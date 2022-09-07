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Новини Політика України
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НАБУ (3426) ВР (11730) Шабунін (459)

Атаку на НАБУ відбито, про законопроєкт №7654 забули, але частина "слуг народу" може відновити спроби, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

набу

Президента Володимира Зеленського підставили законопроєктом 7654.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергову атаку на НАБУ відбито, дякую всім причетним.  З хорошого: Зеленський наказав депутатам збитися з теми і забути про законопроєкт #7654. Дякую. З поганого: в будь-який момент упорота частина "Слуг" може відновити атаку (законопроєкт готовий до голосування).

Я думаю, що президент в потоці важливих справ не відсік, яку свиню йому підклали з #7654. Володимире Олександровичу, людині, яка вас аж так підставила (вже вкотре), начхати не лише на Україну, а й на вас особисто", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

Читайте: ВР ввела нову вимогу до кандидатів на директора НАБУ: не можна обирати того, хто з початку вторгнення понад 21 день провів за кордоном

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Шабунін, перестань підлизувати боневтіку.
"Царь хороший, бояре плохие" - в Україні не пройде.
Як тільки суспільство дасть слабинку, зелені шмарклі на чолі з боневтіком проштовхнуть все, що хотять
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07.09.2022 13:22
+11
Ага, не знает он, ангел прям, нелох отвечать будет за всё, и за коррупцию и за то что к наступлению кацапни не готовил страну
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07.09.2022 13:23
+10
СН -це злодії! Це треба пом'ятати !
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07.09.2022 13:21
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07.09.2022 13:20 Відповісти
Держите их тварюг👹👿🤢🤬🎪🐽🐽 ненасытных под прицелом Во время ВОЙНЫ НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ У БЕЗДОННОГО КОРЫТА ГУМАНИТАРКОЙ , даже воруют у ЗСУ и беженцев
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07.09.2022 13:58 Відповісти
СН -це злодії! Це треба пом'ятати !
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07.09.2022 13:21 Відповісти
Шабунін, перестань підлизувати боневтіку.
"Царь хороший, бояре плохие" - в Україні не пройде.
Як тільки суспільство дасть слабинку, зелені шмарклі на чолі з боневтіком проштовхнуть все, що хотять
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07.09.2022 13:22 Відповісти
Ага, не знает он, ангел прям, нелох отвечать будет за всё, и за коррупцию и за то что к наступлению кацапни не готовил страну
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07.09.2022 13:23 Відповісти
Вони , навпаки готували повну КАПИТУЛЯЦИЮ ЮГА для этого было сделано все возможное и невозможное! Уважаемый генерал Кривонос , все ОБЪЯСНИЛ , только не понятно , как (с разминированием понятно) рашисты не встретили сопротивления по всему коридору до Мелитополя ,Бердянска ,Мариуполя , кто отвёл от туда военные части⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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07.09.2022 14:04 Відповісти
То нехай спецназ набу знайде цих тварюк і зробить з деяким з них дещо середнє між тим, що зробили із Сальдо і Ковальовим. Решта відразу стане зайчиками.
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07.09.2022 13:23 Відповісти
Зелю подставили? Да Зеля и его окружение грабят в полную силу,им "чужие " в НАБУ,кость в горле.
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07.09.2022 13:32 Відповісти
не нужно было набирать в слуг народа всякий мусор - там и бывшие насильники, и бывшие воры, и махровые коррупционеры, и махровые предатели и просто мутные личности..., от таких всегда можно ожидать чего угодно...
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07.09.2022 13:39 Відповісти
А хто б пішов з нормальних в банду ущербного клована? Звідти повтікали всі більш-менш адекватні, хто на початку випадково понадіявся на краще.
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07.09.2022 15:29 Відповісти
Такого грабунку України ще не було. Відчуття, що зелені реально не в темі,що таке добро,а що гроші
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07.09.2022 13:40 Відповісти
Ермак добре робить на хренль. Мабуть уже героя рашки получив не раз
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07.09.2022 14:25 Відповісти
Разганяти галас щодо злочинів Зє команди- це добре. Але це тільки половина справи. Потрібно сформувати силу громадськість + військові + політични сили, щоб нарешті поставити президенту питання. Їх багато. Та змусити його відповісти на них у визначений термін
Після того, як відповість, змусити зробити певні дії щодо усунення відповідних "фахівців", розслідувань та інше. Поставити також певний термін.
Не зробить - запропонувати йому покинути пост глави країни.
Не буде згодний .... ну ми самі знаємо, що далі робити. Нам це не вперше.

Просто пан президент забув (а може не знав) за що ми стояли на Майдані - проти узурпації влади та за нехтування вимог народу.
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07.09.2022 14:46 Відповісти
А все таки интересно почему Шабунин добивался что б директор набу не подавал декларацию о контактах с олигархамии и не обязательно для него было знание английского. Это все измения что вносились законопроектом 7654 в кандидатов в директоры набу. Или этого не хотел Зеленский и они с этим антикоррупционером, с околомиллионной зарплатой в своем общественном фонде, клоунаду устроили.
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07.09.2022 15:09 Відповісти
Ага, підставили: царь харошій, баярє плахіє
Підставити можна тільки лоха, нє?
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07.09.2022 15:23 Відповісти
Це як орки: їх знищують,а вони лізуть...
В Україні багато фронтів,ми все здолаємо,ми вистоїмо...
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07.09.2022 16:39 Відповісти
Если президент лошара и некомпетентный, как вы пишете, и его вечно и не один раз "подставляют", а он не делает выводы , кадровые в тч - то чем быстрее он уйдет , тем лучше Украине и его народу.
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07.09.2022 18:24 Відповісти
 
 