Путін публічно зізнався в агресії проти України, закликаю партнерів створити спецтрибунал, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на виду. Справедливість має перемогти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час Східного економічного форуму заявив, що Росія нібито намагалася вирішити мирним шляхом ситуацію в Україні: "Ми нічого не розпочали з точки зору воєнних дій, а намагаємось лише закінчити. Вони розпочалися там у 2014 році. Ті, хто не хотів нормального розвитку, а піддавав геноциду людей протягом восьми років. Після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом Росія вирішила відповісти дзеркально — озброєним шляхом. Ми це зробили свідомо, всі наші дії - наш обов'язок, і його ми виконаємо".

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