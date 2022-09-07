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ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою неподалік Голої Пристані, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

навчання,зсу,британія

Ворог намагається утримувати займані рубежі, водночас завдаючи ракетно-артилерійських та авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони, так і по мирних населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

"Протягом ночі Бериславський район Херсонщини обстріляно з важкої артилерії, 5 ракет реактивної системи залпового вогню "Смерч" випущено по відкритій місцевості в Баштанському районі Миколаївщини. Без людських втрат", - ідеться у повідомленні.

Військові зазначають: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи.

Дивіться також: Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО

Підтверджені втрати ворога становлять 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти.

Також сили протиповітряної оборони  збили   ударний ворожий гелікоптер К-52, який намагався атакувати наші позиції.

Також зазначається, що запаси боєприпасів ворога зменшено ще на 1 склад у Бериславському районі.

 Однак, корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін в постійній готовності до застосування 16-ох крилатих ракет типу "Калібр", тому в ОК "Південь" нагадують, що поттрібно турбуватися про свою безпеку.

Також читайте: За добу морські піхотинці ЗСУ знищили 15 одиниць військової техніки росіян

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Дуже файно.
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07.09.2022 15:50
+19
Юрій Бутусов

1 ч ·

По-настоящему важная новость из российского телеграм канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ приступили к точечному поражению живой силы и техники.

Да, самое болезненное для противника это нанесение потерь в личном составе, особенно в расчётах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения - у России главная проблема это не железо, это отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. У большой России гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и которые способны воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, потому что приведёт во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и несут высокие потери, в-третьих, у России не хватает запасов и производственных мощностей для снаряжения большой наземной армии, нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика.

Поэтому они вынуждены комплектовать кадровые войска нанимая людей с улицы с трехмесячными контрактами, которые не имеют по сути никакой подготовки.

При нанесении ударов по российским позициям поражение расчетов и экипажей орудий и танков куда более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение.

В современной войне на истощение в первую очередь истощается не экономика - а люди.
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07.09.2022 16:12
+12
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07.09.2022 16:10
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Дуже файно.
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07.09.2022 15:50 Відповісти
Бляха, треба якось дістати ті корита.
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07.09.2022 15:51 Відповісти
думаєте ті БМП були скумбріями набиті? типу рахунок може бути збільшений?
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07.09.2022 15:55 Відповісти
Та ні, я про корита, набиті "Калібрами".
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07.09.2022 16:01 Відповісти
після війни замахаємось діставати
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07.09.2022 16:15 Відповісти
Цікаво, чи баржа з ​​веслами чи педалями?
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08.09.2022 00:30 Відповісти
змінили військову спеціальність на "підводник"... посмертно...
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07.09.2022 15:51 Відповісти
вата у вас же є "Лошарік" (аналоговнєт) - так повилавлюйте соплємєнніков....
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07.09.2022 15:53 Відповісти
Ихний командир тоже утонул...Или Вы другое имели ввиду?
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07.09.2022 15:57 Відповісти
При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Джерело: https://censor.net/ua/n3365674
Це як мед для моїх вух.
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07.09.2022 15:54 Відповісти
Кажуть там дуже добре прилетіло. « сапоги по річкі» - таке чув від місцевих.
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07.09.2022 16:14 Відповісти
Он и она.
Она:
-- Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
-- А женщины любят ушами.
-- Что?
-- Ушами женщины любят.
-- Чего?
-- Домой, говорю, иди, фригидная.
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07.09.2022 17:07 Відповісти
Блін ... крейсера " москва " з них не вийшло ....а як старались !
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07.09.2022 15:58 Відповісти
Гарнюньо.
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07.09.2022 16:09 Відповісти
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07.09.2022 16:10 Відповісти
Юрій Бутусов

1 ч ·

По-настоящему важная новость из российского телеграм канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ приступили к точечному поражению живой силы и техники.

Да, самое болезненное для противника это нанесение потерь в личном составе, особенно в расчётах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения - у России главная проблема это не железо, это отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. У большой России гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и которые способны воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, потому что приведёт во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и несут высокие потери, в-третьих, у России не хватает запасов и производственных мощностей для снаряжения большой наземной армии, нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика.

Поэтому они вынуждены комплектовать кадровые войска нанимая людей с улицы с трехмесячными контрактами, которые не имеют по сути никакой подготовки.

При нанесении ударов по российским позициям поражение расчетов и экипажей орудий и танков куда более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение.

В современной войне на истощение в первую очередь истощается не экономика - а люди.
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07.09.2022 16:12 Відповісти
Мне почему-то рыбок жалко, которые пострадали когда баржу топили (ирония) А вам?
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07.09.2022 16:12 Відповісти
Зате ракам буде кайф.
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07.09.2022 16:16 Відповісти
Черноморские крабы тоже ждут своего часа для пиршества
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07.09.2022 16:22 Відповісти
Вони вже збираються до купи під кримським мостом.
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07.09.2022 17:03 Відповісти
хорошо,если это только пристрелка новым оружием к "плавающим объектам" врага.Хочется надеяться,что вся акватория Чёрного моря с надводными и подводными суднами россии станет тиром для ВСУ и русским военным кораблям придётся прятаться только зарывшись в пляжный песок )
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07.09.2022 16:17 Відповісти
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07.09.2022 16:20 Відповісти

Зкріпно!
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07.09.2022 16:33 Відповісти
И как они умудряются, прежде чем умереть, такие штуки склеевать? (недоумение
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07.09.2022 16:40 Відповісти
Передсмертною діареєю.
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07.09.2022 17:05 Відповісти
Как на море-океане тонет баржа с чуваками....
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07.09.2022 17:22 Відповісти
V temu, - Katinai, якщо ти вже бaлт, вивчи латиську пісню наших друзів "Vėjeli pūsk, laivelį nešk"-Pūt Vėjini, - подуй вітер, неси човен
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08.09.2022 00:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ido3HgdiIzU
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08.09.2022 00:36 Відповісти
 
 