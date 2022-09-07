Україна очікує на спільні з Великою Британією проєкти у сферах гарантії безпеки та відновлення України, - посол Пристайко

Під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського із новообраною прем’єр-міністеркою Сполученого Королівства Ліз Трасс, сторони обговорили два питання: гарантії безпеки та відновлення України, як держави. Тепер Україна очікує на спільні проєкти з Великою Британією у цих сферах.

Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в Медіацентрі Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Оці два питання, я сподіваюсь, вони будуть на порядку денному наступного року. В наступному році, як ви знаєте буде проведена конференція по відновленню України, попередня була в Лугано Швейцарії. Зараз уже домовлено, що наступна буде в Лондоні. Ми вже готуємось до цього", - розповів Вадим Пристайко.

Посол висловив сподівання, що найближчим часом, зокрема, під час візиту Ліз Трасс до України, стане відомо про нові проєкти, над якими спільно працюють Україна та Велика Британія.

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"Ми працюємо над окремими проєктами, які могли б покращити нашу взаємодію. Ну, наприклад, в "трикутнику" з Польщею, є також інші проєкти, які, я сподіваюсь, найближчим часом будуть розкриті", - зазначив Пристайко.

Він також згадав про вклад експрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в україно-британські відносини.

"Борис Джонсон, дійсно, був цілою епохою в українсько-британських відносинах, але він, я думаю, створив достатньо підстав, щоб ми не сильно з вами турбувалися і новий уряд тепер вже Ліз Трасс продовжить ту справу, яка почалась", - підсумував посол.

Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеною прем'єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс. Як зазначив Зеленський, він став першим серед іноземних лідерів, з ким поспілкувалась Трасс у новій ролі.

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