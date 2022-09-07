Вночі окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Рашистські найманці зазнали великих втрат в окупованій Олександрівці, - Синєгубов

Цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо - без постраждалих.

"Сьогодні близько 4 години ранку зафіксували 1 ракетний удар у м. Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав", - інформує очільник регіону.

Він також додає, що упродовж минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.

За інформацією Синєгубова, вчора внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення 2 людей - 45-річний чоловік та 17 річний хлопець.

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У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих - легкий та середній.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції наших військових, ЗСУ завдають ударів у відповідь. Внаслідок успішних дій наших захисників, в тимчасово окупованій Олександрівці великих втрат зазнали окупанти з приватних воєнних компаній", - резюмує Синєгубов.