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війна (56406) Сальдо (63) СБУ (10030) Херсонщина (4252) підозра (347)

Заступниці зрадника України Сальдо, екс-очільнці "МЗС ДНР" Губарєвій повідомлено про підозру, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За матеріалами Служби безпеки підозру у колабораційній діяльності отримала новопризначена заступниця зрадника України Володимира Сальдо, який нині очолює окупаційну адміністрацію на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Заступниці зрадника України Сальдо, екс-очільнці МЗС ДНР Губарєвій повідомлено про підозру, - СБУ 01

"Уродженка Каховки Катерина Губарєва, яка раніше "будувала кар’єру" у терористичній організації "ДНР", переїхала на тимчасово окуповану Херсонщину у червні 2022 року.

Вона добровільно зайняла посаду так званого "заступника голови у сфері цифровізації та соціальної політики" у незаконному органі влади "військово-цивільній адміністрації Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ. ФОТОрепортаж

За інформацією СБУ, наразі вона виконує такі завдання держави-агресора:

▪️ запуск радіомовлення російських радіостанцій на території Херсонської області (в ефір запущено п’ять ворожих радіостанцій);
▪️ перехід на російський мобільний зв'язок;
▪️ відкриття "нових" відділень Пенсійного фонду та Пошти у Херсоні та районних центрах області;
▪️ старт роботи Центру зайнятості для залучення мешканців міста та області до роботи під "новим прапором".

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурантка розпочала колабораційну діяльність ще у 2014 році. Перебуваючи на Донбасі, вона тривалий час працювала на представників російських спецслужб та терористичних організацій. Була так званим міністром закордонних справ "донецької народної республіки", депутатом народної ради та помічником голови уряду так званої "ДНР".

Наразі їй оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За вказаний злочин їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
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СБУ!!! Шо там с гуманитаркой??? Ждем публичных казней, расстрелов, колесваний, повешаний и т.д.!!!
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07.09.2022 11:12 Відповісти
Хосподя, эта чума Губарева уже здесь? "Министерство иноСраных дел" Донбабве закончилось, теперь помкой-замкой афериста Сальдо перебросили, пока муженёк, известный "народный мэр" Павлик по тылам ошивается. И смех и грех
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07.09.2022 11:15 Відповісти
Цензор, зауважте. що До будь-якого згадування про днр має додаватись словосполучення терористична оргацізація - це визнано нашим парламентом. Не потрібно користуватись кремлівськими термінами та пропагувати їх
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07.09.2022 11:25 Відповісти
А Єрмаку??
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07.09.2022 11:26 Відповісти
Очередная цель для вертикального взлета
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07.09.2022 11:31 Відповісти
Міністр зовнішніх справ відкриває відділення пошти в Херсоні? Гарна кар'єра, чекаєм Лаврова на відкриті відділення пошти в Сомалі.
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07.09.2022 12:12 Відповісти
Краще б посмертно...
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07.09.2022 12:18 Відповісти
А деду морозу, мужу этой ТП не? Шо за ********!
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07.09.2022 13:31 Відповісти
 
 