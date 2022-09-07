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383 дитини загинули в Україні через агресію РФ, понад 742 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 7 вересня 2022 року більш ніж 1125 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 742 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 205, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській – 26", - йдеться в повідомленні.

Так, 6 вересня внаслідок обстрілу ворогом Баштанського району Миколаївської області загинула дитина.

Також 6 вересня внаслідок обстрілу смт Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2472 заклади освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Читайте: 236 дітей в Україні вважаються зниклими безвісти через війну. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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і багато з цих дітей загинуло через те що їх вчасно не евакуювали... 7млрд важливіше
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07.09.2022 09:11 Відповісти
Суки. Діти загинули.
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07.09.2022 09:12 Відповісти
а де ж були наші прокурори коли касаби вбивали дітей? сиділи по кабінетах і перекладали папени. от так
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07.09.2022 09:12 Відповісти
Італія.
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07.09.2022 09:13 Відповісти
Просто цікаво, що повинні робити прокурори коли летять ракети чи бомби?
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07.09.2022 09:54 Відповісти
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07.09.2022 09:32 Відповісти
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07.09.2022 09:38 Відповісти
 
 