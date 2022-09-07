УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10883 відвідувача онлайн
Новини Події
3 589 12
газ (2587) Єврокомісія (945) Росія (47196) ціни (676)

У Єврокомісії хочуть обмежити ціну на російський газ до 50 євро за МВт.годину, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Події

газ

У Єврокомісії хочуть обмежити ціну на газ з Росії ціною в 50 євро за МВт.годину, однак вважають цей захід ризикованим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Зазначається, що такий крок був би авантюрою, і ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва відповість на припинення всіх постачань.

Пропозиції Єврокомісії також містять командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

Politico пише, що за встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії і податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.

Держсекретар у справах Європи при французькому МЗС Лоранс Бун зазначила, що будь-які нові заходи матимуть тимчасовий характер: від шести місяців до року.

Міністр екологічного переходу Іспанії Тереса Рібера заявила, що міністрам країн ЄС буде складно вирішити, як оформити загальний набір методів і визначити технічні нюанси схвалених заходів.

Представник Мінекономіки Німеччини своєю чергою заявив, що Німеччина хоче створити державну експертну комісію, щоб визначити підхід до обмеження цін на газ.

Також читайте: РФ втрачатиме $6,6 млрд на рік у разі зупинки постачання газу до Євросоюзу, - Bloomberg

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Газ на бирже продается в его энергетическом эквиваленте, поэтому все правильно. Это в Украине люди за кубометры платят, особенно весело когда туда овно всякое закачивают или просто воздух.
показати весь коментар
07.09.2022 10:10
+2
Мямлі.
показати весь коментар
07.09.2022 08:33
+2
це приблизно четверть від нинішньої ціни. а це більше 2000 еврів на тис. куб.
по 500 євро виходе.
а чому так дорого? їм і по 250 норм буде. нех не скиглять...
показати весь коментар
07.09.2022 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Станом на липень 2022 року СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ мають більше експортних потужностей СПГ, ніж будь-яка інша країна, і експортували більше СПГ, ніж будь-яка інша країна. Експорт американського СПГ в середньому становив 11,1 Bcf/d протягом першого півріччя 2022 року. Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. Крім GOLDEN Pass LNG, будівництво якого почалося в 2019 році, нещодавно почали будівництво ще двох проектів на узбережжі Мексиканської затоки США. Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.
показати весь коментар
07.09.2022 08:21 Відповісти
Мямлі.
показати весь коментар
07.09.2022 08:33 Відповісти
Ні,це вам так новини подають. У 2014 Україна вистояла без руського газу,думаєте підготовлена Європа до цього не готова?! Ви наші рахунки бачили? Буду платити менше.
показати весь коментар
07.09.2022 08:58 Відповісти
Шо не так в платіжках.
показати весь коментар
07.09.2022 09:08 Відповісти
Теплотворность метана 10 кВт.ч на 1 м кубический. Следовательно, при сгорании 1000 кубометров получится 10000 кВт.ч или 10 мВт.ч.
10 мВт.ч умножить на 50 евро = 500 евро за 1000 кубов.
показати весь коментар
07.09.2022 10:38 Відповісти
Хм ,газ рахують як електрику у ватах, мегаватах. То треба до такого додуматися. А чого не в "джоулях", чи в "кінській силі"?
показати весь коментар
07.09.2022 08:41 Відповісти
Гугл в поміч.
показати весь коментар
07.09.2022 08:52 Відповісти
Газ на бирже продается в его энергетическом эквиваленте, поэтому все правильно. Это в Украине люди за кубометры платят, особенно весело когда туда овно всякое закачивают или просто воздух.
показати весь коментар
07.09.2022 10:10 Відповісти
це приблизно четверть від нинішньої ціни. а це більше 2000 еврів на тис. куб.
по 500 євро виходе.
а чому так дорого? їм і по 250 норм буде. нех не скиглять...
показати весь коментар
07.09.2022 08:47 Відповісти
Да непростая задача! Похоже на проблему, как остаться целкой не отказывая всем троим любовникам...
показати весь коментар
07.09.2022 09:01 Відповісти
Эту проблему давно решили, посмотри на Скабееву
показати весь коментар
07.09.2022 10:19 Відповісти
 
 