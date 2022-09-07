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Путін може використати звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС, щоб спробувати запустити процес, аналогічний "Мінську", - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Президент РФ Володимир Путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС і створити процес, аналогічний Мінським угодам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ. МАГАТЕ не може безпосередньо взаємодіяти з Росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що Росія має право на консультації.

ISW пише, що Путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію України, яку зараз окупують російські війська.

"Путін може спробувати скористатися ситуацією, щоб спробувати створити процес, аналогічний Мінським угодам, які встановили припинення вогню після російського вторгнення у 2014 році", - йдеться у звіті.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Пошли они к черту, кацапы, а также проплаченные чиновники из полностью дискредитировавших себя организаций. Единственное законное требование - это полный вывод кацапских войск из АЭС, а также всей территории Украины.
Попытки инициировать любые, другие переговоры - это шаг к легализации "завоеваний" оккупанта.
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07.09.2022 08:11
+15
нічого поганого, просто на чому "слуги" ще можуть тримати бидломасу? Тільки на бренхні і ключових словах "мінськ", "свинарсуки", "ротердам +", "мародер" і "барига". Хоча самі і мародери висшої гільдії і бариги, і "кнурчуки" і "Бені + Зеля+медведчук +" і "Оман" 1,2,3, то куди там всьому цьому рівнятися до дій теперішніх. При "мінських" всі були в Египті, "мальдівах", "багамах", а при Володі Боневтіку і його "парижах" і "оманах" всі разом з котами і щурами сидяить по підвалах. Ось і вся різниця.
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07.09.2022 08:19
+12
"по прощались" - 100% писав срусскій. Тільки вони так володіють "вєлікім і магучім".
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07.09.2022 08:48
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Те погане, що на нього злітаються, як мухи на купу гівна, фальшиві ліберали, а насправді рускамірська сволота, як ти.
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07.09.2022 07:59 Відповісти
Ничего

На момент подписания так и было

Или лучше такое вторжение еще в 2015 ?
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07.09.2022 08:14 Відповісти
А шо года вторжения не было? А кто тогда часть Донбасса и Крым оккупировал?
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07.09.2022 09:13 Відповісти
Ага і намагань висадити десант на всьому узбережжі чорного моря і в Гостомелі та Чорнобривці теж не було....
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07.09.2022 10:58 Відповісти
нічого поганого, просто на чому "слуги" ще можуть тримати бидломасу? Тільки на бренхні і ключових словах "мінськ", "свинарсуки", "ротердам +", "мародер" і "барига". Хоча самі і мародери висшої гільдії і бариги, і "кнурчуки" і "Бені + Зеля+медведчук +" і "Оман" 1,2,3, то куди там всьому цьому рівнятися до дій теперішніх. При "мінських" всі були в Египті, "мальдівах", "багамах", а при Володі Боневтіку і його "парижах" і "оманах" всі разом з котами і щурами сидяить по підвалах. Ось і вся різниця.
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07.09.2022 08:19 Відповісти
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07.09.2022 11:08 Відповісти
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07.09.2022 08:04 Відповісти
Они будут биться до последнего....за пайку в плену.
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07.09.2022 08:06 Відповісти
"по прощались" - 100% писав срусскій. Тільки вони так володіють "вєлікім і магучім".
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07.09.2022 08:48 Відповісти
Ну попрщались и хрен с ними. Лисы и собаки от падали не откажутся
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07.09.2022 08:53 Відповісти
Хахаха. Та ще раз смайліком
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07.09.2022 09:48 Відповісти
Какая параллельная международная структура? Кто в ней будет состоять? Засрашка и КНДР? На кой чёрт эти домыслы?
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07.09.2022 08:05 Відповісти
МАГАТЕ мутить -- скажіт шо АЕС не місце для віиськових діи.
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07.09.2022 08:09 Відповісти
А ми можемо скористаться "поліським варіантом" "деескалації", який Росія проголосила у квітні 2022 року: "Деескалація не обумовлює припинення бойових дій"...
Навкруги ЗАЕС будуть "переговори" А поза нею будемо звільнять нашу землю!
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07.09.2022 08:10 Відповісти
Пошли они к черту, кацапы, а также проплаченные чиновники из полностью дискредитировавших себя организаций. Единственное законное требование - это полный вывод кацапских войск из АЭС, а также всей территории Украины.
Попытки инициировать любые, другие переговоры - это шаг к легализации "завоеваний" оккупанта.
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07.09.2022 08:11 Відповісти
Организации для решения проблем а мирное время

"Скорая" не может работать "Полицией"
Если так сравнить
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07.09.2022 08:20 Відповісти
Стаття ISW не про що !
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07.09.2022 08:15 Відповісти
Одно словоблудие!!! Если бы да кабы, станция наша, но не наша, официально у вас стоит, но кервать будут лаптеногие, но вы тоже типа можете что нибудь покрутить, а военная техника пусть пока постоит тут недалеко, мы станцию бомбить будем но не сильно, так чуть чуть... ну и т.д. и т.п. Это ко мне приперся сосед, и учит мою жену борщ варить?? Так получается??
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07.09.2022 10:05 Відповісти
Заморозка конфлікту дуже вигідна орді!!
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07.09.2022 08:26 Відповісти
Да ***** на оте МАГАТЕ 💩 До речі, а що воно таке і що вирішує 🤔 Коротше, як скаже пан Хаймарсюк,- так і буде, а то розквохтались тут зранку, як курка після знесеного яйця 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.09.2022 08:41 Відповісти
Він може скористатися, якщо звіт буде в паперовому варіанті, витерти "резиновую жопу"
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07.09.2022 08:47 Відповісти
Хто б там що й де б не говорив, а ЗАЕС звільняти нашим хлопцям.
Й втрати будуть немаленькі.
А політичні уркагани з будь-якого напрямку можуть виступати з заявами та своїми припущеннями безкінечно довго. На то вони й політичні дармоїди.

...до моменту штурму ЗАЕС...
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07.09.2022 08:51 Відповісти
Оте МАГАТЕ -- рідний брат "Червоного хреста" -- пуста дійова особа
існуючого світу.
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07.09.2022 09:06 Відповісти
ну если зеля настолько тупой . то да, шансы очень велеки
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07.09.2022 09:21 Відповісти
найкраще, що може зробити хутін - швидше здохнути
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07.09.2022 09:36 Відповісти
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07.09.2022 09:59 Відповісти
Да , смешной анекдот из " Криминального чтива" У Вас он заиграл новыми красками.
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07.09.2022 11:05 Відповісти
як тільки клоун бубочка піде на цей шантаж... - на палю!
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07.09.2022 11:11 Відповісти
immortality

@immorta83072852

·

4 ч

Миссия МАГАТЭ в очередной раз Подтвердила что этот международный институт, регулятор по защите и охраны всех атомных электростанций мира совершенно никчемный, не способный и никому ненужный рудимент при ООН. Впрочем как и сама ООН.
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07.09.2022 12:33 Відповісти
 
 