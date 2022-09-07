Зранку у небі Херсонщини збито російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". На східному напрямку знищено 2 БПЛА, - Повітряні сили

7 вересня, близько 8.30 ранку, у небі Херсонщини зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, як зазначається, уночі, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня!

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