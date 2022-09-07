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Українські воїни захопили під Балаклією прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії - копію прапора Перемоги, встановленого у 1945 над Рейхстагом. ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України під час боїв за Балаклію на Харківщині захопили як трофей прапор 150-ї мотострілецької дивізії (150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія).

Про це повідомив у телеграм-каналі пресофіцер Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ.

"Прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії. Балаклія наша", - написав він.

Українські воїни захопили під Балаклією прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії - копію прапора Перемоги, встановленого у 1945 над Рейхстагом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО

Цю інформацію підтверджує також пресцентр Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

"Прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії. Наш Окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле" взяв під Балаклією на Харківщині",  - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що захоплений прапор - це копія прапора перемоги, встановленого в 1945 році над Рейхстагом. 150-а мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія презентується в РФ як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу.

Українські воїни захопили під Балаклією прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії - копію прапора Перемоги, встановленого у 1945 над Рейхстагом 02

Українські воїни захопили під Балаклією прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії - копію прапора Перемоги, встановленого у 1945 над Рейхстагом 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
Раніше за втрату прапора частину росформовували
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07.09.2022 14:41
+35
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь до повного звільнення України....
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07.09.2022 14:42
+30
Ну що тут скажеш- Героям слава!
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07.09.2022 14:42
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Да що за нісенітниця! Це копія "флага победы", так би мовити така ж ганчірка, як і прапор російської імперії або радянського союзу
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07.09.2022 15:29 Відповісти
Маю надію, що спалили.
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08.09.2022 12:18 Відповісти
15.03.2022 За не підтвердженою інформацією був знищений Олег Митяев, командир 150-ої мотострілецької дивізії. У 2015 році він також командував рашистами на Донбасі.
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07.09.2022 15:39 Відповісти
засуньте ту ганчірку в дупу плєнному окупанту... хай майорить...
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07.09.2022 15:43 Відповісти
Триндець, цій дивізії!
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07.09.2022 15:52 Відповісти
Героям слава!
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07.09.2022 15:54 Відповісти
это тряпка - сувенир, в киосках продается . Ее возят с собой кацапы у которых дидываевалы из головы не выветрились до сих пор. В прошлом году видел один казламордый такой перед Рейхстагом в Берлине махал и орал "раися!раися!".
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07.09.2022 15:55 Відповісти
Це не прапор. Це бутафорія.
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07.09.2022 16:10 Відповісти
Слава Нації, пізда російській федерації. *****, що за прапор. Головне, що Балаклію відбили...
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07.09.2022 16:11 Відповісти
Iдрицька дивізія) ідріттваюмать))
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07.09.2022 16:12 Відповісти
Тепер підорицька.
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07.09.2022 16:19 Відповісти
Как пафосно звучит, мародёр с краснознаменного орденоносного гвардейского полка. Аж гордость берет, туда же афицерская честь. Правда рабсеяне?
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07.09.2022 16:13 Відповісти
кровавая красная ганчірка, ЗСУ ії спалять на кладвищі Красная площадь
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07.09.2022 16:18 Відповісти
Насцять на кусок гівна негайно.
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07.09.2022 16:18 Відповісти
Если я не ошибаюсь, орден Кутузова дают за действия в отступлении
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07.09.2022 16:19 Відповісти
и только косоглазым!
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07.09.2022 20:41 Відповісти
була дивізія - немає дивізії...СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ
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07.09.2022 16:21 Відповісти
Давно эта дивизия была . Это не знамя разбитого соединения , а реквизит российского агитпропа . Копия знамени Победы .
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07.09.2022 16:28 Відповісти
у мене дежа вю....я вже цей прапор бачив
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07.09.2022 16:24 Відповісти
Ці прапори китайці наштампували міліонами штук, орки їх на будь-якій стіні вішають.
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07.09.2022 16:40 Відповісти
Spaliti na Maydani
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07.09.2022 16:45 Відповісти
**********
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07.09.2022 16:52 Відповісти
Это не настоящее знамя дивизии,а китайская портянка.Нафига из такой новости делать громкую сенсацию.И настоящие знамя дивизий и полков в Украину никто не привезёт.Они находятся в местах постоянного дислоцирования.Тем более это не война у козломордых,а спецоперация.
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07.09.2022 17:13 Відповісти
150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія

Личный Его Императорского Высочества принца Кирну четырех Золотых Знамен именной бомбовоз "Горный орел"! (с)
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07.09.2022 17:30 Відповісти
Приятно читать тут в комментах руснявые пишут что это тряпка, бутафория. Дело вот в том, что федерасты так и всего своего откажутся. Приятно наблюдать. Скоро и от Путена откажутся.
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07.09.2022 17:53 Відповісти
Прапор для москаля ніц не вартий. А червоний колір вони "шанують" як чужу пролиту кров, тобто як символ насилля.
Совíти cpaні, одним словом..
Їх прапóри - шмати мракобісся.
========
Це для українця стяг з рідною кров'ю воїнів на рідній землі - і символ і сила.
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07.09.2022 22:07 Відповісти
а можно эту тряпку обменять на наших из плена ?
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08.09.2022 14:00 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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08.09.2022 17:17 Відповісти
Цей прапор як і сама рашка КОПІЯ
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09.09.2022 14:05 Відповісти
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