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За минулу добу військові РФ обстріляли 15 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу 15 населених пунктів. Зруйнована цивільна інфраструктура.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Трудове, Ольгівське, Дорожнянка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Нестерянка, Залізничне, Порожнянка, Оріхів, Комишуваха. Надійшло 51 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1477 людей, з них 357– діти.

Також читайте: За минулу добу військові РФ обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Ща Запорожье как закидает орков гуманитаркой, аж до передоза)
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07.09.2022 10:01 Відповісти
Гуманитарку там воруют одни, а обороной другие.
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07.09.2022 10:12 Відповісти
а обороной заняты другие
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07.09.2022 12:30 Відповісти
треба робити альтернативні обстріли інфраструктури прикордонних російстких міст
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07.09.2022 10:42 Відповісти
"Бахнем, обязательно бахнем... но потом." Немного погодя.
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07.09.2022 11:14 Відповісти
 
 