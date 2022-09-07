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В АРМА передали білоруські вагони-цистерни, які повинні були забезпечувати загарбників паливом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь,вагони,арешт

За клопотанням прокурора Київської міської прокуратури в управління АРМА передано понад 50 залізничних вагонів-цистерн, які були ввезені на територію України з РБ напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з РБ дизельного палива у вагонах-цистернах. Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни.

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"23 лютого 2022 року вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон. А вже 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станцію "Низківка", був знищений українською артилерією. У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни", - йдеться у повідомленні.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на це майно накладено арешт.
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Бацька, безумовно, великий стратег.

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07.09.2022 16:52 Відповісти
Як кажуть білоруси: «Краще бути сиротою, ніж мати такого бацьку».

Будь ласка, не називайте цього поца - батька. У нього є безліч погремух.
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07.09.2022 18:28 Відповісти
Будь ласка, читайте уважніше. Я ніколи не називала його "батька", а "бацька" - це його глумлива клікуха, яка немає нічого спільного з батьком.
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07.09.2022 19:21 Відповісти
Це не глумлива клікуха, це він сам себе так називає. Як сралін себе називав «отец всех народов», так само і бульбафюрер себе назвав «бацька білоруського народу».

Називати «бацька» того, хто взяв у заручники цілий народ та захопив у країні владу та використовує цілу країну для вбивства українців - це ненормально.
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07.09.2022 19:28 Відповісти
Ніколи в житті не забуду, як вночі 24 лютого з Білорусі летіли по нам ракети, літаки, гвинтокрили від брацкага нарота.
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07.09.2022 18:33 Відповісти
 
 