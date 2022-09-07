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Новини Війна в Україні Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50 610 осіб, 237 літаків, 208 гелікоптерів, 2 097 танків, 1 194 артсистеми та 4 520 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 50 610 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 50610 (+460) осіб ліквідовано,
танків - 2097 (+20) од,
бойових броньованих машин - 4520 (+36) од,
артилерійських систем - 1194 (+15) од,
РСЗВ - 300 (+4) од,
засоби ППО - 156 (+0) од,
літаків - 237 (+1) од,
гелікоптерів - 208 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 880 (+4),
крилаті ракети - 214 (+5),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3320 (+15) од,
спеціальна техніка - 109 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50 610 осіб, 237 літаків, 208 гелікоптерів, 2 097 танків, 1 194 артсистеми та 4 520 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Кацапи,без паніки. Вам капут.
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07.09.2022 09:04
+28
XDDDD

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07.09.2022 09:14
+20
На протяжении всей истории Московия, развязывала кровавые войны, убивала, резала, морила голодоморами, оккупировала, шантажировала, проводила диверсии. Украина при поддержке атипутинской коалиции уничтожит последнюю империю. На полях Украины решается судьба цивилизованного мира, судьба Московии. Все помогайте Украине. Слава Украине!
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07.09.2022 09:13
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Кацапи,без паніки. Вам капут.
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07.09.2022 09:04 Відповісти
ОГО!! Нічєво сєбє!
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07.09.2022 09:09 Відповісти
Ехх, гробы подорожали!
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07.09.2022 09:09 Відповісти
- Что общего между бандитом из Сталкера и российским военнослужащим?
- Маслину поймал... ))0)0)))
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07.09.2022 09:37 Відповісти
Напав на Украину, ***** всё равно шо в голову себе выстрелил. Не доживёт ботоксный маразматик до Гааги. Его свои грохнут
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07.09.2022 09:10 Відповісти
Жнива продовжуються
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07.09.2022 09:12 Відповісти
Ще більше "хороших" кацапів
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07.09.2022 09:14 Відповісти
Щиро дякую ЗСУ!!! За прискорення утилізації московитської наволочі. Смерть ворогам!
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07.09.2022 09:12 Відповісти
На протяжении всей истории Московия, развязывала кровавые войны, убивала, резала, морила голодоморами, оккупировала, шантажировала, проводила диверсии. Украина при поддержке атипутинской коалиции уничтожит последнюю империю. На полях Украины решается судьба цивилизованного мира, судьба Московии. Все помогайте Украине. Слава Украине!
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07.09.2022 09:13 Відповісти
московія - це антицивілізаційний проєкт
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07.09.2022 09:16 Відповісти
XDDDD

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07.09.2022 09:14 Відповісти
Мало 50к. Треба на порядядок більше.
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07.09.2022 09:18 Відповісти
Порядок. Вибачте.
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07.09.2022 09:19 Відповісти
На підході 20 тис тушок
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07.09.2022 09:20 Відповісти
Мало.
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07.09.2022 09:21 Відповісти
Вот и красноречивый ответ всем идиотам, которые, в т.ч. на Цензоре, месяц-полтора назад кричали "где наступление?", разгоняя упаднические настроения и кидая наглые предъявы руководству ЗСУ.
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07.09.2022 09:18 Відповісти
За кого голосував?
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07.09.2022 09:26 Відповісти
За проверенного, проукраинского кандидата, с позицией государственника, а не примитивного популиста, ориентированного на маргиналов.
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07.09.2022 09:36 Відповісти
Скоро понад 500 загиблих кацапів на день і 1000 поранених. без паніки🤣
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07.09.2022 09:22 Відповісти
Спецоперація йде за планом ))
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07.09.2022 09:22 Відповісти
Вони нас від'ємно демілітаризують...
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07.09.2022 09:33 Відповісти
Просто треба дрібний текст читати. Крупним шрифтом було написано "демилитиризація України". А насправді там було написано (серед цілей сво):
ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ армії росії на території УКРАЇНИ.
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07.09.2022 12:30 Відповісти
Гарна робота від ЗСУ!
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07.09.2022 09:24 Відповісти
Якщо так піде і надалі, то до березня чи квітня вже буде понад 100000 убитих орків і від танкових клинків і від артилерійського кулака залишаться лише спогади і металобрухт. Думаю втрата 3000 танків та 3000 одиниць артилерії буде критичною для рашистів. Також треба набити 300 літаків і 250 чи 275 гелікоптерів. Надіюсь у березні 2023 року армія орків буде схожою на наполеонівську зразка 1813 року.
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07.09.2022 09:25 Відповісти
Дивні в тебе паралелі...
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07.09.2022 09:28 Відповісти
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07.09.2022 09:37 Відповісти
Рівнем утилізації задоволений ,кажуть без паніки,але вона приде.Побіжете аш гай зашумить.
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07.09.2022 09:38 Відповісти
А де енот?
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07.09.2022 09:47 Відповісти
Одного вже замало.....
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07.09.2022 11:02 Відповісти
Бойовий американський єнот-найманець

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07.09.2022 12:34 Відповісти
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07.09.2022 15:26 Відповісти
Нажаль і наші хлопці гинуть. Вони СПРАВЖНІ ГЕРОЇ, Їх завжди будуть пам'ятати. А цієї мерZoті місце у пеклі.В вони та їх нащадки прокляті. І нехай кожну добу, кожну годину-хвилину-секунду рашиSSти дохнуть, дохнуть і дохнуть, чим більше тим кращє. Слава УКРАЇНІ!!! Слава ГЕРОЯМ!!!Смерть рашистам!!!🇺🇦
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07.09.2022 09:49 Відповісти
Вяличие Сссра закончилось 22 июня 1941года...когда братаны нацисты не поделили кто главный нацист...им оказался Адольф Алоизыч...поскольку в СССР не оказалась даже бинтов и самолётов с танками...Сралин орал Дайте нам танков Матильда товарищ Черчилль... дайте нам тушонку товарищ Рузвельт...солдатам РККА жрать нечего на фронте...
Я правду грю... краснопузые шакалы?🤣 стыдно признацца что вы были Никто ..в той войне ..
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07.09.2022 09:59 Відповісти
460 дохлих пацаків за добу - це дуже дуже добре. Даєш 500 за добу!!!!!
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07.09.2022 10:00 Відповісти
я думала 200 літаків це недосяжне число, але ми впевнено рухаємося спочатку до 250, а потім можемо досягти й 300, це супер круто...
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07.09.2022 10:05 Відповісти
Коли саджаєш вчорашніх випускників авіаційних ВУЗ-ів та 62-річних пенсіонерів за кермо бойового літака, тому що вже не залишилось бойових навчених пілотів, згодних літати, а ті, хто є - не бажають виконувати завдання - то і не таку кількість втрат отримуєш.

Особливо в умовах, коли ППО ЗСУ - живе та тільки ущільнюється, а з кожної посадки за твоєю "птичкою" спостерігають в приціл "Ігли-1М" або "Stinger".

Якщо не вірите - поцікавтеся, наприклад, хто такий Роман Михайлович Гломба. Про нього невеличка стаття в Вікіпедії навіть вже є.
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07.09.2022 12:38 Відповісти
Наче була новина про знищені ППО. Чи це буде завтра? Ще хтось бачив це чи це мені приснилося?
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07.09.2022 10:16 Відповісти
А на південному фронті в свинолупих ще є ППО? Судячи з того, що ВПС ЗСУ практично всім складом в повітрі - на штурмовці та бомбардуванні (чи ви думаєте 90 одиниць техніки піхотинці по посадкам "наловили"?!?) - ніякого ППО принаймні на правобережжі херсонської області в свинолупих не залишилось. Та й на лівому - мінімум.

А судячи з того, що ідуть новини про успішні контрнаступльні дії ЗСУ на деяких дільницях східного фронту (і теж з підтримкою нашої авіації), то і там ситуація з ППУ в окупанта - сумна.
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07.09.2022 12:43 Відповісти
Останніми днями жнива то жнива ))
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07.09.2022 10:21 Відповісти
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07.09.2022 11:07 Відповісти
Слава ВСІМ нашим Захисникам !!!
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07.09.2022 11:03 Відповісти
 
 