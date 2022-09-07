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Між Україною та Польщею збудують трубопровід для транспортування української рослинної олії

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

україна,польща,мінагро

Україна та Польща уклали Меморандум щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, інформує Цензор.НЕТ.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.

"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної с/г продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

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Зазначається, що українська соняшникова олія до війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37 %), Південно–Східній Азії (29 %) та Азії (14,9 %).
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Топ коментарі
+9
Молодці, замість того, щоб пакувати та продавати у нас під власним брендом олію та продукти з неї, будуть гнати в Польшу фактично сировину.
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07.09.2022 10:45
+4
Роздрібна торгівля завжди складніша ніж гуртова. Треба маркетинг налагоджувати, конкуренцію витримувати, дистриб'юцію забезпечити. Інший вид робіт, який не пов'язаний з виробництвом. Не всі виробничники - гарні продавці.
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07.09.2022 10:51
+4
Это норм. Удешевит затраты на транспортировку, а следовательно увеличит конкурентоспособность продукции.
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07.09.2022 11:33
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Молодці, замість того, щоб пакувати та продавати у нас під власним брендом олію та продукти з неї, будуть гнати в Польшу фактично сировину.
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07.09.2022 10:45 Відповісти
Роздрібна торгівля завжди складніша ніж гуртова. Треба маркетинг налагоджувати, конкуренцію витримувати, дистриб'юцію забезпечити. Інший вид робіт, який не пов'язаний з виробництвом. Не всі виробничники - гарні продавці.
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07.09.2022 10:51 Відповісти
Тому, якщо вмієш добре робити щось одне - виробляти якісну олію, то займався краще цим, ніж почати робити все, витрачаючи свої обмежені ресурси зі шкодою для основного виду діяльності. І робити неякісно все і виробництво і дистрибуцію.
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07.09.2022 11:04 Відповісти
ты это на уроке послушал?
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07.09.2022 11:22 Відповісти
та чого там мєлочитись. Давайте зразу почнемо процесори випускати, освоїмо літографію 2 нм. З нуля. Скільки там того діла.
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07.09.2022 11:15 Відповісти
підгорає, москалику?
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07.09.2022 11:33 Відповісти
Это норм. Удешевит затраты на транспортировку, а следовательно увеличит конкурентоспособность продукции.
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07.09.2022 11:33 Відповісти
як колись давно одна баба в автобусі казала: путін каже, що в україні одна олія хороша, а все остальне недобре...
тепер і олія недобра
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07.09.2022 12:53 Відповісти
а пивопровод из чехии будет?
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07.09.2022 12:11 Відповісти
і паралельно самогонопровід в іншу сторону.
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07.09.2022 12:34 Відповісти
Колись була на цензорі новина, що між Молдовою та Україною ліквідували нелегальний спиртопровід. Там і фотки були...
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07.09.2022 13:38 Відповісти
 
 