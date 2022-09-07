Атаку на НАБУ відбито, про законопроєкт №7654 забули, але частина "слуг народу" може відновити спроби, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президента Володимира Зеленського підставили законопроєктом 7654.
Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергову атаку на НАБУ відбито, дякую всім причетним. З хорошого: Зеленський наказав депутатам збитися з теми і забути про законопроєкт #7654. Дякую. З поганого: в будь-який момент упорота частина "Слуг" може відновити атаку (законопроєкт готовий до голосування).
Я думаю, що президент в потоці важливих справ не відсік, яку свиню йому підклали з #7654. Володимире Олександровичу, людині, яка вас аж так підставила (вже вкотре), начхати не лише на Україну, а й на вас особисто", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.
Будь ласка, зачекайте...
"Царь хороший, бояре плохие" - в Україні не пройде.
Як тільки суспільство дасть слабинку, зелені шмарклі на чолі з боневтіком проштовхнуть все, що хотять
Після того, як відповість, змусити зробити певні дії щодо усунення відповідних "фахівців", розслідувань та інше. Поставити також певний термін.
Не зробить - запропонувати йому покинути пост глави країни.
Не буде згодний .... ну ми самі знаємо, що далі робити. Нам це не вперше.
Просто пан президент забув (а може не знав) за що ми стояли на Майдані - проти узурпації влади та за нехтування вимог народу.
Підставити можна тільки лоха, нє?
В Україні багато фронтів,ми все здолаємо,ми вистоїмо...