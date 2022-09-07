Після повернення акцизів на пальне його вартість зросте на 4-5 гривень, - експерт
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Повернення акцизних податків на пальне, яке ініціює уряд, неминуче призведе до його подорожчання – ціни на бензин та дизель зростуть на 4-5 грн, на скраплений газ – на 2 грн. А це своєю чергою призведе до подорожчання всіх товарів і послуг в Україні.
У цьому переконаний експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, передає Цензор.НЕТ.
"Повернення акцизу обов'язково призведе до подорожчання нафтопродуктів. Немає підстав сподіватися, що трейдери добровільно підуть на зменшення власних прибутків, щоб компенсувати різницю в 4-5 грн для бензину і дизелю, і 2 грн – для газу, а це саме ті суми, на які відбудеться подорожчання", - підкреслив він.
Таке зростання вартості своєю чергою потягне за собою подорожчання усіх товарів і послуг та новий виток інфляції, наголосив експерт.
"Безумовно, повернення акцизу відобразиться на всіх товарах і послугах без винятку. Адже транспортна складова є частиною собівартості, і її сплата завжди перекладається на кінцевого споживача", - зауважив Рябцев.
Експерт переконаний: замість того, аби повертати акцизи, варто було б штучно обмежити на час війни прибуток, який отримують трейдери, та запровадити чіткий контроль на ринку, який наразі є стратегічним для України.
"Наприклад, у ЄС маржа нафтотрейдерів не перевищує 5-7%. Варто було б запровадити такий підхід і в Україні. Також варто було б зобов’язати нафтотрейдерів звітувати, у тому числі перед урядом, про їхні плани щодо закупівель нафтопродуктів для задоволення потреб усіх споживачів. Зараз на цьому ринку нічого не контролюється, і це дивно, адже нафтопродукти є інфраструктурними товарами і мають стратегічне значення. Хтось може шантажувати уряд припиненням постачання чи реалізації нафтопродуктів, і такі суб’єкти мають нести відповідальність за законами воєнного часу", - переконаний експерт.
Раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на дизель призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, а також завдасть великої шкоди аграріям та військовим, яким для виконання роботи потрібен дизель у дуже великих кількостях.
Своєю чергою у Федерації роботодавців закликали владу залишити для газу акциз у розмірі 52 євро, а для дизеля – нульовий, тому що на зрідженому газі працює багато хлібопекарських та переробних підприємств, а дизель необхідний для роботи аграріїв та важкої промисловості. І якщо всім їм доведеться платити більше за енергоресурси – це спричинить стрибок інфляції та призведе до скорочення тисяч співробітників. А це, з огляду на ситуацію в країні, лише посилить економічну кризу.
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Как может не измениться цена, если при растаможке тебе надо на каждом литре откашлять 4,50грн. !?
Вон Сильпо и Фора внаглую не платят пдв.И ничего?сколько краденной гуманитарки прошло через Сильпо
А тут с работой последнюю копейку снять надо