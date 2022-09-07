РФ вербує громадян Білорусі для війни проти України та відправляє через свою територію, - Данілов

Дані української розвідки поки що свідчать, що наступу з боку Білорусі не буде.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи будуть вони наступати, чи будуть звідти робити якісь речі… Я можу сказати, що ми контролюємо цю ситуацію, ми отримуємо кожного дня дані розвідки стосовно тих справ, які там відбуваються. Ми розуміємо, що відбувається безпосередньо в суспільстві, у тих громадян, які мають паспорт Білорусі. На сьогоднішній день Російська Федерація вербує, це правда, громадян Білорусі для участі у військовій агресії проти нашої країни. Але тих, кого вони вербують, відправляють через свою територію, тому що їх не так багато. Як будуть розгортатися події - спостерігатимемо", - зазначив він.

За словами Данілова, щоранку всі члени РНБО отримують звіти за минулу добу, і там є дані щодо Білорусі.

"Я можу сказати, що ми вживаємо певних заходів, у нас була перевірка областей за дорученням Президента нашої країни, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська. - Ред.), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі. Поки що наша розвідка вважає, що цього не буде. Але покаже життя – будемо з вами дивитися", - додав секретар РНБО.

Водночас він назвав Білорусь окупованою територією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії падає рівень підтримки війни проти України, - Данілов