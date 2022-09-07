Українські воїни захопили під Балаклією прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії - копію прапора Перемоги, встановленого у 1945 над Рейхстагом. ФОТО (оновлено)

Захисники України під час боїв за Балаклію на Харківщині захопили як трофей прапор 150-ї мотострілецької дивізії (150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія).

Про це повідомив у телеграм-каналі пресофіцер Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ.

"Прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії. Балаклія наша", - написав він.

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Цю інформацію підтверджує також пресцентр Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

"Прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії. Наш Окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле" взяв під Балаклією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що захоплений прапор - це копія прапора перемоги, встановленого в 1945 році над Рейхстагом. 150-а мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія презентується в РФ як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу.