У Єврокомісії хочуть обмежити ціну на російський газ до 50 євро за МВт.годину, - Politico
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У Єврокомісії хочуть обмежити ціну на газ з Росії ціною в 50 євро за МВт.годину, однак вважають цей захід ризикованим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Зазначається, що такий крок був би авантюрою, і ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва відповість на припинення всіх постачань.
Пропозиції Єврокомісії також містять командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.
Politico пише, що за встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії і податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.
Держсекретар у справах Європи при французькому МЗС Лоранс Бун зазначила, що будь-які нові заходи матимуть тимчасовий характер: від шести місяців до року.
Міністр екологічного переходу Іспанії Тереса Рібера заявила, що міністрам країн ЄС буде складно вирішити, як оформити загальний набір методів і визначити технічні нюанси схвалених заходів.
Представник Мінекономіки Німеччини своєю чергою заявив, що Німеччина хоче створити державну експертну комісію, щоб визначити підхід до обмеження цін на газ.
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10 мВт.ч умножить на 50 евро = 500 евро за 1000 кубов.
по 500 євро виходе.
а чому так дорого? їм і по 250 норм буде. нех не скиглять...