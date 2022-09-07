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Путін звинуватив Євросоюз в обмані: все українське зерно направлене не в країни, що розвиваються, а в країни ЄС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

зерно,порт

Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються, як передбачалось.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду

"Всі ви добре знаєте, скільки багато було зламано списів, скільки говорили з приводу необхідності забезпечити вивезення українського зерна будь-що для підтримки найбідніших країн. Ми, звичайно, не могли не відповісти на це, незважаючи на всі складності подій, що відбуваються навколо України", - сказав президент РФ.

При цьому він стверджує, що Росія зробила все, щоби українське зерно було вивезене.

За словами російського диктатора, "якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то все, практично все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не в країни, що розвиваються і найбідніші, а в країни ЄС".

"За Всесвітньою програмою продовольства ООН, яка якраз і передбачає допомогу країнам, які найбільше потребують, було завантажено всього два кораблі. Підкреслю, лише два з 87. І на них було вивезено 60 тисяч тонн продовольства з 2 мільйонів тонн. Це всього 3%, які спрямовані до країн, що розвиваються", - додав Путін.

"Увесь цей тиск, який здійснювався на нас з боку наших квазіпартнерів і наших геополітичних противників - він був заснований на закликах забезпечити інтереси найбідніших країн, не допустити голоду в цих країнах.

Ми зробили все, щоб скласти ці домовленості, ми їх дотримуємося, забезпечуємо. З'ясувалося, що вчергове просто, як в народі кажуть, грубо кинули, "надули", і не тільки нас, а й найбідніші країни, під приводом захисту інтересу яких це все робилося", - стверджує президент РФ.

"Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме, на жаль, що може призвести до небувалої гуманітарної катастрофи.

І може варто задуматися про те, щоб обмежити напрями вивезення зерна та іншого продовольства. Я обов'язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом", - резюмував Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах чорноморської зернової ініціативи з України експортовано вже понад 2 млн тонн сільгосппродукції

Варто наголосити, що дані про морський експорт України в рамках зернового коридору свідчать про брехню Путіна.

Путін звинуватив Євросоюз в обмані: все українське зерно направлене не в країни, що розвиваються, а в країни ЄС 01

Так, за підрахунками компанії Barva Invest, 22% експорту припало на Африку та Близький Схід, 28% - на Європу.

"Головний терорист викривив причину заблокування та подальшого розблокування українських портів (забувши, що попередня версія РФ була в тому, що РФ їх не блокувала). Звинуватив Захід у обмані та імперіалізмі - в тому, що зерно з портів йде не до країн, що розвиваються, а до ЄС.

Сказав що всього 3% було направлено до "країн, що розвиваються". Але в нас все записано. Чи були сумніви, що вірити Росії не можна?" - йдеться у коментарі Barva Invest.

Там пояснюють, що такі заяви - інструмент шантажу Заходу, а для України - реальний ризик зриву морського експорту.

За умовами зернового коридору, він діє 120 днів (з 22 липня по 19 листопада) і автоматично продовжується за відсутності заперечень.

"Ось ці причини РФ і шукає", - пояснили в Barva Invest.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
всім абсолютно байдуже, що там булькає те пуйло
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07.09.2022 10:11
+30
Про гумову попу в нього краще виходить...
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07.09.2022 10:14
+21
"Плачет киска в коридоре,
У неё - большое горе!
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски."
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07.09.2022 10:12
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всім абсолютно байдуже, що там булькає те пуйло
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07.09.2022 10:11 Відповісти
Вова, тебе ипет? Це наша корова і ми її доїм
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07.09.2022 11:20 Відповісти
Так це усім відомо,що високоякісне зерно України іде для Європи, а решта тим,хто не працює
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07.09.2022 12:06 Відповісти
"Плачет киска в коридоре,
У неё - большое горе!
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски."
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07.09.2022 10:12 Відповісти
только в данном случае "крыске"
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07.09.2022 11:06 Відповісти
Про гумову попу в нього краще виходить...
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07.09.2022 10:14 Відповісти
Ну так він же спеціаліст по ним, ас по ass.
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07.09.2022 10:46 Відповісти
Значит, готовится к очередной пакости. Надо быть бдительными.
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07.09.2022 10:14 Відповісти
После отгребания по всем фронтам начался банальный шантаж с целью надавить на Украину и посадить за стол переговоров,это уже банально то ядренную ракету запустим то зерно не тем идет,зверь по ходу загнанный огрызается,шипит а сделать уже ничего не может.Надо добивать из чувства гуманности,и муки рф уже прекратить,знал бы думаю чем все окончится думаю сто раз подумал бы перед тем как полезть в Украину,хотя запад предупреждал Украину не отдадим и свое Вяличие засунь куда подальше,Слава Украине и Слава Российской Коррупции на всех ветвях власти она нам очень помогла в этой войне против Адового войска.
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07.09.2022 16:21 Відповісти
якщо вони розвиваються, нашо їм зерно?
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07.09.2022 10:15 Відповісти
Здохни путлер
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07.09.2022 10:16 Відповісти
Сирия - это ЕС? ты чего, чурбан ******** ,употребляешь?
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07.09.2022 10:16 Відповісти
ефіопія теж, лол
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07.09.2022 10:55 Відповісти
А ще в Америці темношкірих ********
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07.09.2022 10:16 Відповісти
Був би дуже радий, коли б слова ***** були б правдою.
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07.09.2022 10:16 Відповісти
Кого цікавить що каже скажене й хворе на голову *****!?
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07.09.2022 10:17 Відповісти
Закрываются именно дочерние российские предприятия и организации рос олигархов - рассадники шпионов и пятой колонны. Так что все идет по плану.
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07.09.2022 10:17 Відповісти
І яким чином "наше зерно" стосується цієї гумової сраки?
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07.09.2022 10:20 Відповісти
А ему ***** какое дело
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07.09.2022 10:24 Відповісти
подыхать не хочет, падла...
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07.09.2022 10:28 Відповісти
але доведеться
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07.09.2022 10:34 Відповісти
Хай не бреше. Мерін їздив до Сомалі та Ефіопіі вербувати найманців,
а Україна годує ціх мавп своїм зерном.
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07.09.2022 10:26 Відповісти
шизоид опять таблетки не принял...
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07.09.2022 10:27 Відповісти
Опять бредятина о несуществующем.
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07.09.2022 10:28 Відповісти
хочет хоть как то напомнить о себе. Наверное никто ему уже не звонит, даже Маккрон )))
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07.09.2022 10:30 Відповісти
Резиножопый гуру брехни решил прокукарекать "Держи вора"......
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07.09.2022 10:31 Відповісти
У ЕС достаточно денег что бы субсидировать производство на своих территориях и докупить за ту цену, которую не могут позволить другие страны.
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07.09.2022 10:34 Відповісти
Тот скулёж зуйла неспроста. Кацапня готовится подтереться ещё одним договором. На этот раз зерновым.
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07.09.2022 10:34 Відповісти
Слухає цього психопата та ссе окропом від нього лише його пришиблена біомаса.
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07.09.2022 10:39 Відповісти
Це які заводи в ЄС закрили? Рено, Мерседес, Бош, Нокіан, БМВ, Пежо-Сітроєн - всі послали рашку і закрили там свої заводи. І нічого, нормально себе чухають!
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07.09.2022 10:40 Відповісти
Брехливая кремлёвская сатана, это ложь во спасение от тебя упыря.
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07.09.2022 10:40 Відповісти
У ***********, как в той поговорке. Есть два мнения, моё и неправильное.
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07.09.2022 10:42 Відповісти
А рашка типа РобинХуд. Отнимает у богатых и раздает бедным.
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07.09.2022 10:45 Відповісти
урод уже распоряжается украинским зерном как своим.
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07.09.2022 10:48 Відповісти
ахренєть ***** їбане. Це наше зерно, куди хочемо туди і відправляємо, яке твоє *****вське сране діло до того. дегенерат бункерний
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07.09.2022 10:56 Відповісти
на&бали ***** - вот негодяи какие!
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07.09.2022 11:07 Відповісти
Ох и утырок...
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07.09.2022 11:09 Відповісти
Как узнать когда путин врет? Каждый раз когда открывает рот
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07.09.2022 11:15 Відповісти
ВалодяХло, і що!? ну наіпалі тебе і що? Можеш спробувати вивести флотилію чорноморських корит ближче до Зміїного.
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07.09.2022 11:32 Відповісти
Шокирует дебилизм *****!
Тебе ли, что либо хрюкать про обманы? Кто хрюкал: "На Украину нападать? Ни в коем случае!" на весь мир! Кусок имбицила, забейся в бункер и покройся пылью!
Ах да.., ещё не забудь позаботится о репарациях, твоя резиновая не проканает!
Блин, каждое ***** считает, что все звиздуны такие как и он...
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07.09.2022 11:34 Відповісти
Хрустально честный Путин, который напал на Украину, убивает мирное население, разрушает города, обвинил Евросоюз во лжи, Евросоюз, который помогает Украине защитить свою независимость, помогает сохранить жизни мирных жителей. Если выбирать между Путиным и Евросоюзом, то цивилизованный мир всегда встанет на сторону Евросоюза, и дальше будет помогать Украине. Путин, ты ничто и звать тебя убийца
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07.09.2022 11:35 Відповісти
Sergey Fursa

34 мин. ·

Путин возобновляет зерновой шантаж?

Балаклея, Херсон, увеличение финансовой помощи для Украины, увеличение поставок вооружений, нефтяные санкции, ограничение виз для россиян

Целый набор факторов, который ухудшает настроение в кремлевском бункере. И с которыми Путин ничего не может сделать. И вот в бессильной злобе бункерный дед нашел, как он может испортить настроение Украине и союзникам. Удовлетворив свое эго эпичным роликом Газпрома о том, что Европа замерзнет зимой (и вызвав этим гомерический хохот в самой Европе и городе Красноярск, который иллюстрировал европейский зимний ад своим привычным ежегодным адом) Путин опять перешел к зерновому шантажу. Зерновая сделка, которую он вынужден был подписать под давлением, успешно работает. Украина наращивает объёмы экспорта. Это привело к снижению цен на мировом рынке (ушла в том числе спекулятивная составляющая) и приводит к стабильному притоку валюты в Украину в больших объёмах.

Путин будет пробовать откатить назад зерновую сделку. Путин заявил, что должен обсудить с Эрдоганом вопрос ограничений поставок агро продукции из Украины, ведь зерно идет не только беднейшим странам Африки, но и в ЕС.

Во-первых, надо чтобы кто-то наконец объяснил Путину как работают мировые рынки. И что если зерна на них становится меньше, то цены растут и от этого всегда теряют самые бедные. Потому как богатые просто купят в другом месте. А вот бедные не смогут.

А во-вторых, как ни странно, Путин все равно соврал. Он заявил, что лишь 2 из 80 судов с продовольствием из Украины отравились в беднейшие страны, все остальное - в Европу. Но это полная фигня. Украина действительно поставляет 37% от своего экспорта через порты в ЕС. Преимущественно это Испания и Португалия. Традиционные рынки сбыта для украинских зерновых. Ведь в тех краях не хватает своих зерновых для обеспечения своего животноводства. Это было до войны. Это есть и сейчас. Но как мы понимаем, 37% - это не тоже самое, что 78 судов из 80. Или Путину надо объяснять не только как работают мировые рынки, но и математику для первого класса.

Но логика Путина не работает именно потому, что Испания всегда найдет себе зерно на рынке. Купит дороже, но купит. Если что, субсидии от богатого ЕС помогут. Как и заплатить за дорогую коммуналку, которой так пугают россияне обычных европейцев. А вот африканские страны почувствуют рост цен и конкуренцию со стороны Испании и пострадают.

И самое интересное. Путин бесится. И хочет сделать пакость. Как то ответить и ЕС и Украине. Потому что вынужден отступать по всем фронтам. И на Херсонщине. И в своих нефтегазовых доходах. Но ведь и раньше он не был гуманистом. И на сделку пошел не потому, что так хотел помочь африканским детям. А потому что Китай и Ко сделали ему внушение.

Что поменялось сейчас? У Путина уменьшились возможности влиять. Он ослаб финансово и с военной точки зрения. Поэтому хочет использовать зерновой шантаж. Но изменились ли факторы, которые заставили Путина подписать невыгодную ему зерновую сделку? Вряд ли. А значит они же будут мешать ему ее переиграть.

Можем ли мы прогнозировать ситуацию? Сложно. Отчаянная загнанная в угол крыса способна на все.

Но мы точно можем сказать, что попытка переиграть зерновую сделку есть свидетельство слабости Путина. Хотя, конечно, повода для паники в Кремле нет и быть не может….
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07.09.2022 11:40 Відповісти
воно вирішило,що він мировой геобрихатель,а тут перебрихали,все упало на пол шестого.
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07.09.2022 11:55 Відповісти
обманули дурачка на четире кулачка...десь я це чув
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07.09.2022 12:00 Відповісти
Хе! А Зеленський сказав зовсім інше?!
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07.09.2022 12:30 Відповісти
нядули, попрасту нядули
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07.09.2022 12:50 Відповісти
обманулі мудака, на четирє кулака
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07.09.2022 13:11 Відповісти
🤣BOTOX vulgaris loqoiturus...😱🤮
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07.09.2022 13:22 Відповісти
Ми експортуємо зерно до Ірану? Це що жарт?
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07.09.2022 14:19 Відповісти
Хто платить той і музику замовляє. Нічого персонального, тільки бізнес.
А африканцям можна тільки порадити навчитись робити щось корисне на обмін, а не тільки бубоніти дай-дай-дай.
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07.09.2022 15:08 Відповісти
А тобі, ризинова жопа, слова не давали.
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07.09.2022 15:11 Відповісти
 
 