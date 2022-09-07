Олігархам, що втекли з Росії, дзвонять із Кремля та просять повернутися назад, - Financial Times
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олігархам, що поїхали з Росії, дзвонять із Кремля і закликають повернутися до Росії.
Про це із посиланням на двох людей, які отримали такі дзвінки, та ще кількох знайомих із ситуацією людей пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповідають співрозмовники журналістів, запроваджені санкції змушують багатьох бізнесменів повернутися назад до Росії.
"А чи потрібно мені все це? Я повернуся до Москви, де зможу із задоволенням ходити по ресторанах і почуватися чудово", - розмірковує один із бізнесменів.
Санкції, за його словами, змушують олігархів ставати ще ближчими до Кремля, навіть якщо вони хочуть від нього дистанціюватися. Цей скептицизм щодо санкцій поділяють деякі західні політики. Зокрема, колишній посол США у Москві Майкл Макфол.
"Є олігархи 1990-х, і ми всі дуже пишаємося, коли запроваджуємо проти них санкції та захоплюємо їхні яхти. Але давайте внесемо ясність: ці хлопці не мають жодного впливу на Володимира Путіна", - заявив він у розмові з Financial Times.
Джерела видання також зазначають, що санкції позбавили олігархів права вибору. Бізнесмени відчувають, що опинилися у пастці, щоб змиритися зі своєю долею в Росії, і тим, що їм доведеться зіткнутися з репресіями через висловлювання проти війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
як олігархи всім підмазали...
зооборделях с собачками,черепашками.
На Мацкве ж зооборделей няма,а в Берлине собаки воют от боли кругом-
так кацы сообщали.
Если свалят, то надо договариваться с западом.
После проигрыша России, вернуться в свое говно, с деньгами.
Ага. Та задля того, аби зняти санкції, вас й сам пуйло особисто запевнить, що не має жодного впливу на самого себе
Окупанти з подивом з'ясували, що за катування та пограбування цивільних прийдеться платити своїм життям...
Стрєлков ниє про "дерзасть х%%лов" в Балаклії:
"Источниками отмечена выдающаяся дерзость атак противника - "с брони и колёс" захватывавших позиции, на большой скорости врываясь на них прямо на броне- и иной технике, в результате чего артиллерия теряла возможность нанесения удара по противнику на подходе к нашим позициям."
Избранное · 1 ч ·
Нагадую, що наймолодшому з ветеранів Афганістану зараз має бути 51 рочок.
Так скоро вони до нас досвічених ветеранів Курської битви посилатимуть.
На ишаках по горам скакать и кишлаки сжигать
А тепер, вони повтікали на захід і одразу перетворилися на жертв кривавого режиму!
Ціх людей, можна порівняти з нацистами Фліком, Шахтом, Тіссеном!
Їх повісити потрібно за все те, що вони зробили.
Возвращайся..... И семью обязательно забери....
Особенно если сыновья призывного возраста...