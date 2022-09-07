В АРМА передали білоруські вагони-цистерни, які повинні були забезпечувати загарбників паливом

За клопотанням прокурора Київської міської прокуратури в управління АРМА передано понад 50 залізничних вагонів-цистерн, які були ввезені на територію України з РБ напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з РБ дизельного палива у вагонах-цистернах. Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни.

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"23 лютого 2022 року вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон. А вже 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станцію "Низківка", був знищений українською артилерією. У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни", - йдеться у повідомленні.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на це майно накладено арешт.