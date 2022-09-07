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Атаки на авіабази в Криму - серія успішних ракетних ударів ЗСУ, - стаття Залужного та Забродського

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

саки

Авіабази в окупованому Криму було уражено серією успішних ракетних ударів.

Про це у спільній статті заявили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та нардеп "ЄС", перший заступник голови оборонного комітету Ради Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

У статті йдеться, що головною особливістю військового протистояння ЗСУ з російськими військами "є навіть не суттєва відмінність в чисельності сил і засобів сторін на користь росіян, і навіть не значні просторові показники стратегічної операції проти України", а "вирішальна диспропорція в спроможностях".

Генерали визнають, що неможливо одночасно позбавити противника такої суттєвої переваги, але цілком можливо протиставити противнику свою спроможність діяти подібним чином і на подібну дальність.

"Мова, звісно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії", - йдеться у матеріалі.

У статті сказано, що на увазі мають не тільки і не стільки певні найменування, такі як, наприклад, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars.

"Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і Військово-морських сил ЗС України та інших складових їхньої могутності", - сказано у статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не повідомляла заздалегідь США про удар по аеродрому в Криму, - NYT

Залужний і Забродський заявили, що переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим.

"Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все - по аеродрому Саки", - сказано у статті.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
ракетних ударів....priznalis vse taki budem zhdati vskukareki ot rusni po etomu povodu
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07.09.2022 15:35
+8
В Криму кацапської воєнщини багато. Цілей більш ніж достатньо...
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07.09.2022 15:37
+8
Марченко відстояв Миколаїв, який готували до сдачі.
Кривонос зіпсував висадку десанту в Жулянах яку мабуть чекали на Банковій (або хотіли тікати а єдиний аеропорт поруч- зіпсовано).
Як не крути - все одно попсував Зеленим нерви
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07.09.2022 15:49
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ракетних ударів....priznalis vse taki budem zhdati vskukareki ot rusni po etomu povodu
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07.09.2022 15:35 Відповісти
а що чекати? зараз подадуть на нас до ЄСПЛ..виграють його..признають геноцидрм і ми раїсі будемо сплачувати репарації..

театр абсурду тільки розпочався..
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07.09.2022 15:43 Відповісти
nu vi i pesimistka....
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07.09.2022 15:45 Відповісти
ні реалістка) була б песімісткою - втекла хоча б з Києва)
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07.09.2022 15:49 Відповісти
В Криму кацапської воєнщини багато. Цілей більш ніж достатньо...
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07.09.2022 15:37 Відповісти
а можна на біс???

раз так надцять..бо крисчанє шось мляво втікають..
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07.09.2022 15:40 Відповісти
Михайло Забродський прорізався з тіні... Просто цікаво: з якої посади в ЗСУ?
Їх тільки двоє діючих нардепів безпосередньо воює: генерал Забродський та полковник Костенко.
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07.09.2022 15:41 Відповісти
те що по сакському аеродрому вдарили ракетами було зрозуміло одразу - артилерійський полковник Жданов показав на пальцях

але вот якими ?
цікаво
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07.09.2022 15:43 Відповісти
то петпрди вдало кинули

треба зберігати інтригу..а то зелене розпатякає у гундосику
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07.09.2022 15:44 Відповісти
Боневтик уволил Марченко, Кривоноса и других АСОВ ‼️
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07.09.2022 15:45 Відповісти
Марченко відстояв Миколаїв, який готували до сдачі.
Кривонос зіпсував висадку десанту в Жулянах яку мабуть чекали на Банковій (або хотіли тікати а єдиний аеропорт поруч- зіпсовано).
Як не крути - все одно попсував Зеленим нерви
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07.09.2022 15:49 Відповісти
Боневтік звільняє тих людей у яких рейтинг перевищує його , бо вважає
себе найвеличнішим гавнокомандуючим в світі
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07.09.2022 17:11 Відповісти
Боневтик уволил Марченко
А можно ссылочку?Ничего не нашёл об этом в гугле.
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07.09.2022 20:51 Відповісти
як сказати все, не сказавши зайвого

респект
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07.09.2022 15:50 Відповісти
Очень и очень крутая спецоперация, так что никто даже не понял как и что случилось.
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07.09.2022 17:18 Відповісти
 
 