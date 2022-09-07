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Через 3-10 років буде серйозний ризик війни з РФ, - Міноборони Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

У найближчі три-десять років може з’явитися "серйозний ризик" російського вторгнення до Польщі, і офіційній Варшаві слід використати цей час, щоби максимально посилити армію.

Про це заявив заступник глави Міноборони країни Марцін Очепа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Є серйозний ризик війни з Росією, з яким ми зіткнемося у період від 3 до 10 років", - зазначив він.

Очепа вважає, що "все" залежить від того, чим закінчиться війна Росії проти України.

Саме стільки часу, вважає заступник голови МО Польщі, потрібно буде Росії, щоб відновити її військовий потенціал після тотальної війни проти України.

У проєкті оборонного бюджету Польщі на наступний рік заплановано рекордні витрати на армію - понад 97 млрд злотих (~750 млрд грн). Очепа каже, що за новим позабюджетним механізмом, Фондом підтримки Збройних сил, планується освоїти 30-40 млрд злотих (210-310 млрд грн).

"Ми маємо використати цей час для максимального переозброєння польської армії і, прошу мене пробачити, зовсім другорядне те, як бухгалтери розберуться з витратами", - сказав Очепа.

Також читайте: Видачу віз росіянам обмежено до мінімуму, - прем’єр Польщі Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Вот так

Гроші в армію а не в асфальт як в декого
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07.09.2022 10:53
+22
В Польщі нормальні люди, уряд і президент.... А коли в державі війна і казати"Нахєр армію, робимо дроги", може тільки кінчений ідіот.
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07.09.2022 11:17
+20
Если вступить в войну сейчас, то через 10 лет ничего не будет, как рабсии.
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07.09.2022 10:54
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Вот так

Гроші в армію а не в асфальт як в декого
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07.09.2022 10:53 Відповісти
тебе одидно за Гундосика стало что он мало на асфальте украл с зеленой шоблой? или мало территорий сдал?
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07.09.2022 11:13 Відповісти
В Польщі нормальні люди, уряд і президент.... А коли в державі війна і казати"Нахєр армію, робимо дроги", може тільки кінчений ідіот.
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07.09.2022 11:17 Відповісти
а "наш" ідіот і є кінченим, дЄрьмаком присягаюсь. Так файно феофанились, аж ***** позаздрило.
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07.09.2022 11:58 Відповісти
Ніхто не проти асфальту. Річ про те, що гроші, які зелені закатали в асфальт перед війною треба було використати на ЗСУ, а після перемоги на відбудову. Але відкати більше на асфальті. І в очах сатани дехто бачив мир. А зараз бігає по світу гроші та зброю просить. А світ бачив, як він до війни готувався.
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07.09.2022 11:18 Відповісти
Ну так вони спочатку в НАТО вступили, а потім - у ЄС. НАТО забезпечило оборону, ЄС дав дотації на дороги... Ми теж так могли б, якби Чорновола в 1991 обрали!
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07.09.2022 11:23 Відповісти
так для этого мозг нужен, а у пересичного вместо него шмат сала.
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07.09.2022 11:45 Відповісти
рядового гражданина
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07.09.2022 11:47 Відповісти
До вашого відома ще в 80-х роках так було.
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07.09.2022 12:45 Відповісти
))
Ви хоч на Польщу через гугл гляньте. Які там дороги
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07.09.2022 11:14 Відповісти
В них плісняви зеленої нема.
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07.09.2022 11:19 Відповісти
У них з асфальтом все добре на відміну від нас. У нас чомусь з усім погано.
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07.09.2022 11:50 Відповісти
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07.09.2022 12:36 Відповісти
💯!!!!!!!
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07.09.2022 14:16 Відповісти
Если вступить в войну сейчас, то через 10 лет ничего не будет, как рабсии.
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07.09.2022 10:54 Відповісти
Тільки коли Шмель вдягне будьоновку і отримає трьохлінійку.
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07.09.2022 11:39 Відповісти
А родители "шмеля" белый тазик, отечественного производства.
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07.09.2022 11:50 Відповісти
Не надейся, попиz.уешь сам.
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07.09.2022 12:00 Відповісти
Одним натиснення кнопки "спам" добрий спам перетворюється на дршлого шмеля.
Спочатку ця істота була просто шмелем, потім х добрим шмелем, тепер хх добрим шмелем хх.
Невже так складно зрозуміти, що свіжозареєстровані провокатори тут довго не живуть?
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07.09.2022 12:10 Відповісти
Пан Очепа, так может быть мы все вместе скооперируемся и лишим Рашку возможности нападать на кого-либо в ближайшие лет 20, а лучше 30, вместо Большой войны в Европе уже в ближайшие годы?...
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07.09.2022 10:55 Відповісти
Якщо відрубати сраку - проблема з "пріключеніями" вирішиться сама-собою...
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07.09.2022 10:57 Відповісти
Надо разобраться с московитами так, чтобы через 10 лет они смогли выпускать упрощённую версию Лады-Калины, как это было сделано с
ГДР, где выпускался "Трабант".
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07.09.2022 10:58 Відповісти
Это если орки Украину пройдут. Лезть в Польшу через Белоруссию, имея на юго западе фронт с Украиной, вкупе с 5-й статьёй НАТО - это самоубийство.
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07.09.2022 10:59 Відповісти
Орки Украину не пройдут, а вот балалайня развалится гарантия
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07.09.2022 11:12 Відповісти
Шольц допоможе. Він про всяк Леопарди на складах тримає. Посадить на них Лівих, АФДшників та своїх соціалістів та буде НДР у пуйла відвойовувати...
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07.09.2022 11:00 Відповісти
Неа, жодних ризиків війни немає. Кацапія - краіна-шакал, вона нападає на тих, кого вважає слабкішою. І з цієї ж причини з НАТО вона не тягатиметься.

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07.09.2022 11:02 Відповісти
Заява для вибивання грошей з бюджету на потреби армії. І паралельно на замовлення для знайомих виробників зброї.
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07.09.2022 11:07 Відповісти
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07.09.2022 11:08 Відповісти
Бункерный не может ни начать, ни кончить 😂
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07.09.2022 14:18 Відповісти
нам бы с сегодняшней войной не затягивать...
нам бы с сегодняшними рисками разобраться...
и убедить скептиков в Европе и русо-подпевал в том что у нас уже...сейчас...сегодня смертельная война... а не просто ********** собирание земель руцких (никогда и не бывшими руцкими!!)...
если большинство поймет что уже сегодня можно снять все риски будущего, отбив у дикой срусни клешни, а у ***** ботоксную голову...
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07.09.2022 11:08 Відповісти
Польську армію на наш кордон с білорусами, вивільниться 20 тыс. наших (по застарілим відомостям)
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07.09.2022 11:10 Відповісти
Нужно больше миллиардов им за их энергоресурсы давать
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07.09.2022 11:12 Відповісти
При всій повазі до Польщі -- це нісенітниця . Поки жива Україна їм не загрожує ніяка війна з свинособаками . Просто треба якомога більше допомогати Україні
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07.09.2022 11:16 Відповісти
Ну то якщо поруч не буде бульбафюрера, який знову зможе показати мапу звідки готувався напад...
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07.09.2022 12:41 Відповісти
Треба добити кацапів вже сьогодні, роздробити мордор на дрібні шматки! Тоді не буде проблем "завтра".
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07.09.2022 11:18 Відповісти
Путану Рось нужна,чтоб объяснить назвб Россия Они народ голядь,но поц наш не гов им,а называет рос..Это зрада ,факты https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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07.09.2022 11:24 Відповісти
Не надо ждать 10-20 лет, красно-коричневую Орду кацапсино-фашистских людоедов следует уничтожить сейчас.
"Москаляку на гиляку
Кацапсину на осину !"
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07.09.2022 11:25 Відповісти
Через 3-10 років рф не буде.
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07.09.2022 11:46 Відповісти
А почему пан Очепа рассмтривает вероятностные риски вторжения эрэфии в Польшу, а не на территорию стран НАТО, частью которого, по факту, является? Явно какя-то недосказанность.
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07.09.2022 13:19 Відповісти
Тому до розраховують тільки на себе, на своє Військо польське, а не на гнилих союзників ліверну ковбасу та смердючий гуляш
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07.09.2022 14:21 Відповісти
Однако, я бы не сказал, что Великобритания с Америкой - гнилые союзники!
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07.09.2022 15:10 Відповісти
Треба так допомагати Україні,щоб московія залишилася як спогад.
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07.09.2022 14:02 Відповісти
хто-хто, а братьня Польща допомогла як ніхто!
І по зброї, і з біженцями
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07.09.2022 14:23 Відповісти
насєлєніє уставшеє ат вайни тікає у польщу з України, а тут бац і польща сама отримає від кацапів через 5 років. Куда ж ці манкурти будуть і далі тікати?
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07.09.2022 21:52 Відповісти
 
 