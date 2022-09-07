Через 3-10 років буде серйозний ризик війни з РФ, - Міноборони Польщі

У найближчі три-десять років може з’явитися "серйозний ризик" російського вторгнення до Польщі, і офіційній Варшаві слід використати цей час, щоби максимально посилити армію.

Про це заявив заступник глави Міноборони країни Марцін Очепа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Є серйозний ризик війни з Росією, з яким ми зіткнемося у період від 3 до 10 років", - зазначив він.

Очепа вважає, що "все" залежить від того, чим закінчиться війна Росії проти України.

Саме стільки часу, вважає заступник голови МО Польщі, потрібно буде Росії, щоб відновити її військовий потенціал після тотальної війни проти України.

У проєкті оборонного бюджету Польщі на наступний рік заплановано рекордні витрати на армію - понад 97 млрд злотих (~750 млрд грн). Очепа каже, що за новим позабюджетним механізмом, Фондом підтримки Збройних сил, планується освоїти 30-40 млрд злотих (210-310 млрд грн).

"Ми маємо використати цей час для максимального переозброєння польської армії і, прошу мене пробачити, зовсім другорядне те, як бухгалтери розберуться з витратами", - сказав Очепа.

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