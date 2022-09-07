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Путін публічно зізнався в агресії проти України, закликаю партнерів створити спецтрибунал, - Кулеба. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на виду. Справедливість має перемогти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час Східного економічного форуму заявив, що Росія нібито намагалася вирішити мирним шляхом ситуацію в Україні: "Ми нічого не розпочали з точки зору воєнних дій, а намагаємось лише закінчити. Вони розпочалися там у 2014 році. Ті, хто не хотів нормального розвитку, а піддавав геноциду людей протягом восьми років. Після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом Росія вирішила відповісти дзеркально — озброєним шляхом. Ми це зробили свідомо, всі наші дії - наш обов'язок, і його ми виконаємо".

Читайте: Єврокомісія готова обговорити створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Щоб ібашити русню не потрібно чеплятися за "коми чи крапки"...
Головне - процес знищення руських і рф розпочато.
Не закінчувати до отсаннього руського і поки не рф не зникне з політичних карт світу.
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07.09.2022 12:11
+13
Сначала ОРДЛО воевало за то, чтобы отсоединиться от Украины, затем воевали чтобы вернуться в состав Украины (по минским соглашениям), а когда их послали нахер в этом формате, то решили воевать против всей Украины.
Где логика и последовательность? Ах да, о чем мы говорим... Откуда им взяться.
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07.09.2022 12:12
+11
ранні полонені свинособааки вішали лапшу про учєнія.... що не знали... все суки знали добре.
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07.09.2022 12:08
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Этот маразматик своим лохам много чего навешал

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07.09.2022 12:04 Відповісти
Щоб ібашити русню не потрібно чеплятися за "коми чи крапки"...
Головне - процес знищення руських і рф розпочато.
Не закінчувати до отсаннього руського і поки не рф не зникне з політичних карт світу.
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07.09.2022 12:11 Відповісти
Це вже починає злостити. Люди на тридцятому році незалежності не розуміють різницю між "руський" та "російський" ("русский").
Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять "руський".
Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь, вул. Руська у Львові.
Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
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07.09.2022 17:16 Відповісти
У плешивого и в молодости были проблемы с закончить, а уж сейчас - все пытается... пытается... пытается...
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07.09.2022 13:03 Відповісти
плешивый пытается кончить, но без резиновой попы не получается
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07.09.2022 17:27 Відповісти
"Ми зробили це свідомо" - а всі, мабуть, думали, що тупо по п'яні, як і все у какцапні...
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07.09.2022 12:05 Відповісти
Та йди ти...ну УКРАЇНЦІ знають куди
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07.09.2022 12:07 Відповісти
ранні полонені свинособааки вішали лапшу про учєнія.... що не знали... все суки знали добре.
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07.09.2022 12:08 Відповісти
конечно знали!
патрушев Европу беженцами из Украины еще задолго до войны пугал.....
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07.09.2022 12:28 Відповісти
Страшну ношу взяв на себе -- кому жити кому ні .
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07.09.2022 12:10 Відповісти
перечіпився й невпорався
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07.09.2022 12:19 Відповісти
Бункерный упырь превращается в ходячий кладезь мемов
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07.09.2022 12:10 Відповісти
краще б перетворився у лежачий...
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07.09.2022 12:25 Відповісти
Сначала ОРДЛО воевало за то, чтобы отсоединиться от Украины, затем воевали чтобы вернуться в состав Украины (по минским соглашениям), а когда их послали нахер в этом формате, то решили воевать против всей Украины.
Где логика и последовательность? Ах да, о чем мы говорим... Откуда им взяться.
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07.09.2022 12:12 Відповісти
"Ми зробили це свідомо" ... Хто б сумнівався, але дивним би було якби він став корчити з себе Шуру Балаганова, який витягнув гаманець не нарошно а чисто машинально...
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07.09.2022 12:13 Відповісти
Засекаем время до: "Я их туда не посылал"...
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07.09.2022 12:15 Відповісти
▪️Волхов Яр взят;
▪️Вербовка взята.
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07.09.2022 12:20 Відповісти
Тобто траса Куп'янськ - Ізюм перерізана? Чудово!
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07.09.2022 12:30 Відповісти
Волохів Яр - це траса Харків-Ізюм
До тої ще км 60-70
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07.09.2022 13:01 Відповісти
Із Куп'янська до Ізюма можна основними двома дорогами. Одна - через Яр
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07.09.2022 17:19 Відповісти
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07.09.2022 12:24 Відповісти
"ми це зробили свідомо. наші дії - наш обов'язок і ми його виконаємо" - он Буданов стверджує шо Путін не один, їх існує чотири штуки. такий собі колективний путін. тому він і каже - ми.
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07.09.2022 12:26 Відповісти
это бункерное животное должно висеть на спасской башне кремля за ногу . вниз головой . как муссолини . рф не может дальше угрожать ядерной ялдой всему миру . должна быть революция и смерть ***** или вариант сев. кореи
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07.09.2022 12:35 Відповісти
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07.09.2022 12:39 Відповісти
Правда завжди одна.А у брехні сестер багато...
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07.09.2022 12:43 Відповісти
Просто феерический свинособачий,***************,*******..............................................................
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07.09.2022 12:48 Відповісти
V boloto s solomkoi.
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07.09.2022 13:00 Відповісти
а якби не признався? то й трибунал не треба? дивна логіка в зелених. Бо за наявності достатніх доказів злочинця судять навіть без його признань.
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07.09.2022 13:18 Відповісти
Судить нужно за действия! Признал-не признал, какая разница. С чего бы делать ставку на его слова... Так и нюрнбергского процесса не было бы
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07.09.2022 13:21 Відповісти
Тут касапи пишуть, що <******* касапський генералітет посилає *****. Не весь, звісно, генералітет, то тільки перший генерал, і те після гранчака, і все ж ... (цитата): "Понятно, что пьяную выходку представителя руководства военного блока, с дерзостью по отношению к президенту, не стоит на сегодня воспринимать как явную тенденцию к бунту в среде военных такого высокого уровня, но и не дооценивать этот эпизод не стоит, проблемы на фронте только начинаются, а нервы не только у генералов, но и у Путина уже на пределе".
Як там в касапів... "ліха бяда начало"?
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07.09.2022 13:28 Відповісти
И было слово.
И слово это было - *****.
Так было, есть и будет.
Во веки веков.
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07.09.2022 14:07 Відповісти
Ничего не потеряли и ничего не потеряем...
------
Либо дед епонутый....либо русские, действительно, - это народ и нация конченных...

Возьмем хотябы СПОРТИВНЫЙ БАН РУССКИХ...8тыс. спортшкол, секций и 94 училища олимпийского резерва...это можно спокойно закрывать... В ближайшие 5-20лет большой спорт русским не светит....
Детские, изнурительные тренировки с 3 лет...растяжки,миллион часов тяжёлого детского труда......деньги и время родителей, бабушек...которые водили/возили детишек на эти секции....все это ушло ПОД РЕЗИНОВУЮ ЖЕПУ ПЛЕШИВОМУ)))))
Ps. Самые лучшие сменят гражданство...но это единицы будут....
99%остальной посредственности останутся в стране и будут деградировать на всероссийских, спортивных играх имени Куклачева и Миклухи Маклая...
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07.09.2022 14:31 Відповісти
ну да, ну да... типа, Украина на нас "напала", и мы были вынуждены защищаться от нее на ее же территории. просто на голову не налазит. но, россиянам проще, у них на месте головы муляж - пищеприемник, так что они такое схавают на ура.
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07.09.2022 16:32 Відповісти
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07.09.2022 16:34 Відповісти
Он даже не понимает то что он чешет. Куда смотрят кацаподоктора.
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07.09.2022 17:14 Відповісти
 
 