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У Маріуполі окупанти демонтували "на ремонт" лазерне освітлення з площі Свободи, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі рашисти продовжують мародерство під виглядом "ремонту" – демонтують лазерне освітлення з площі Свободи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

У Маріуполі окупанти демонтували на ремонт лазерне освітлення з площі Свободи, - Андрющенко 01

"Окупанти продовжують мародерство під виглядом "ремонту". На сьогодні росіяни демонтували весь комплекс лазерного освітлення площі Свободи. Разом з обладнанням керування. Знов "на ремонт". Прийшла черга за лазерним освітленням, яке отримало свого часу декілька міжнародних премій", - йдеться у повідомленні.

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Андрющенко нагадав, що до того "на ремонт" було відправлено льодовий каток, фонтан в Театральному сквері та унікальну інклюзивний дитячий майданчик.
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Небось попробует из него сделать лазерное оружие 🙂
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07.09.2022 12:14 Відповісти
Скоро ця площа буде не Свободи, а Героїв Азовсталі.
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07.09.2022 12:15 Відповісти
все що параша вміє добре робити то це брехати, красти і мародерити
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07.09.2022 12:17 Відповісти
повезли "ремонтувати" в Донецьк?
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07.09.2022 12:21 Відповісти
местным все так нравится!
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07.09.2022 12:24 Відповісти
деревʼяний нужнік будуть у себе підсвічувати
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07.09.2022 12:29 Відповісти
«Папа а мы евреи или русские?» «А почему тебя это интересует?» «Да тут мальчик велосипед хочет продать , я и думаю как правильно поступить - то ли за пол-цены договориться то ли спи..ть
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07.09.2022 12:40 Відповісти
 
 