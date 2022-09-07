Атаку на НАБУ відбито, про законопроєкт №7654 забули, але частина "слуг народу" може відновити спроби, - Шабунін

Президента Володимира Зеленського підставили законопроєктом 7654.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергову атаку на НАБУ відбито, дякую всім причетним. З хорошого: Зеленський наказав депутатам збитися з теми і забути про законопроєкт #7654. Дякую. З поганого: в будь-який момент упорота частина "Слуг" може відновити атаку (законопроєкт готовий до голосування).

Я думаю, що президент в потоці важливих справ не відсік, яку свиню йому підклали з #7654. Володимире Олександровичу, людині, яка вас аж так підставила (вже вкотре), начхати не лише на Україну, а й на вас особисто", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

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