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Угорщина (1326) війна (56406) МЗС (3559) пропаганда (2567) підручники (81)

В Угорщині у підручниках війну в Україні названо "внутрішнім протистоянням". МЗС України вимагає "якнайшвидшого виправлення"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мзс

В Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою. Київ вимагає "якнайшвидшого виправлення" неправдивих даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, українські дипломати вже провели зустріч у МЗС Угорщини через підручники географії, які містять недостовірні факти про Україну, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"МЗС України відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну", – заявив він.

Як додав Ніколенко, Київ вимагає "якнайшвидшого виправлення" неправдивих даних у підручнику.

Раніше видання "Європейська правда" оприлюднило матеріал, зокрема, про підручники з географії для угорських школярів 7 класу. У наведеному журналістами абзаці стверджується, що більшість населення в окупованому Криму становлять росіяни, а "збройний конфлікт за Кримський півострів" спричинило протистояння між "етнічними групами" росіян і українців усередині України, а не російське вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше критикував позицію ЄС щодо Москви у зв’язку з війною Росії проти України, заявляючи, що санкції вдарять по самому ЄС, але не послаблять Росію і не допоможуть Києву. Угорщина, серед іншого, не схвалила західні військові поставки Україні через свою територію.
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Топ коментарі
+41
а в наших підручниках про 56 рік напишемо -бухі мадяри перепились і позабивали один одного
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07.09.2022 13:21
+14
Мадяри ***** і мерзот...
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07.09.2022 13:22
+10
Ппц их на территории Украины 300 000 живёт, может пора эту цыганву ****** выселить к ****
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07.09.2022 13:26
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Зброю, здається, угорці погодились для нас пропускати, але самі не постачають.
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07.09.2022 13:21 Відповісти
Це просто щоб зливати канали поставок кремлю
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07.09.2022 13:37 Відповісти
а в наших підручниках про 56 рік напишемо -бухі мадяри перепились і позабивали один одного
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07.09.2022 13:21 Відповісти
Люто плюсую.
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07.09.2022 13:24 Відповісти
Цуйкобухари...
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07.09.2022 13:22 Відповісти
цуйку п"ють румуни. Мадяри - палинку( фруктові горілки - слива, груша, абрикос)
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07.09.2022 13:43 Відповісти
Согласен. Значит-уникомодолбоебы!
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07.09.2022 13:56 Відповісти
Мадяри ***** і мерзот...
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07.09.2022 13:22 Відповісти
кровные предки козломордых....., фигли с них возьмешь....
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07.09.2022 13:48 Відповісти
Ніколи воно не було внутрішнім.
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07.09.2022 13:29 Відповісти
А гИркин это "шахтер" местный ?
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07.09.2022 13:49 Відповісти
Ага, який просто заблукав і перейшов кордон випадково
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07.09.2022 13:51 Відповісти
Я в 14 році моніторив їхні сайти і знаю що кажу.
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07.09.2022 13:54 Відповісти
Вам лапши про "трактористів" і нарід бамбаса навішали, а ви нам її транслюєте. Вам має бути соромно.
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07.09.2022 14:29 Відповісти
Йди ще раз почитай їхні сайти. Не забуть там відео про "парєбрік" переглянути під час взяття Крама тими руснявими підарасами. Плять, і ця облайкана вата тут кожен день щось строчить.
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07.09.2022 14:50 Відповісти
Ловіть наркомана!
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07.09.2022 13:59 Відповісти
UA treba obrashatsa v Brusell s etim. EU dolzhna etim bljadjam ukazatj mesto nakonec !🤬
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07.09.2022 13:24 Відповісти
А чего еще ожидать от страны, высшее руководство которой тесно завязано на кацапскую мафию и гебню.
Во времена становления Орбана, в Венгрии находилась штаб-квартира небезызвестного деятеля под никнеймом "Сева". Кто этот такой и каким образом связан с кремлем, все прекрасно знают.
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07.09.2022 13:25 Відповісти
Сева- киевский еврей звено в цепи ***** - сева- люля.
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07.09.2022 14:29 Відповісти
Ппц их на территории Украины 300 000 живёт, может пора эту цыганву ****** выселить к ****
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07.09.2022 13:26 Відповісти
хотя бы проверить их второе гражданство
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07.09.2022 13:33 Відповісти
157 тис. було у 2001 році.
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07.09.2022 13:38 Відповісти
И кто ж это сделает,те кто им венгерский язык в Украине разрешили и паспорт Украины выдали?
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07.09.2022 13:45 Відповісти
Выселить не получится, но при желании "кислород можно перекрыть ", от повесток в военкоматы (СКЦ) до прессинга их мелкого и среднего бизнеса. Но нужно решение властей , а там патриоты только на словах.
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07.09.2022 13:57 Відповісти
Что за ***** ты пишешь? Прям всех по национальности! И Сабо например вышлешь, нквдшный последователь!
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07.09.2022 14:38 Відповісти
Ох, уж, і суки. І тут нагадить хочуть. Нічого-Бог усе побачить.
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07.09.2022 13:30 Відповісти
****** и тобікі давно вхоріють на імперство головного мозку.....
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07.09.2022 13:33 Відповісти
коли танки через Ужгорд підуть теж назвемо внутрішнім Угорським конфліктом.....
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07.09.2022 13:39 Відповісти
пуйло побещало Орбану отдать Закрпатье, поэтому этот козел лезет из шкуры лишь бы угодить хазяину.
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07.09.2022 13:33 Відповісти
венгры всегда были пособниками нацистов и не важно каких...
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07.09.2022 13:35 Відповісти
Очікувано! (((((
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07.09.2022 13:35 Відповісти
А угри не написали в підручнику що прискакали із-за Волги в 9 сторіччі, зруйнували древню Чесько-Словенсько-Словацьку державу "Велика Моравія", винищили в Панонії слов'ян і захопили 12 племірних фортець, в тому числі скарали на смерть слов'янського князя нинішнього Ужгорода... А тепер в них претензії!
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07.09.2022 13:36 Відповісти
А мадьяры- ето внебрачные дети циган и руzких которых изгнали из племени
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07.09.2022 13:39 Відповісти
Проще. РуZZкие - те угри, которых не взяли с собой в Европу.
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07.09.2022 13:58 Відповісти
Фашисты, что с них взять!
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07.09.2022 13:40 Відповісти
И кто ж кому там внутри противостоит?
Им тоже понравился вариант устраивать договорняки,чем больше нагадят,тем чаще к ним с договорняками обратятся.
У кого ж это они это скопировали?
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07.09.2022 13:42 Відповісти
Мадяри просто чекають свого часу та готують грунт. Це вже не бачать тільки ідіоти.
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07.09.2022 13:42 Відповісти
Угорці в 1996-му святкували тисячу років "здобуття вітчизни" - 1000 років, як вони перейшли Карпати та заснували свою країну (я там був у серпні на конференції, багато про це чув). Але про руйнування слов'янської держави нічого не казали - немов там було порожнє місце, живи хто хоче.
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07.09.2022 13:45 Відповісти
В чому проблема? В українському підручнику запишіть...БУДАПЕШТ-56 - це одні УРАЛОЇДИ НАПАЛИ НА ІНШИХ УРАЛОЇДІВ....
Угорські чучмеки стали жертвою русскіх чучмеків..... або МАДЬЯРОКИ та ХАНТИ і МАНСІ - адін нарот і гражданская вайна)))
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07.09.2022 14:01 Відповісти
а что мид Украини?
обьявили кацапам войну или так и дальше - "спецоперация"
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07.09.2022 14:08 Відповісти
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07.09.2022 14:20 Відповісти
Исправлять нужно наличие венгрии в ес и нато, а не венгерские учебники. Пусть пишут, что хотят, после того, как опять станут в лаптях ходить, как диды.
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07.09.2022 14:22 Відповісти
Во времена Второй мировой войны приходится на первый весенний месяц 1943 года. Чудовищное преступление, унесшее жизни свыше 6 700 человек, совершили солдаты венгерской 105-й легкой дивизии при участии эсэсовцев.
Польша подала иск Германии, но та отказала. А Украина может подать
иск Венгрии за уничтоженные сёла и жизни людей.
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07.09.2022 14:36 Відповісти
До речі), перший гол донецького Шахтаря у ворота РБ Лейпциг на 16-й хвилині гри після грубої помилки воротаря господарів угорця Гулачі поля забив Мар'ян Швед. А за Лейпциг грали також угорці Орбан і Собослаі
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07.09.2022 14:40 Відповісти
Орбанські сраколизи пуйла
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07.09.2022 15:33 Відповісти
ну, что ж... когда украинцы будут гнать подсрачниками к границе Венгрии тех закарпатских довбо *******, чтобы ни в коем случае не вмешивались, потому что это будет наше "внутреннее противостояние".
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07.09.2022 16:58 Відповісти
Ска... Та перекрийте вже цим дипорасам газо-нафтопроводи... Хай вже не кукурікають...
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07.09.2022 21:04 Відповісти
 
 