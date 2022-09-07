Українські воїни захопили під Балаклією прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії - копію прапора Перемоги, встановленого у 1945 над Рейхстагом. ФОТО (оновлено)
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Захисники України під час боїв за Балаклію на Харківщині захопили як трофей прапор 150-ї мотострілецької дивізії (150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія).
Про це повідомив у телеграм-каналі пресофіцер Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ.
"Прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії. Балаклія наша", - написав він.
Цю інформацію підтверджує також пресцентр Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.
"Прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії. Наш Окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле" взяв під Балаклією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що захоплений прапор - це копія прапора перемоги, встановленого в 1945 році над Рейхстагом. 150-а мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія презентується в РФ як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу.
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Личный Его Императорского Высочества принца Кирну четырех Золотых Знамен именной бомбовоз "Горный орел"! (с)
Совíти cpaні, одним словом..
Їх прапóри - шмати мракобісся.
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Це для українця стяг з рідною кров'ю воїнів на рідній землі - і символ і сила.