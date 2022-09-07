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Олігархам, що втекли з Росії, дзвонять із Кремля та просять повернутися назад, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремль

Олігархам, що поїхали з Росії, дзвонять із Кремля і закликають повернутися до Росії.

Про це із посиланням на двох людей, які отримали такі дзвінки, та ще кількох знайомих із ситуацією людей пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповідають співрозмовники журналістів, запроваджені санкції змушують багатьох бізнесменів повернутися назад до Росії.

"А чи потрібно мені все це? Я повернуся до Москви, де зможу із задоволенням ходити по ресторанах і почуватися чудово", - розмірковує один із бізнесменів.

Санкції, за його словами, змушують олігархів ставати ще ближчими до Кремля, навіть якщо вони хочуть від нього дистанціюватися. Цей скептицизм щодо санкцій поділяють деякі західні політики. Зокрема, колишній посол США у Москві Майкл Макфол.

"Є олігархи 1990-х, і ми всі дуже пишаємося, коли запроваджуємо проти них санкції та захоплюємо їхні яхти. Але давайте внесемо ясність: ці хлопці не мають жодного впливу на Володимира Путіна", - заявив він у розмові з Financial Times.

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Джерела видання також зазначають, що санкції позбавили олігархів права вибору. Бізнесмени відчувають, що опинилися у пастці, щоб змиритися зі своєю долею в Росії, і тим, що їм доведеться зіткнутися з репресіями через висловлювання проти війни в Україні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
як всі палко хочуть відмазати кацапських олігархів...
як олігархи всім підмазали...
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07.09.2022 13:55
+15
Бедные олигархи, на Западе так душевно, так по домашнему, а их просят вернуться назад
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07.09.2022 13:53
+8
Так ведь "папулечка" же просит. А то ведь и по попке резиновой может нашлепать.
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07.09.2022 14:01
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Бедные олигархи, на Западе так душевно, так по домашнему, а их просят вернуться назад
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07.09.2022 13:53 Відповісти
Так ведь "папулечка" же просит. А то ведь и по попке резиновой может нашлепать.
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07.09.2022 14:01 Відповісти
як всі палко хочуть відмазати кацапських олігархів...
як олігархи всім підмазали...
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07.09.2022 13:55 Відповісти
замкнуте коло
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07.09.2022 13:55 Відповісти
"Будете у нас на Колыме..." )))
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07.09.2022 13:55 Відповісти
Очень переживаем за руссоолигархов, которых там уже давно нет в силу специфики личной власти бункерного фюрера, но нам бы своими сбежавшими монако-лондон-венскими батальонами заняться и желательно вместе с украденными ими деньгами. На хаус вернуть так сказать, в ридну хату
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07.09.2022 13:56 Відповісти
Це зараз вони у монаках-лондонах-вєнах вдома, Україна для них не більше, ніж "тєріторія".
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07.09.2022 15:17 Відповісти
Туфта
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07.09.2022 13:56 Відповісти
Цінність цього анонсу?
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07.09.2022 13:56 Відповісти
Просто чергова кацапська ІПСО.
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07.09.2022 14:08 Відповісти
Та не,они ж развлекаются в западных
зооборделях с собачками,черепашками.
На Мацкве ж зооборделей няма,а в Берлине собаки воют от боли кругом-
так кацы сообщали.
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07.09.2022 13:57 Відповісти
Нет, им надо донести, что после проигрыша России им жопа.
Если свалят, то надо договариваться с западом.
После проигрыша России, вернуться в свое говно, с деньгами.
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07.09.2022 13:57 Відповісти
Алььо, алььо ,эта прачечная?!
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07.09.2022 13:59 Відповісти
"навіть якщо вони хочуть від нього дистанціюватися" - это просто невозможно, никаким образом. В отличии от украинских, кацапские олигархи являются лишь номинальными владельцами активов. Типичные зиц-председатели, которые мало что решают и действуют исключительно с разрешения кремля.
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07.09.2022 14:00 Відповісти
Уже вбросы с этого боку пошли. Кацапы изобретательны однако. Нам что,зарыдать о горькой судьбе олигархов из засрашки?
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07.09.2022 14:07 Відповісти
поверніться, бо якщо ні, то намастять "новічок" на гульфік..... кремель тільки так може просити.....
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07.09.2022 14:08 Відповісти
"Сльози мєшают мнє гаваріть" (С)
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07.09.2022 14:08 Відповісти
надо быть идиотом чтоб на это повестись. одного уже заманили сказав что трогать не будут, а потом раскулачили и сшили дело
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07.09.2022 14:10 Відповісти
Їм потрібно звертатись до Хламидії і все буде ОК.
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07.09.2022 14:10 Відповісти
Але давайте внесемо ясність: ці хлопці не мають жодного впливу на Володимира Путіна

Ага. Та задля того, аби зняти санкції, вас й сам пуйло особисто запевнить, що не має жодного впливу на самого себе
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07.09.2022 14:11 Відповісти
Alex N Alex Noyt

Окупанти з подивом з'ясували, що за катування та пограбування цивільних прийдеться платити своїм життям...

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07.09.2022 14:13 Відповісти
Alex N Alex Noyt

Стрєлков ниє про "дерзасть х%%лов" в Балаклії:

"Источниками отмечена выдающаяся дерзость атак противника - "с брони и колёс" захватывавших позиции, на большой скорости врываясь на них прямо на броне- и иной технике, в результате чего артиллерия теряла возможность нанесения удара по противнику на подходе к нашим позициям."
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07.09.2022 14:15 Відповісти
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07.09.2022 14:16 Відповісти
Собр это у них как сруцький витязь Поветкин,который на коленях перед Кличко по рингу ползал 10 раундов.
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07.09.2022 14:21 Відповісти
Судьба кацапских алигархов украинцев не е.....т!
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07.09.2022 14:15 Відповісти
+100500.
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07.09.2022 14:22 Відповісти
- Вєрнісь, я фсьо пращу! )))
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07.09.2022 14:16 Відповісти
Да, счас))) аж лыжы спадают!
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07.09.2022 14:20 Відповісти
Victor Tregubov

Избранное · 1 ч ·

Нагадую, що наймолодшому з ветеранів Афганістану зараз має бути 51 рочок.

Так скоро вони до нас досвічених ветеранів Курської битви посилатимуть.
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07.09.2022 14:24 Відповісти
Надо ещё с опытом второй мировой войны, а то афгана опытные уже 60 лет как отпразднывали!
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07.09.2022 14:30 Відповісти
И какой же опыт они там получили 35 лет назад?
На ишаках по горам скакать и кишлаки сжигать
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07.09.2022 14:40 Відповісти
Вот с этим самым самым "опытом" русня и припёрлась в Украину.
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07.09.2022 15:39 Відповісти
На ишаках не скакали, была та же техника что и сейчас, а кишлаки жгли, было дело. В ответ на сожженные свои колонны.
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07.09.2022 15:43 Відповісти
Только всё наоборот было: колонны сжигали за кишлаки.
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07.09.2022 15:49 Відповісти
Новичёк-с.
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07.09.2022 14:48 Відповісти
Ця війна, відбулася в тому числі, завдяки зусиллям цих олігархів!
А тепер, вони повтікали на захід і одразу перетворилися на жертв кривавого режиму!
Ціх людей, можна порівняти з нацистами Фліком, Шахтом, Тіссеном!
Їх повісити потрібно за все те, що вони зробили.
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07.09.2022 15:09 Відповісти
Хай повертаюся, бо Зеля почне їм дзвонити і пропонувати українське громадянство за гроші.
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07.09.2022 15:10 Відповісти
А то з вікна політають?
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07.09.2022 15:16 Відповісти
Так чего ты мучишься......
Возвращайся..... И семью обязательно забери....
Особенно если сыновья призывного возраста...
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07.09.2022 18:14 Відповісти
 
 