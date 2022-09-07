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Міськрада Балаклії закликає дотримуватися режиму інформаційної тиші та чекати на офіційні заяви Генштабу чи Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Міська влада Балаклії на Харківщині просить громадян не поширювати інформацію про військові операції ЗСУ до офіційних заяв Генштабу чи Міноборони.

Про це міськрада повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони.

Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вот это правильно, поменьше болтовни и приносителей хороших новостей. Только ГШ ВСУ информирует и его уполномоченные органы, а не всякая чепуха
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07.09.2022 10:25 Відповісти
Шарій вже нарушив тишу.Повторювати не буду бо боюсь....Але новини дуже гарні!!Звісно для нас.....
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07.09.2022 10:33 Відповісти
І дристовіч уже все розказав в ефірі у кацапа, і ще й підказав свинособакам що буду робити далі ЗСУ.
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07.09.2022 10:36 Відповісти
у дрістовіча кіздєтєльная желєза дуже велика, язик треба підрізати...
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07.09.2022 10:52 Відповісти
Быть Люсіньдє хєнєральшей...
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07.09.2022 10:59 Відповісти
Те, що він каже, треба ділити на 48, а так нормально.
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07.09.2022 11:58 Відповісти
Це те що він українцям каже потрібно ділити на 48, а кацапам він каже все що знає.
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07.09.2022 17:16 Відповісти
відключіть їм інтернет
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07.09.2022 10:51 Відповісти
Взяли Балаклію
-на черзі Балаклава
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07.09.2022 13:26 Відповісти
 
 