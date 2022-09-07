В Угорщині у підручниках війну в Україні названо "внутрішнім протистоянням". МЗС України вимагає "якнайшвидшого виправлення"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
В Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою. Київ вимагає "якнайшвидшого виправлення" неправдивих даних.
Як інформує Цензор.НЕТ, українські дипломати вже провели зустріч у МЗС Угорщини через підручники географії, які містять недостовірні факти про Україну, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.
"МЗС України відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну", – заявив він.
Як додав Ніколенко, Київ вимагає "якнайшвидшого виправлення" неправдивих даних у підручнику.
Раніше видання "Європейська правда" оприлюднило матеріал, зокрема, про підручники з географії для угорських школярів 7 класу. У наведеному журналістами абзаці стверджується, що більшість населення в окупованому Криму становлять росіяни, а "збройний конфлікт за Кримський півострів" спричинило протистояння між "етнічними групами" росіян і українців усередині України, а не російське вторгнення.
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше критикував позицію ЄС щодо Москви у зв’язку з війною Росії проти України, заявляючи, що санкції вдарять по самому ЄС, але не послаблять Росію і не допоможуть Києву. Угорщина, серед іншого, не схвалила західні військові поставки Україні через свою територію.
Будь ласка, зачекайте...
Во времена становления Орбана, в Венгрии находилась штаб-квартира небезызвестного деятеля под никнеймом "Сева". Кто этот такой и каким образом связан с кремлем, все прекрасно знают.
Им тоже понравился вариант устраивать договорняки,чем больше нагадят,тем чаще к ним с договорняками обратятся.
У кого ж это они это скопировали?
Угорські чучмеки стали жертвою русскіх чучмеків..... або МАДЬЯРОКИ та ХАНТИ і МАНСІ - адін нарот і гражданская вайна)))
обьявили кацапам войну или так и дальше - "спецоперация"
Польша подала иск Германии, но та отказала. А Украина может подать
иск Венгрии за уничтоженные сёла и жизни людей.