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Вночі окупанти вдарили із "Градів", мінометів і важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Ніч на Дніпропетровщині минула з однією тривогою та двома обстрілами.

Про це повідомив у телеграмі очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "Градів", мінометів та важкої артилерії. Ударив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - написав він.

Крім того повідомляється, що вночі вогнеборці загасили пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з вогнем понад 16 годин.

В інших районах області ніч була спокійною і на цю хвилину теж спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу виникла сильна пожежа на нафтобазі, - ОВА. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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