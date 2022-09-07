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РФ вербує громадян Білорусі для війни проти України та відправляє через свою територію, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Дані української розвідки поки що свідчать, що наступу з боку Білорусі не буде.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи будуть вони наступати, чи будуть звідти робити якісь речі… Я можу сказати, що ми контролюємо цю ситуацію, ми отримуємо кожного дня дані розвідки стосовно тих справ, які там відбуваються. Ми розуміємо, що відбувається безпосередньо в суспільстві, у тих громадян, які мають паспорт Білорусі. На сьогоднішній день Російська Федерація вербує, це правда, громадян Білорусі для участі у військовій агресії проти нашої країни. Але тих, кого вони вербують, відправляють через свою територію, тому що їх не так багато. Як будуть розгортатися події - спостерігатимемо", - зазначив він.

За словами Данілова, щоранку всі члени РНБО отримують звіти за минулу добу, і там є дані щодо Білорусі.

"Я можу сказати, що ми вживаємо певних заходів, у нас була перевірка областей за дорученням Президента нашої країни, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська. - Ред.), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі. Поки що наша розвідка вважає, що цього не буде. Але покаже життя – будемо з вами дивитися", - додав секретар РНБО.

Водночас він назвав Білорусь окупованою територією.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Данилов лично "контролирует" ситуацию, прямо как в феврале?... Когда чуть ли не в Киев заехали на пох, наделав делов в Буче и захватив Чернобыльскую АЭС
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07.09.2022 10:29 Відповісти
Перечитай ще раз зміст новини-тоді зрозумієш, чому він каже про контролювання. Можеш контролювати особисто, якщо вважаєш, що у тебе це вийде краще.
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07.09.2022 10:52 Відповісти
Данилов создаёт информ-поводы из воздуха и торгует своим фэйсом в эфире. О каком "контроле" идёт речь от тех персонажей, которые просрали войну в феврале и сегодня нам всем ездят по ушам о том, что якобы будет?
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07.09.2022 10:58 Відповісти
Наемник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного
и могут быть уничтожены .
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07.09.2022 10:30 Відповісти
не могут, а должны
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07.09.2022 14:56 Відповісти
А в какого цвета костюме был Данилов,когда делал это заявления?
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07.09.2022 10:36 Відповісти
Головне - смерть рАсєї, а не хто там Данилов
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07.09.2022 10:44 Відповісти
На карателів-бульбаїдів, як на найманців жодні гуманітарні конвенції не розповсюджуються та мають знищуватися. Кожен бульба-каратель має знати, що у нього після перетину кордону України є лише 2 шляхи повернення додому - або самоваром, або жмуром.
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07.09.2022 12:48 Відповісти
А чому орки самі за себе не воюють,а в більшості випадків використовують інші народи,як гарматне м'ясо?
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07.09.2022 14:32 Відповісти
 
 