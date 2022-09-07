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РФ намагалася тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС, - Кислиця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Росіяни намагалися тиснути на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки звіту щодо ЗАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС.

"Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН. – Ред.)… Єдине, що пояснює цю російську метушню, - це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт", - йдеться в повідомленні.

Кислиця сказав, що коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання Радбезу, "російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити".

Читайте також: Гутерріш закликав Росію і Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
"Не витанцьовується" у кацапів ніяк! Не можуть змириться, що ініціативу у них "з рук вибили" і тепер вони лише "заложники ситуації" і повинні діять у відповідності з нею Однак - А ХТО ЇМ ВИНЕН? Якби не почали війну з Україною - світ до цих пір вірив-би у міф про "другу армію світу" А зараз Захід побачив, що їх "військова велич" - "мильна булька" Просто дуже велика А крім отієї дутої " військової величі", у них і "аргументів" ніяких нема!
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07.09.2022 07:18
+4
В тій системі саме скликання засідання ООН є "знаменним" і свідчить про роботу персоналій. А яка це робота, це друге питання. Звіт поданий і кацапчики про нього забули. Песков галочку про виконання поставив а там і трава не рости. Самі ж знали, що абсурд коли в супровід комісії послали бувшого директора мавпячого притулку з Сухумі (може, це однокласник нашого прохвоста із Слуг).
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07.09.2022 07:36
+3
А що взагалі в тому сраному звіті? Заклики до "всіх сторін" зберігати спокій?
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07.09.2022 07:23
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Навіщо на нього тиснути ? Він людина ***** і без натиску буде все як треба
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07.09.2022 07:08 Відповісти
"Не витанцьовується" у кацапів ніяк! Не можуть змириться, що ініціативу у них "з рук вибили" і тепер вони лише "заложники ситуації" і повинні діять у відповідності з нею Однак - А ХТО ЇМ ВИНЕН? Якби не почали війну з Україною - світ до цих пір вірив-би у міф про "другу армію світу" А зараз Захід побачив, що їх "військова велич" - "мильна булька" Просто дуже велика А крім отієї дутої " військової величі", у них і "аргументів" ніяких нема!
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07.09.2022 07:18 Відповісти
Теоретично ще одна залишилася - ядерна зброя. Якби не вона, то рашці б вже ***** була.
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07.09.2022 09:25 Відповісти
Нехай тоді офіційно визнає свою нікчемність і нездатність бути неупередженим. А потім у*обує в свої джунглі
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07.09.2022 07:22 Відповісти
А що взагалі в тому сраному звіті? Заклики до "всіх сторін" зберігати спокій?
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07.09.2022 07:23 Відповісти
В тій системі саме скликання засідання ООН є "знаменним" і свідчить про роботу персоналій. А яка це робота, це друге питання. Звіт поданий і кацапчики про нього забули. Песков галочку про виконання поставив а там і трава не рости. Самі ж знали, що абсурд коли в супровід комісії послали бувшого директора мавпячого притулку з Сухумі (може, це однокласник нашого прохвоста із Слуг).
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07.09.2022 07:36 Відповісти
'Гра на публіку', він і так з потрохами їхній
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07.09.2022 07:52 Відповісти
То вона при Порошенко могла тиснути, а при Боневтіку вони безсильні, Володя як скаже погрозливе слово з бункероа, так московити понакладають в штани і повтікають. Так 73%?
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07.09.2022 08:31 Відповісти
Ну напишет Гросси звит и шо? Опять стурбованнисть выразят? Хотя для Лохабонэвтик это отличная причина, шоб заглянуть в глаз *****. Вова ухватится за неё обеими руками и попытается заморозить войну
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07.09.2022 09:04 Відповісти
вже написав, і на Радбезі відзвітував
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07.09.2022 10:08 Відповісти
Гроссі, який заявив на Радбезі "Навколо Запорізької АЕС треба терміново створити охоронну зону ядерної безпеки" виявився куди більш адекванішим за Гутієреша, який "закликав ***** і Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС"
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07.09.2022 10:06 Відповісти
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24: "У звіті МАГАТЕ по Запорізькій АЕС не вистачає вимоги повернення станції під контроль України і виведення російських військ.

Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже навіть стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша - заклик щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга - негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції".
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07.09.2022 22:58 Відповісти
 
 