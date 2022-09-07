ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою неподалік Голої Пристані, - ОК "Південь"
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Ворог намагається утримувати займані рубежі, водночас завдаючи ракетно-артилерійських та авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони, так і по мирних населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь"
"Протягом ночі Бериславський район Херсонщини обстріляно з важкої артилерії, 5 ракет реактивної системи залпового вогню "Смерч" випущено по відкритій місцевості в Баштанському районі Миколаївщини. Без людських втрат", - ідеться у повідомленні.
Військові зазначають: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи.
Підтверджені втрати ворога становлять 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти.
Також сили протиповітряної оборони збили ударний ворожий гелікоптер К-52, який намагався атакувати наші позиції.
Також зазначається, що запаси боєприпасів ворога зменшено ще на 1 склад у Бериславському районі.
Однак, корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін в постійній готовності до застосування 16-ох крилатих ракет типу "Калібр", тому в ОК "Південь" нагадують, що поттрібно турбуватися про свою безпеку.
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Це як мед для моїх вух.
Она:
-- Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
-- А женщины любят ушами.
-- Что?
-- Ушами женщины любят.
-- Чего?
-- Домой, говорю, иди, фригидная.
1 ч ·
По-настоящему важная новость из российского телеграм канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ приступили к точечному поражению живой силы и техники.
Да, самое болезненное для противника это нанесение потерь в личном составе, особенно в расчётах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения - у России главная проблема это не железо, это отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. У большой России гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и которые способны воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, потому что приведёт во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и несут высокие потери, в-третьих, у России не хватает запасов и производственных мощностей для снаряжения большой наземной армии, нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика.
Поэтому они вынуждены комплектовать кадровые войска нанимая людей с улицы с трехмесячными контрактами, которые не имеют по сути никакой подготовки.
При нанесении ударов по российским позициям поражение расчетов и экипажей орудий и танков куда более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение.
В современной войне на истощение в первую очередь истощается не экономика - а люди.
Зкріпно!