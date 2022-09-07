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Повідомлено про підозру чоловіку, який організовує роботу російського "Промсвязьбанку" на окупованій Херсонщині, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Повідомлено про підозру чоловіку, який добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою та погодився зайняти посаду керівника Херсонського відділення ПАТ "Промсвязьбанк".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік на посаді організовує роботу відділення, спрямовану на інтеграцію банківської системи окупованої Херсонщини в банківську систему РФ, а також відповідає за стягнення фіскальних зборів з діючих підприємств.

Окрім того, він активно агітує місцевих мешканців до співпраці з ворогом.

Йому заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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Автор: Богдан Гуньковський
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їм ті повідомлення добре було би доставляти СМС-ками калібру 5.45 прямо в голову....
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07.09.2022 11:39 Відповісти
Идиотизм.
Частное лицо, не чиновник и не укр политик , в оккупир городе, чтобы прокормить семью устроился на работу в частное юр лицо.... Не в гос органы агрессора!!!!
С такой логикой надо заводить дела на всех уграинцев на окуп территории.... Вплоть до дворника.
У меня тупой вопрос к генпрокуратуре - зачем рвать очко за простого гражданина на оккупированных, если у вас под боком полно явных коллоборантов?
Вы уже открыли дела на ОПЗЖ? На священников МП? На журнашлюх с прорашенских ТВ помоек ? И на много др? Они ведь рядом.... Даже не прячутся!
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07.09.2022 18:31 Відповісти
 
 