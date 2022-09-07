Вночі окупанти вдарили із "Градів", мінометів і важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, - Резніченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ніч на Дніпропетровщині минула з однією тривогою та двома обстрілами.
Про це повідомив у телеграмі очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "Градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - написав він.
Крім того повідомляється, що вночі вогнеборці загасили пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з вогнем понад 16 годин.
В інших районах області ніч була спокійною і на цю хвилину теж спокійно.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар07.09.2022 08:18 Відповісти Мені подобається 2
5 копійок
показати весь коментар07.09.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...