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Країни Балтії досягли домовленості щодо суттєвого обмеження в’їзду росіян із шенгенськими візами
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Литва, Латвія та Естонія домовилися суттєво обмежити в’їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи.
Про це у середу повідомив у своєму Twitter глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ
"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС", - написав він.
За його словами, рішення будуть ухвалюватися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.
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