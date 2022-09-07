Путін може використати звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС, щоб спробувати запустити процес, аналогічний "Мінську", - ISW
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Президент РФ Володимир Путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС і створити процес, аналогічний Мінським угодам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначається, дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ. МАГАТЕ не може безпосередньо взаємодіяти з Росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що Росія має право на консультації.
ISW пише, що Путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію України, яку зараз окупують російські війська.
"Путін може спробувати скористатися ситуацією, щоб спробувати створити процес, аналогічний Мінським угодам, які встановили припинення вогню після російського вторгнення у 2014 році", - йдеться у звіті.
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На момент подписания так и было
Или лучше такое вторжение еще в 2015 ?
Навкруги ЗАЕС будуть "переговори" А поза нею будемо звільнять нашу землю!
Попытки инициировать любые, другие переговоры - это шаг к легализации "завоеваний" оккупанта.
"Скорая" не может работать "Полицией"
Если так сравнить
Й втрати будуть немаленькі.
А політичні уркагани з будь-якого напрямку можуть виступати з заявами та своїми припущеннями безкінечно довго. На то вони й політичні дармоїди.
...до моменту штурму ЗАЕС...
існуючого світу.
@immorta83072852
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4 ч
Миссия МАГАТЭ в очередной раз Подтвердила что этот международный институт, регулятор по защите и охраны всех атомных электростанций мира совершенно никчемный, не способный и никому ненужный рудимент при ООН. Впрочем как и сама ООН.