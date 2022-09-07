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Новини Політика України
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ВР ввела нову вимогу до кандидатів на директора НАБУ: не можна обирати того, хто з початку вторгнення понад 21 день провів за кордоном

Новини Цензор.НЕТ Політика України

набу

Верховна Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Тепер на цю посаду не можна призначати ту особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, парламент проголосував за основу та в цілому зміни до законопроєкту №8003 "Про Національне антикорупційне бюро України". "За" віддали свої голоси 285 народних депутатів.

"Рада встановила обмеження щодо призначення директора НАБУ. Директором Національного антикорупційного бюро не можна обирати того, хто сумарно більше 21 дня після 24 лютого провів за кордоном.. Не рахуються тільки поїздки по лікуванню після поранення та відрядження в цілях національної безпеки...Таким чином відсікається кандидатура Рябошапки та Дар’ї Каленюк", - написав Гончаренко.

Тим часом нардеп Ярослав Железняк також розповів про це рішення Ради та вказав, що рахуватимуться ці дні закордоном, починаючи від того, як в Україні почалася повномасштабна війна.

Читайте: Законопроєкт №7654 про НАБУ, який стурбував G7, зник з порядку денного Ради, - Железняк

"Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив", - додав Железняк.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Якийсь брєд собачий
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07.09.2022 13:02
+8
але якщо це буде зелена наволоч, то не рахується
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07.09.2022 13:02
+7
"Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив", - додав Железняк. Ответ прост. Инициаторы "революционных" изменений и голосующие - аналоги китайских болванчиков. Они на все согласны.
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07.09.2022 13:12
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«Не рахуються тільки поїздки по лікуванню після поранення та відрядження в цілях національної безпеки.» - дірку в законі не забули зробити. А я вже думав, що «слуги» людьми захотіли стати.
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07.09.2022 13:01 Відповісти
але якщо це буде зелена наволоч, то не рахується
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07.09.2022 13:02 Відповісти
Якийсь брєд собачий
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07.09.2022 13:02 Відповісти
Це тому, що їхній кандидат на НАБУ перебував за кордоном 20 днів.
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07.09.2022 13:27 Відповісти
грьобаньій стьід...
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07.09.2022 13:03 Відповісти
А что это за магическое число "21"? Очко?

Еще и "суммарно"
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07.09.2022 13:09 Відповісти
Це не та часом рябошапка, яку затримали при втечі? за кордон
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07.09.2022 13:11 Відповісти
Джокер продолжает серию интервью с украинскими экспертами. Представляю нашего очередного уважаемого гостя. Алексей Голобуцкий - входит в десятку самых цитируемых политологов в Украине. Итак, вопрос первый. ...
Вопрос второй: Насколько эффективно, по вашему, руководство Украины смогло перестроить управление страной на военные рельсы? Что сделано хорошо, а чего не хватает?

Алексей Голобуцкий: Проблемы очевидны, они были очевидны и до «острого этапа», поскольку война длится уже более 8 лет, и «перестраивать на военные рельсы» должны были все эти 8 лет, а последние год-два (как только началось экстремальное накопление вражеских войск вдоль наших границ) - аврально перестраивать.
Не удалось главное: хоть чуть сдержать, если уж преодолеть никак, коррупцию. Такое впечатление, что она только нарастает, не справившись с соблазном доступных ресурсов гуманитарной, финансовой, технической и прочей помощи. Всё прочее, пожалуй, вторично.
Хотя, конечно, стоит отдельно отметить крайне странные и алогичные конвульсии ВР: в плане внедрения жёсткой цензуры - политической, а не военной; в плане «управления инфляцией» через запрет табло в обменниках; в плане взаимодействия с бизнесами, налогообложения и т.д.
ОП внёс свою лепту в деморализацию и дезориентацию общества: аморальные и абсурдные награждения, назначения, странные инициативы вроде «порно-тризуба» и, опять-таки, игнорирование, если не открытое поощрение коррумпированности госслужащих.
Оценка «лучше бы они вообще ничего не делали - это было бы полезнее и безопаснее для воюющей страны» - конечно, была бы преувеличением. Но не так чтобы совсем несправедливым.
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07.09.2022 13:11 Відповісти
"Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив", - додав Железняк. Ответ прост. Инициаторы "революционных" изменений и голосующие - аналоги китайских болванчиков. Они на все согласны.
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07.09.2022 13:12 Відповісти
Скільки "смороду"навколо НАБУ-бридко.Це ще один нікому не потрібний фіскальний орган,для "кошмарення" всіх і кожного.Не зачепить прокурор,хапне за с%аку САП,потім НАБУ.А які там зарплати?А які премії?Про це всі мовчать.В 90 роки були масові вступи в юрвузи,Університети на юристів,при м*ясомолочних технікумах готовили юристів.Поступали всі "блатні".Куди їх послати по спеціаліності?Судді,прокурори -не резинові,а бюджет ще витримає любого неука...
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07.09.2022 13:17 Відповісти
С...ка ... Ну хоча б 7 днів ... 21 - це як знущання ... У країні агресія, а чуваки на 3 неділі у Європи поїхали!
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07.09.2022 13:24 Відповісти
Все взаимосвязано. Почти как в анекдоте:

- Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови только через 21 день...

- Ага! То есть никогда!
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07.09.2022 16:29 Відповісти
У Зелі є кандідатура що була в Монако на протязі 20 днів, а потім коли сказали, що за зраду не притягуватимуть, повернулася до України.
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07.09.2022 13:29 Відповісти
Виходить, що є якийсь неприйнятний кандидат на директора НАБУ, що з початку вторгнення понад 21 день провів за кордоном і тому його обирати не можна? Я вірно зрозумів? Чи чим ще можна пояснити таке обмеження?
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07.09.2022 13:33 Відповісти
Так
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07.09.2022 14:30 Відповісти
Обирати всіх окрім-членів партії СН!!!!!!!!!!!
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07.09.2022 14:43 Відповісти
 
 