Путін звинуватив Євросоюз в обмані: все українське зерно направлене не в країни, що розвиваються, а в країни ЄС
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються, як передбачалось.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду
"Всі ви добре знаєте, скільки багато було зламано списів, скільки говорили з приводу необхідності забезпечити вивезення українського зерна будь-що для підтримки найбідніших країн. Ми, звичайно, не могли не відповісти на це, незважаючи на всі складності подій, що відбуваються навколо України", - сказав президент РФ.
При цьому він стверджує, що Росія зробила все, щоби українське зерно було вивезене.
За словами російського диктатора, "якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, практично все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не в країни, що розвиваються і найбідніші, а в країни ЄС".
"За Всесвітньою програмою продовольства ООН, яка якраз і передбачає допомогу країнам, які найбільше потребують, було завантажено всього два кораблі. Підкреслю, лише два з 87. І на них було вивезено 60 тисяч тонн продовольства з 2 мільйонів тонн. Це всього 3%, які спрямовані до країн, що розвиваються", - додав Путін.
"Увесь цей тиск, який здійснювався на нас з боку наших квазіпартнерів і наших геополітичних противників - він був заснований на закликах забезпечити інтереси найбідніших країн, не допустити голоду в цих країнах.
Ми зробили все, щоб скласти ці домовленості, ми їх дотримуємося, забезпечуємо. З'ясувалося, що вчергове просто, як в народі кажуть, грубо кинули, "надули", і не тільки нас, а й найбідніші країни, під приводом захисту інтересу яких це все робилося", - стверджує президент РФ.
"Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме, на жаль, що може призвести до небувалої гуманітарної катастрофи.
І може варто задуматися про те, щоб обмежити напрями вивезення зерна та іншого продовольства. Я обов'язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом", - резюмував Путін.
Варто наголосити, що дані про морський експорт України в рамках зернового коридору свідчать про брехню Путіна.
Так, за підрахунками компанії Barva Invest, 22% експорту припало на Африку та Близький Схід, 28% - на Європу.
"Головний терорист викривив причину заблокування та подальшого розблокування українських портів (забувши, що попередня версія РФ була в тому, що РФ їх не блокувала). Звинуватив Захід у обмані та імперіалізмі - в тому, що зерно з портів йде не до країн, що розвиваються, а до ЄС.
Сказав що всього 3% було направлено до "країн, що розвиваються". Але в нас все записано. Чи були сумніви, що вірити Росії не можна?" - йдеться у коментарі Barva Invest.
Там пояснюють, що такі заяви - інструмент шантажу Заходу, а для України - реальний ризик зриву морського експорту.
За умовами зернового коридору, він діє 120 днів (з 22 липня по 19 листопада) і автоматично продовжується за відсутності заперечень.
"Ось ці причини РФ і шукає", - пояснили в Barva Invest.
Будь ласка, зачекайте...
У неё - большое горе!
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски."
а Україна годує ціх мавп своїм зерном.
Тебе ли, что либо хрюкать про обманы? Кто хрюкал: "На Украину нападать? Ни в коем случае!" на весь мир! Кусок имбицила, забейся в бункер и покройся пылью!
Ах да.., ещё не забудь позаботится о репарациях, твоя резиновая не проканает!
Блин, каждое ***** считает, что все звиздуны такие как и он...
34 мин. ·
Путин возобновляет зерновой шантаж?
Балаклея, Херсон, увеличение финансовой помощи для Украины, увеличение поставок вооружений, нефтяные санкции, ограничение виз для россиян
Целый набор факторов, который ухудшает настроение в кремлевском бункере. И с которыми Путин ничего не может сделать. И вот в бессильной злобе бункерный дед нашел, как он может испортить настроение Украине и союзникам. Удовлетворив свое эго эпичным роликом Газпрома о том, что Европа замерзнет зимой (и вызвав этим гомерический хохот в самой Европе и городе Красноярск, который иллюстрировал европейский зимний ад своим привычным ежегодным адом) Путин опять перешел к зерновому шантажу. Зерновая сделка, которую он вынужден был подписать под давлением, успешно работает. Украина наращивает объёмы экспорта. Это привело к снижению цен на мировом рынке (ушла в том числе спекулятивная составляющая) и приводит к стабильному притоку валюты в Украину в больших объёмах.
Путин будет пробовать откатить назад зерновую сделку. Путин заявил, что должен обсудить с Эрдоганом вопрос ограничений поставок агро продукции из Украины, ведь зерно идет не только беднейшим странам Африки, но и в ЕС.
Во-первых, надо чтобы кто-то наконец объяснил Путину как работают мировые рынки. И что если зерна на них становится меньше, то цены растут и от этого всегда теряют самые бедные. Потому как богатые просто купят в другом месте. А вот бедные не смогут.
А во-вторых, как ни странно, Путин все равно соврал. Он заявил, что лишь 2 из 80 судов с продовольствием из Украины отравились в беднейшие страны, все остальное - в Европу. Но это полная фигня. Украина действительно поставляет 37% от своего экспорта через порты в ЕС. Преимущественно это Испания и Португалия. Традиционные рынки сбыта для украинских зерновых. Ведь в тех краях не хватает своих зерновых для обеспечения своего животноводства. Это было до войны. Это есть и сейчас. Но как мы понимаем, 37% - это не тоже самое, что 78 судов из 80. Или Путину надо объяснять не только как работают мировые рынки, но и математику для первого класса.
Но логика Путина не работает именно потому, что Испания всегда найдет себе зерно на рынке. Купит дороже, но купит. Если что, субсидии от богатого ЕС помогут. Как и заплатить за дорогую коммуналку, которой так пугают россияне обычных европейцев. А вот африканские страны почувствуют рост цен и конкуренцию со стороны Испании и пострадают.
И самое интересное. Путин бесится. И хочет сделать пакость. Как то ответить и ЕС и Украине. Потому что вынужден отступать по всем фронтам. И на Херсонщине. И в своих нефтегазовых доходах. Но ведь и раньше он не был гуманистом. И на сделку пошел не потому, что так хотел помочь африканским детям. А потому что Китай и Ко сделали ему внушение.
Что поменялось сейчас? У Путина уменьшились возможности влиять. Он ослаб финансово и с военной точки зрения. Поэтому хочет использовать зерновой шантаж. Но изменились ли факторы, которые заставили Путина подписать невыгодную ему зерновую сделку? Вряд ли. А значит они же будут мешать ему ее переиграть.
Можем ли мы прогнозировать ситуацию? Сложно. Отчаянная загнанная в угол крыса способна на все.
Но мы точно можем сказать, что попытка переиграть зерновую сделку есть свидетельство слабости Путина. Хотя, конечно, повода для паники в Кремле нет и быть не может….
А африканцям можна тільки порадити навчитись робити щось корисне на обмін, а не тільки бубоніти дай-дай-дай.