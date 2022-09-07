ВР ввела нову вимогу до кандидатів на директора НАБУ: не можна обирати того, хто з початку вторгнення понад 21 день провів за кордоном
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Верховна Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Тепер на цю посаду не можна призначати ту особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, парламент проголосував за основу та в цілому зміни до законопроєкту №8003 "Про Національне антикорупційне бюро України". "За" віддали свої голоси 285 народних депутатів.
"Рада встановила обмеження щодо призначення директора НАБУ. Директором Національного антикорупційного бюро не можна обирати того, хто сумарно більше 21 дня після 24 лютого провів за кордоном.. Не рахуються тільки поїздки по лікуванню після поранення та відрядження в цілях національної безпеки...Таким чином відсікається кандидатура Рябошапки та Дар’ї Каленюк", - написав Гончаренко.
Тим часом нардеп Ярослав Железняк також розповів про це рішення Ради та вказав, що рахуватимуться ці дні закордоном, починаючи від того, як в Україні почалася повномасштабна війна.
"Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив", - додав Железняк.
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Еще и "суммарно"
Вопрос второй: Насколько эффективно, по вашему, руководство Украины смогло перестроить управление страной на военные рельсы? Что сделано хорошо, а чего не хватает?
Алексей Голобуцкий: Проблемы очевидны, они были очевидны и до «острого этапа», поскольку война длится уже более 8 лет, и «перестраивать на военные рельсы» должны были все эти 8 лет, а последние год-два (как только началось экстремальное накопление вражеских войск вдоль наших границ) - аврально перестраивать.
Не удалось главное: хоть чуть сдержать, если уж преодолеть никак, коррупцию. Такое впечатление, что она только нарастает, не справившись с соблазном доступных ресурсов гуманитарной, финансовой, технической и прочей помощи. Всё прочее, пожалуй, вторично.
Хотя, конечно, стоит отдельно отметить крайне странные и алогичные конвульсии ВР: в плане внедрения жёсткой цензуры - политической, а не военной; в плане «управления инфляцией» через запрет табло в обменниках; в плане взаимодействия с бизнесами, налогообложения и т.д.
ОП внёс свою лепту в деморализацию и дезориентацию общества: аморальные и абсурдные награждения, назначения, странные инициативы вроде «порно-тризуба» и, опять-таки, игнорирование, если не открытое поощрение коррумпированности госслужащих.
Оценка «лучше бы они вообще ничего не делали - это было бы полезнее и безопаснее для воюющей страны» - конечно, была бы преувеличением. Но не так чтобы совсем несправедливым.
- Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...
- Ага! То есть никогда!