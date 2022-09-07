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"ЖІНКИ ЗІ СТАЛІ" застерігають, що зволікання ООН з розслідуванням теракту в Оленівці коштуватиме життя українським військовополоненим – захисникам "Азовсталі"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Вчора минуло 40 днів від жахливого теракту в таборі для військовополонених в Оленівці, внаслідок чого загинули десятки українських військовополонених. "ЖІНКИ ЗІ СТАЛІ" наголосили, що й досі нема розслідування цього злочину проти людства.

Заяви глав ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що весь цей час їхні місії й досі не можуть пробитися до місця публічної страти військовополонених, свідчать про те, що цей злочин замовчують, а українські військовополонені перебувають у смертельній небезпеці.

Дружина військовополоненого, голова Ради дружин та матерів захисників України "ЖІНКИ зі СТАЛІ" Наталія Зарицька наголосила, що тільки через 25 днів після трагедії в Оленівці, а саме 22 серпня, ООН створила групу з розслідування теракту в цій колонії. Генеральний секретар ООН повідомив, що вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в Оленівці.

"Але представник генсека ООН заявив, що комісія поки не може приступити до розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для візиту представників ООН. Важко давати оцінку цій заяві, але ми розуміємо, що створення комісії без доступу до місця злочину не допоможе добитися справедливості для українських захисників, які, перебуваючи в полоні, були підступно вбиті та поранені", - зауважила жінка.

Трагедія в Оленівці пролила світло на катастрофічну ситуацію з українськими військовополоненими, бо, перебуваючи під контролем росії, вони опинилися поза рамками міжнародного гуманітарного права. Попри те, що вони понад чотири місяці перебувають у полоні, у них досі нема необхідних медикаментів, засобів особистої гігієни, достатньо води та їжі, й вони голодують, попри настання холодів відсутній теплий одяг, місцеперебування багатьох з них фактично невідомо.

Дружини й матері військових закликали не допустити реалізації варварських задумів російських терористів щодо жахливих і несправедливих розправ над українськими Героями, які захищали свою рідну землю та свій народ. Виходом із ситуації може стати звільнення українських військовополонених, одночасний обмін всіх на всіх або ж екстракція військовополонених до третьої країни.
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Азовці цій владі і не були потрібні...
Про який український Моссад вони мріють з такими розкладами...
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07.09.2022 15:35 Відповісти
Тут глухий кут, поки що. Якбі московитам було на що міняти, то поміняли б. Надія тільки на ЗСУ і ССО.
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07.09.2022 15:45 Відповісти
Зелёным не до Азовцев.Они озабочены паром,чтобы прийти на второй срок.Они их уже списали со счетов
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07.09.2022 15:47 Відповісти
А хто буде в першу чергу розслідувати хто віддав наказ про здачу азовців, хто відповість за наказ?
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07.09.2022 15:47 Відповісти
дружини і матері АЗОВців чекали своїх чоловіків і синів... тепер чекають вимагають відповіді

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07.09.2022 15:48 Відповісти
этим самым ООН и Красный Крест показали,что в руководстве этих организаций люди,не соответствующие должностям. ООН и Красный Крест имеют широкие полномочия и возможности применить силовые действия,если уверения не имеют успеха..Что показало ООН ? Оно показало,что с 2008 года никто не собирается останавливать агрессию россии против соседних стран.Хотя ООН имеет возможность и даже ОБЯЗАННОСТЬ в таких случаях применить ВОЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ с правом применения силы...Похоже,"рыба сгнила с головы совсем" в ООН и Красном Кроесте,если за этим не стоит куда бОльшее- КОРРУПЦИЯ...
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07.09.2022 16:22 Відповісти
В руководстве этих организаций сидят бабушки х#ла.
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07.09.2022 16:49 Відповісти
ООН і Червоний Хрест наказ про вихід з Азовсталі не давали.
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07.09.2022 16:28 Відповісти
В'язні з "Азову": питання без відповідей
https://www.youtube.com/watch?v=uXn2RkVHGjU
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07.09.2022 16:37 Відповісти
 
 