Заступниці зрадника України Сальдо, екс-очільнці "МЗС ДНР" Губарєвій повідомлено про підозру, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки підозру у колабораційній діяльності отримала новопризначена заступниця зрадника України Володимира Сальдо, який нині очолює окупаційну адміністрацію на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Уродженка Каховки Катерина Губарєва, яка раніше "будувала кар’єру" у терористичній організації "ДНР", переїхала на тимчасово окуповану Херсонщину у червні 2022 року.

Вона добровільно зайняла посаду так званого "заступника голови у сфері цифровізації та соціальної політики" у незаконному органі влади "військово-цивільній адміністрації Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією СБУ, наразі вона виконує такі завдання держави-агресора:

▪️ запуск радіомовлення російських радіостанцій на території Херсонської області (в ефір запущено п’ять ворожих радіостанцій);

▪️ перехід на російський мобільний зв'язок;

▪️ відкриття "нових" відділень Пенсійного фонду та Пошти у Херсоні та районних центрах області;

▪️ старт роботи Центру зайнятості для залучення мешканців міста та області до роботи під "новим прапором".

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурантка розпочала колабораційну діяльність ще у 2014 році. Перебуваючи на Донбасі, вона тривалий час працювала на представників російських спецслужб та терористичних організацій. Була так званим міністром закордонних справ "донецької народної республіки", депутатом народної ради та помічником голови уряду так званої "ДНР".



Наразі їй оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За вказаний злочин їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.