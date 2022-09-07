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Ціни на електроенергію у Східній Європі в 6 разів вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

електроенергія

Біржова ціна на електроенергію у країнах Східної Європи 6 вересня становила 480 євро за МВт.год (17,50 грн/кВт.год), що у 6 разів дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє державне підприємство "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 6 вересня становить 484 євро/МВт.год, у Словаччині – 483 євро/МВт.год, у Чехії – 474 євро/МВт.год.

Водночас в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,1 грн/кВт.год, або 85 євро за МВт.год. Це майже в 6 разів нижче, ніж у прилеглих країнах ЄС.

За даними Європейської комісії станом на кінець першого кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та замінити "брудні" російські енергоресурси, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Это типа, шоб готовились к повышению в 8 раз? А то он на Банковой уже и жрать нечего, переселенцев объедают. Шо там с кражей гуманитарки? Нихто не виноват, мыши всё погрызли?
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07.09.2022 08:46
+25
шо за намеки?
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07.09.2022 08:40
+25
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07.09.2022 08:40
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А середня заробітна плата, мудило?
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07.09.2022 09:55 Відповісти
а сравните еще по разхреняченной войной с срусней недвижимости... сколько у них бомжей по неволе???
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07.09.2022 10:01 Відповісти
У Франції вимкнені 32атомні реактори, хай вмикають і будуть у них нормальні ціни.

Та сама Німеччина закрива 3 АЄС. Ну не дибіли?
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07.09.2022 10:07 Відповісти
А скільки в тих країнах працюючих АЕС і ГЕС ???
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07.09.2022 10:12 Відповісти
Це ми вже проходили, коли нам свій же газ впарювали по європейським, типу "ринковим" цінам. Геніальна схема, придумана Кролем.
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07.09.2022 10:12 Відповісти
А до кроля нам впарювали по яким цінам?
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07.09.2022 10:59 Відповісти
І до Арсенія і ЗАРАЗ ціна на газ така , щоб люди не думали , не виходили на Банкову , сиділи тихенько по домівках , дивились свої улюблені квартали , і одебілювались.
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07.09.2022 13:06 Відповісти
Люди, на відміну від любителів кролятини, завжди думають.
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07.09.2022 15:18 Відповісти
А що, ви до Кроля не пам'ятаєте? Тоді Гугл у допомогу. До речі, Кроль, перед цим на усіх екранах розповідав, що для населення газу власного видобутку цілком достатньо.
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07.09.2022 15:17 Відповісти
В тому то і діло, що добре пам'ятаю. І знижки по харківським угодам і дотації нафтогазу, і списані борги олігархам. Мені дешевше купувати по ринкрвій ціні.
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07.09.2022 15:32 Відповісти
До чого тут Харківські угоди та списані борги? Борги олігархам спискували і при Кролі і після нього. А Харківські угоди були для того, щоб ті ж олігархи для своїх підприємств получали дешевше газ. Нафтогаз взагалі корупційна структура. І не треба дурню тут нести про ринкові ціни. Ціни якого ринку, дешевше йому...
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08.09.2022 17:24 Відповісти
Ми весь час купували газ по ринковим цінам. Ви мелете х..йню. так вам зрозуміло?
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08.09.2022 22:09 Відповісти
Для особливо розумних - яка ринкова ціна газу свого добування для свого населення?
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08.09.2022 23:24 Відповісти
Ціна одна, і вона ринкова. Не буває двох цін за один товар, якщо ви не аферист. Ви коли купуєте хліб там що два цінники?
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09.09.2022 02:59 Відповісти
Знову дурня. Хліб, як і інши товари мають різну ціну у різних магазинах. І яка може бути ринкова ціна, якщо подавляюча кількість товару в одних руках? До речі, зараз у Європі задумалися над регулюванням цін на енергоносії, бо доспекулювалися вже до ручки
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09.09.2022 07:26 Відповісти
Газ у різних продавців коштує по різному в основному за рахунок ціни доставки, так і хліб теж має різну ціну в різних магазинах, бо везти далі або ближче. Газ продає дуже багато країн- продавців, в яких одних руках він майже весь??? В європі дефіцит газу і ціна, як і повинна, виросла, все по правилах економіки. А у нас ціна газу не виросла, хоча дефіцит іще більший, як гадаєте, де проблеми і спекуляції? І хто у нас заплатить різницю в ціні газу?
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09.09.2022 07:50 Відповісти
А то шо в Украине зп в 20 раз ниже чем в Европе оператора не волнует?
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07.09.2022 10:19 Відповісти
Знову зельоним приспічило ще якимось способом вижати з людей грошви на свої особисті потреби! Коли починають порівнювати не зарплатні, а ціни, значить хочуть дати людям ціни як в ЄСи, а не можливість заробляти як в ЄС.
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07.09.2022 10:20 Відповісти
А может мы будем обращать внимание на соотношение цены и доходов населения.
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07.09.2022 10:45 Відповісти
Навіть не знаю, які слова слід вжити, щоб охарактеризувати цю колоенергетичну сволоту. Бачте спокою їм не дають премії Кобельова та Вітренка.
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07.09.2022 10:53 Відповісти
Цьому "оператору ринку" не терпиться, дуже хоче щоб українці отримували европейську оплату праці.
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07.09.2022 11:19 Відповісти
Цьому так званому "оператору ринку" не терпиться! Дуже хоче, щоб українці мали европейську оплату праці!
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07.09.2022 11:23 Відповісти
Так все вы , давайте нам зарплаты как в Европе
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07.09.2022 11:37 Відповісти
Це ,так би мовити, м"який натяк на підвищення ціни на електроенергію,проведіть моніторинг ,наприклад,цін на українські продукти,які в Європі коштують майже на 30-50 відсотків дешевше ніж в Україні...Як почали продавати електрику в ЄС,то зразу засвербіло в одному місці у" оператора" ринку...
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07.09.2022 11:43 Відповісти
В Лондоне билет на одну поездку в метро обойдется от £4,90 до £6 в зависимости от количества пересекаемых транспортных зон.
1 фунт - 42.62 грн
Так давайте мы и у себя увеличим стоимость проезда в метро, так как в Лондоне она другая.
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07.09.2022 12:03 Відповісти
Оператор Ринку... Пішов на х.... За рузьким кораблем.
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07.09.2022 12:04 Відповісти
очередная зелёная падла вылезла
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07.09.2022 13:23 Відповісти
А зарплати в 12 раз вищі.
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07.09.2022 19:51 Відповісти
А в туркменії взагалі безплатно. може будемо на туркменію дивитися, а не на східну Європу? чому вони дивляться туди куди їм вигідно?
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07.09.2022 19:53 Відповісти
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