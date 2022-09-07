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Новини Економіка
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акциз (166) бензин (182) паливо (408) дизпаливо (128)

Після повернення акцизів на пальне його вартість зросте на 4-5 гривень, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

авто,бензин,заправка,азс,дизтопливо

Повернення акцизних податків на пальне, яке ініціює уряд, неминуче призведе до його подорожчання – ціни на бензин та дизель зростуть на 4-5 грн, на скраплений газ – на 2 грн. А це своєю чергою призведе до подорожчання всіх товарів і послуг в Україні.

У цьому переконаний експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, передає Цензор.НЕТ.

"Повернення акцизу обов'язково призведе до подорожчання нафтопродуктів. Немає підстав сподіватися, що трейдери добровільно підуть на зменшення власних прибутків, щоб компенсувати різницю в 4-5 грн для бензину і дизелю, і 2 грн – для газу, а це саме ті суми, на які відбудеться подорожчання", - підкреслив він.

Таке зростання вартості своєю чергою потягне за собою подорожчання усіх товарів і послуг та новий виток інфляції, наголосив експерт.

"Безумовно, повернення акцизу відобразиться на всіх товарах і послугах без винятку. Адже транспортна складова є частиною собівартості, і її сплата завжди перекладається на кінцевого споживача", - зауважив Рябцев.

Експерт переконаний: замість того, аби повертати акцизи, варто було б штучно обмежити на час війни прибуток, який отримують трейдери, та запровадити чіткий контроль на ринку, який наразі є стратегічним для України.

"Наприклад, у ЄС маржа нафтотрейдерів не перевищує 5-7%. Варто було б запровадити такий підхід і в Україні. Також варто було б зобов’язати нафтотрейдерів звітувати, у тому числі перед урядом, про їхні плани щодо закупівель нафтопродуктів для задоволення потреб усіх споживачів. Зараз на цьому ринку нічого не контролюється, і це дивно, адже нафтопродукти є інфраструктурними товарами і мають стратегічне значення. Хтось може шантажувати уряд припиненням постачання чи реалізації нафтопродуктів, і такі суб’єкти мають нести відповідальність за законами воєнного часу", - переконаний експерт.

Раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на дизель призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, а також завдасть великої шкоди аграріям та військовим, яким для виконання роботи потрібен дизель у дуже великих кількостях.

Своєю чергою у Федерації роботодавців закликали владу залишити для газу акциз у розмірі 52 євро, а для дизеля – нульовий, тому що на зрідженому газі працює багато хлібопекарських та переробних підприємств, а дизель необхідний для роботи аграріїв та важкої промисловості. І якщо всім їм доведеться платити більше за енергоресурси – це спричинить стрибок інфляції та призведе до скорочення тисяч співробітників. А це, з огляду на ситуацію в країні, лише посилить економічну кризу.

Також читайте: Повернення акцизу на пальне може спровокувати нову паливну кризу, – експерт

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Якось очікувано. Зенсрань не може не красти
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07.09.2022 13:22
+4
Только идиоты от зе-власти могут нести пургу, что введение акциза не приведёт к повышению цен в рознице и опте !
Как может не измениться цена, если при растаможке тебе надо на каждом литре откашлять 4,50грн. !?
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07.09.2022 13:24
+4
Накатались? Бабки на ремонт дорог откуда то брать? Население заплатит.
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07.09.2022 13:25
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Розуму немає, рахуй каліка!
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07.09.2022 13:19 Відповісти
Якось очікувано. Зенсрань не може не красти
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07.09.2022 13:22 Відповісти
Только идиоты от зе-власти могут нести пургу, что введение акциза не приведёт к повышению цен в рознице и опте !
Как может не измениться цена, если при растаможке тебе надо на каждом литре откашлять 4,50грн. !?
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07.09.2022 13:24 Відповісти
Накатались? Бабки на ремонт дорог откуда то брать? Население заплатит.
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07.09.2022 13:25 Відповісти
гєнєально !
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07.09.2022 13:29 Відповісти
Правильно. Нужно же нам как то собрать пару десятков миллиардов Ахметову за *зеленые тарифы*.
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07.09.2022 13:57 Відповісти
Я водій приватник,їзжу багато, повністтю підтримаю це рішення ,щоб хоч трохи забепечити доход в бюджет. Дебіли які не розуміють потреби держави в воєний час в грошах-кулемет в руки та в окоп,відвоюйте мир тоді отримаєте моральне право скавучати про акцизи. Отаке!
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07.09.2022 14:02 Відповісти
А может правительству меньше красть надо.не думали над этим?
Вон Сильпо и Фора внаглую не платят пдв.И ничего?сколько краденной гуманитарки прошло через Сильпо
А тут с работой последнюю копейку снять надо
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07.09.2022 15:27 Відповісти
тогда дебилы уберите ПДВ с кассовых чеков, не дохера ли обкладываете?
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07.09.2022 14:19 Відповісти
ще запропонуй, щоб люди працювали і одночасно вчилися, але платили податок з обох сторін. Дурні ж так і роблять. Платят пдв на одній роботі, на другій, і в навчанні.
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07.09.2022 16:23 Відповісти
пІЖНЄЦЬ, дебіли.
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07.09.2022 22:35 Відповісти
 
 