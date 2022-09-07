4 987 14
Зранку у небі Херсонщини збито російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". На східному напрямку знищено 2 БПЛА, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
7 вересня, близько 8.30 ранку, у небі Херсонщини зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, як зазначається, уночі, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня!
Топ коментарі
+13 Харьков Сумской
показати весь коментар07.09.2022 10:48
+11 Colt
показати весь коментар07.09.2022 10:52
+5 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар07.09.2022 11:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
О.Твардовський "Василій Тьоркін". Вільний переклад))))