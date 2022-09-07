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Звіту МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС довіряю, але організація перебуває під тиском Заходу, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російський диктатор Путін заявив, що довіряє звіту МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС.

Про це поввідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Я безумовно довіряю цьому звіту МАГАТЕ. Вони перебувають під тиском країн, в яких вони працюють, зокрема у США, європейських країнах. Вони не можуть прямо сказати, що обстріли йдуть з української території. Це очевидно", - сказав Путін.

Як повідомлялося, шестеро експертів прибули на ЗАЕС 1 вересня у складі групи під керівництвом Гроссі, який того ж дня залишив станцію разом із іншими своїми колегами.

Експерти МАГАТЕ на місцях оцінювали фізичні збитки на ЗАЕС, визначали функціональність основних та резервних систем ядерної безпеки та захисту, оцінювали умови праці персоналу, а також поточні можливості аварійного реагування станції серед інших важливих видів діяльності. За останні кілька днів інспектори з гарантій також провели термінові заходи щодо гарантій на майданчику, йдеться у релізі.

6 вересня МАГАТЕ представила звіт за підсумками місії на ЗАЕС.

Водночас постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ намагалася тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС.

Читайте: Путін може використати звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС, щоб спробувати запустити процес, аналогічний "Мінську", - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
путін, окурок йбаний, іді к йбєнєй матєрі.
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07.09.2022 13:14
+4
Конечно очевидно, что под давлением запада снаряды разворачиваются на 180 градусов! Они всегда так разворачиваются и под давлением юга ли севера или востока ***! Тварь плешивая! Приедь **** посмотри откуда прилетает!
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07.09.2022 13:21
+2
просто хйло
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07.09.2022 13:34
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путін, окурок йбаний, іді к йбєнєй матєрі.
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07.09.2022 13:14 Відповісти
Игнорируйте БРЕХНЮ " мнение" ТЕРРОРИСТА № 1 ***** - резиновой жопы полудохлой ботоксной 70-летней крысы 🤮🤮🤮🤮
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07.09.2022 18:34 Відповісти
Работодатель открыто вступается за своих подчиненных. Теперь очевидно, чьими указаниями и интересами руководствуется эта организация.
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07.09.2022 13:14 Відповісти
Конечно очевидно, что под давлением запада снаряды разворачиваются на 180 градусов! Они всегда так разворачиваются и под давлением юга ли севера или востока ***! Тварь плешивая! Приедь **** посмотри откуда прилетает!
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07.09.2022 13:21 Відповісти
он думаешь не знает? удивляюсь наивности людей
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07.09.2022 14:04 Відповісти
Та я ему по домашнему предлогаю, чтоб уехать не смог, может в башке у него развернётся град или просто прихуя.рит! Про наивность молчу!
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07.09.2022 14:27 Відповісти
Украина считает что МАГАТЭ служит интересам России, а Россия - что Украины
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07.09.2022 13:32 Відповісти
просто хйло
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07.09.2022 13:34 Відповісти
Вранці володимир ботокс, на ніч володимир зе. Може досить цих перлів
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07.09.2022 13:38 Відповісти
Якийсь дурнуватий недоучка, агент кгб…ви послухайте що і як він говорить! З таким персонажем можна хіба що зустрітись на балконі під час перекуру в гостях. До чого докотився світ!?!?!
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07.09.2022 13:38 Відповісти
Гутьєрешу, виявляється, ***** довіряє більше.
З чого б це?
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07.09.2022 13:57 Відповісти
Самарский СОБР всё
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07.09.2022 14:01 Відповісти
Ой! (с)
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07.09.2022 14:16 Відповісти
Я персоналу ЗАЕС довіряю, але вона захоплена окупантами і перебуває під тиском армії рф. І шо тепер?! Забирайтесь геть! І все стане на свої місця і не буде ніяких проблем.
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07.09.2022 14:02 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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07.09.2022 14:50 Відповісти
магате завжди був совком і завжди знаходилось "в кармані" *****.
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07.09.2022 16:24 Відповісти
Это изделие называется, резиновая жопа модель номер три.
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07.09.2022 17:20 Відповісти
Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24: "У звіті МАГАТЕ по Запорізькій АЕС не вистачає вимоги повернення станції під контроль України і виведення російських військ.

Думаю, що місія МАГАТЕ є життєво важливою. Не можна залишатися нейтральним, коли йдеться про ядерний тероризм росії. Як не можна бути нейтральним і в питанні ядерної безпеки, адже навіть стаття 5 НАТО не зможе у такому випадку захистити. Однак я вважаю, що нам слід було б мати ще додаткові позиції у звіті місії МАГАТЕ. Позиція перша - заклик щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. І позиція друга - негайне виведення всіх російських сил, які застосовують там і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, саме на місці ядерної електростанції".
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07.09.2022 23:00 Відповісти
 
 