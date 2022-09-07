РФ намагалася тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС, - Кислиця
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Росіяни намагалися тиснути на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки звіту щодо ЗАЕС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС.
"Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН. – Ред.)… Єдине, що пояснює цю російську метушню, - це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт", - йдеться в повідомленні.
Кислиця сказав, що коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання Радбезу, "російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити".
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Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже навіть стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша - заклик щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга - негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції".