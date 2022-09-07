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Країни Балтії досягли домовленості щодо суттєвого обмеження в’їзду росіян із шенгенськими візами

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

шенген,рф,віза

Литва, Латвія та Естонія домовилися суттєво обмежити в’їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи.

Про це у середу повідомив у своєму Twitter глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ

"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС", - написав він.

За його словами, рішення будуть ухвалюватися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ять країн ЄС-сусідів Росії обговорять обмеження в’їзду для громадян РФ, – МЗС Литви

Автор: Наталя Джума
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07.09.2022 11:50 Відповісти
суттєвого обмеження в'їзду......WTF?🤬 opjatj polu-meri ZAKRITJ VJEZD NAHER !!!!
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07.09.2022 11:51 Відповісти
Так так і написано, але дипломатичною мовою
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07.09.2022 12:08 Відповісти
ni ni ni...nemae doveri do takih zajav🤬
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07.09.2022 12:10 Відповісти
В Кьольні на вихідних був пропутінський мітінг - 2 тис. вати вийшло. Треба ввести правило: якщо туристична віза, то не можна займатися політичною діяльністю. Порушення - штраф та депортація.
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07.09.2022 11:54 Відповісти
Слушна думка.
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07.09.2022 11:59 Відповісти
Балтам респектище! Закрити свинособак у їх резервуації до повної самоліквідації.
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07.09.2022 12:41 Відповісти
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07.09.2022 14:14 Відповісти
 
 