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На окупованій Луганщині дітей вчать "заочно", завдання роздають на шкільних подвір’ях, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Освітній процес на окупованій частині Луганщини організували не в офлайн, і навіть не в онлайн режимі.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, навчання проходить у "дивній заочній формі".
"Діти приходять на подвір’я школи, отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу і повертаються додому, де немає ані світла, ані Інтернету. Як готуватися у темряві? Як самостійно вивчати закони фізики, логарифми або граматику – незрозуміло", - наголосив Гайдай.
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Andreas Muller
показати весь коментар07.09.2022 12:47 Відповісти Мені подобається 1
Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар07.09.2022 12:50 Відповісти Мені подобається 2
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