Між Україною та Польщею збудують трубопровід для транспортування української рослинної олії

Україна та Польща уклали Меморандум щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту міста Гданськ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України, інформує Цензор.НЕТ.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.

"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної с/г продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах чорноморської зернової ініціативи з України експортовано вже понад 2 млн тонн сільгосппродукції

Зазначається, що українська соняшникова олія до війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37 %), Південно–Східній Азії (29 %) та Азії (14,9 %).