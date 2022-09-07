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Новини Війна в Україні
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безпілотник (2094) Херсонщина (4252) знищення (4111) вертоліт (709) Повітряні сили (1251)

Зранку у небі Херсонщини збито російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". На східному напрямку знищено 2 БПЛА, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,алігатор

7 вересня, близько 8.30 ранку, у небі Херсонщини зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, як зазначається, уночі, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня!

Читайте також: Повітряні сили України вранці збили п’ять крилатих ракет х-101 та вертоліт Ка-52 окупантів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
ЗСУ перетворили Ка-52 "Алігатор" на "харошій вєртольот".
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07.09.2022 10:48
+11
Какие же они падючие, эти Ка-52 - самый несчастливый вертолёт в мире.
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07.09.2022 10:52
+5
ЗСУ довели,що цей гвинтокрил більше схожий не на крокодила,а на сцикливу ящірку,яка пра першій ознаці небезпеки відкидує хвоста.
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07.09.2022 11:16
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ЗСУ перетворили Ка-52 "Алігатор" на "харошій вєртольот".
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07.09.2022 10:48 Відповісти
Какие же они падючие, эти Ка-52 - самый несчастливый вертолёт в мире.
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07.09.2022 10:52 Відповісти
вдівай бєрци і GO! і собі один зібєш
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07.09.2022 10:58 Відповісти
Кремлеботику, рахувати не вмієш? Ка-52 было випущено приблизно 170 одиниць, а Україна за увесь час збила максимум 25 од.
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07.09.2022 11:03 Відповісти
Да просто чепуха вертолёт. Он не может вести манёвренный бой, ему на все операции нужно зависать, даже на радарную съёмку. Потому и лупят их из чего попало, включая птрк.
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07.09.2022 11:22 Відповісти
"Не сумуй, то у кацапів не останній гвинтокрил!"
О.Твардовський "Василій Тьоркін". Вільний переклад))))
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07.09.2022 11:25 Відповісти
ЗСУ довели,що цей гвинтокрил більше схожий не на крокодила,а на сцикливу ящірку,яка пра першій ознаці небезпеки відкидує хвоста.
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07.09.2022 11:16 Відповісти
как и ожидалось, эти долбоебы не придумали ничего лучше чем возить БК и жратву заблокированным на правом берегу войскам с помощью вертолетиков))
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07.09.2022 11:41 Відповісти
Нереально, тільки бк, що, в Херсоні нема що їсти?
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07.09.2022 12:18 Відповісти
Не знаю чи правда. Ще на початку літа знайомий розповідав що його родина в Херсоні напівголодні.
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07.09.2022 12:36 Відповісти
Колись ми для наших захисників в азовсталі робили те саме....
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07.09.2022 13:53 Відповісти
 
 