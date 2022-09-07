Путін публічно зізнався в агресії проти України, закликаю партнерів створити спецтрибунал, - Кулеба. ВIДЕО
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на виду. Справедливість має перемогти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час Східного економічного форуму заявив, що Росія нібито намагалася вирішити мирним шляхом ситуацію в Україні: "Ми нічого не розпочали з точки зору воєнних дій, а намагаємось лише закінчити. Вони розпочалися там у 2014 році. Ті, хто не хотів нормального розвитку, а піддавав геноциду людей протягом восьми років. Після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом Росія вирішила відповісти дзеркально — озброєним шляхом. Ми це зробили свідомо, всі наші дії - наш обов'язок, і його ми виконаємо".
Будь ласка, зачекайте...
Головне - процес знищення руських і рф розпочато.
Не закінчувати до отсаннього руського і поки не рф не зникне з політичних карт світу.
Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять "руський".
Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь, вул. Руська у Львові.
Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
патрушев Европу беженцами из Украины еще задолго до войны пугал.....
Где логика и последовательность? Ах да, о чем мы говорим... Откуда им взяться.
▪️Вербовка взята.
До тої ще км 60-70
Як там в касапів... "ліха бяда начало"?
И слово это было - *****.
Так было, есть и будет.
Во веки веков.
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Либо дед епонутый....либо русские, действительно, - это народ и нация конченных...
Возьмем хотябы СПОРТИВНЫЙ БАН РУССКИХ...8тыс. спортшкол, секций и 94 училища олимпийского резерва...это можно спокойно закрывать... В ближайшие 5-20лет большой спорт русским не светит....
Детские, изнурительные тренировки с 3 лет...растяжки,миллион часов тяжёлого детского труда......деньги и время родителей, бабушек...которые водили/возили детишек на эти секции....все это ушло ПОД РЕЗИНОВУЮ ЖЕПУ ПЛЕШИВОМУ)))))
Ps. Самые лучшие сменят гражданство...но это единицы будут....
99%остальной посредственности останутся в стране и будут деградировать на всероссийских, спортивных играх имени Куклачева и Миклухи Маклая...