса" - тормоз", який при виїзді з гаража не перевірив, чи працюють у нього "стоп-сигнали" Висновок: ти у нас - "ТОРМОЗ"! Саме про це я тобі тут постійно нагадую!!!
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07.09.2022 07:26 Відповісти
"Бидло" точно вирішувать не буде Вирішують тверезо мислячі форумчани - своєю підтримкою розумних думок
А з форуму тебе ніхто не жене - бігай і далі, розкладаючи свої "кактуси" під кожним "кущем" Просто у тобою "насране" я буду тебе постійно "носом тикать" - щоб ти своє місце знав!
(попереджав же - "не заїдайся зі мною"! А ти вирішв "побикувать" От і МАЄШ!!!)
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07.09.2022 07:42 Відповісти
Знаєш - мені теж дещо "здається"... Наприклад, що ти - не підар... Тобто не гомосексуаліст... А от "підаром" цілком буть можеш!
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07.09.2022 08:04 Відповісти
Та хоч "Мквеле Лубумбасі"! Головне - що читають тут і підтримують мене, а не тебе! З тебе, здебільшого, сміються, як з дурника А я лише цьому допомагаю! "За вушко на сонечко витягую!"
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07.09.2022 07:46 Відповісти
Дуууже непогано. Але в Балаклії там взагалі мабуть сьогодні мішок із ніштяками хлопці набили!
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07.09.2022 02:24 Відповісти
???
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07.09.2022 02:33 Відповісти
Ждём официальную сводку, все что набили и взяли в плен, все наше, не пропадет
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07.09.2022 03:40 Відповісти
Всё идёт по плану. Никакой паники нет (с)

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07.09.2022 04:26 Відповісти
а мы не наступаем. Мы заходим туда, откуда вы отступаете.
Кстати, почему своих двухсотых бросаете?
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07.09.2022 04:29 Відповісти
Реєстрація 05.09.2022
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07.09.2022 04:34 Відповісти
та видел
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07.09.2022 10:31 Відповісти
А що там про звернення Сергія Лукашова про генерала Щадило, тиша?
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07.09.2022 04:06 Відповісти
щоденно дивізіона важкої арти немає. Основна сила орків щоденно тане високими темпами.
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07.09.2022 06:46 Відповісти
 
 