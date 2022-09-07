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РФ стикається із дилемою через наступ ЗСУ на Півдні: йти на Бахмут, чи захищатися на Півдні, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

На тлі наступу України на півдні російські командири зіткнулись з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі чи захищатися українських сил на півдні.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"За останню добу тяжкі бої йшли на трьох фронтах: на півночі під Харковом, на сході на Донбасі та на півдні в Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, ймовірно, пов'язані з наступом на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: чи розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу, чи захищатися від наступу України на півдні", - йдеться в огляді.

У британській розвідці вважають, що численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.

При цьому, як стверджується, на початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи її збройних сил.

Також читайте: Обмежена доступність розвідувальних БПЛА ускладнює операції РФ, - британська розвідка

Представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
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07.09.2022 13:15
+17
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07.09.2022 13:26
+15
Зачьотно горить рєзіновая жЁппа у москалика...
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07.09.2022 13:40
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07.09.2022 13:15 Відповісти
- Мама, мамуличька! Пора сваливать (с)
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07.09.2022 15:09 Відповісти
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07.09.2022 13:15 Відповісти
Хай обирають. Їм усі дороги ведуть в пекло.
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07.09.2022 13:16 Відповісти
Нехай призначать Золотова міністром оборони, той "гигант мыстли" все порішає
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07.09.2022 13:21 Відповісти
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07.09.2022 13:26 Відповісти
А дегрунти менш родючi! Нехай там i помирають!
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07.09.2022 13:27 Відповісти
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07.09.2022 13:31 Відповісти
Зачьотно горить рєзіновая жЁппа у москалика...
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07.09.2022 13:40 Відповісти
Трофей. Раздели "мальчиков в трусиках".
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07.09.2022 17:34 Відповісти
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07.09.2022 13:32 Відповісти
Перед 24 февраля: Киев за три дня, в Европу через неделю, дилемма - форсировать Ла Манш и на Лондон или идти до Лиссабона!
Через 6 месяцев в сентябре: дилемма - брать Пески в девятый раз или оборонять село Киселевку на юге
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07.09.2022 15:40 Відповісти
Русня, подсказываю: чтобы доказать, что Русской Армии любое море по колено и любые горы по плечо - наступайте сразу в обоих направлениях. И еще третье направление - на Авдеевку.
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07.09.2022 13:32 Відповісти
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07.09.2022 13:33 Відповісти
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07.09.2022 13:35 Відповісти
казует котенок, а ВСУ - наступают.... )
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07.09.2022 13:57 Відповісти
Звучить як пісня
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07.09.2022 14:26 Відповісти
Котенок кастрированный уже? Просто на 7-м месяце обычно делают
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07.09.2022 15:36 Відповісти
Так резерви це перекинуті знекровлені з других ділянок фронту. Там внизу було,що резерви на папері
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07.09.2022 13:34 Відповісти
«йти на Бахмут, чи захищатися на Півдні» - йти нах@й, тільки нах@й!
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07.09.2022 13:39 Відповісти
Сратеги Куйла не понимают, что общая линия фронта представляет собой 2 огромные дуги, и перебрасывать резервы вдоль внутренней части дуги Украине проще, чем Параше вдоль внешней. Но как это объяснить Шойгу, у которого дуги ассоциируются с оленьими рогами?
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07.09.2022 13:41 Відповісти
Яка тут може бути дилема? Йдіть на х..р
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07.09.2022 13:44 Відповісти
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07.09.2022 13:51 Відповісти
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07.09.2022 13:52 Відповісти
наши в Харьковской о/з пол полковника за жабры взяли.....
https://t.me/zloyodessit/16791
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07.09.2022 13:53 Відповісти
Доброго дня, ми з Херсону ✌️

Потрібні ваші очі ще раз‼️

Новомиколаївка, Нововоскресенське, Петропавлівка, Біляївка Нововоронцовського району та Бериславський район в цілому.

Також потрібна інформація по всіх переправах ‼️

Напишіть до бота

@nadzor_kherson_bot
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07.09.2022 14:00 Відповісти
Як це круто! Переграли кацапню! Нарешті ЗСУ перехопило ініціативу!
P.S. Кацапам порада - перекидати резерви за Урал.
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07.09.2022 14:25 Відповісти
Should I Stay or Should I Go
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07.09.2022 14:37 Відповісти
Авіабази в тимчасово окупованому Криму було уражено серією успішних ракетних ударів, Україні треба прагнути рівності з РФ щодо далекобійності зброї. Про це у спільній статті "Перспективи забезпечення воєнної кампанії-2023: український погляд" на Укрінформі пишуть головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови оборонного комітету Ради генерал-лейтенант Михайло Забродський. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-******-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html
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07.09.2022 14:59 Відповісти
Треба читати так: "РФ стикається із дилемою - робити жест доброї волі на півдні чи біля Бахмута"
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07.09.2022 15:04 Відповісти
Я вже писав тут на ЦН, що не можна давати кацапам спокійно концентрувати свої сили там де їм потрібно. У тому числі треба не тільки дійти до кордону, але й завдавати ударів по Курській та Белгородській губерніях. Тоді вони взагалі розпилять свої сили і не будут розуміти де найбільша загроза.
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07.09.2022 15:23 Відповісти
Русские идут домой! Всего ХО-РО-ШЕ-ГО!
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07.09.2022 15:25 Відповісти
 
 