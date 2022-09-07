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Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ, зокрема після війни, – CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

міллі,остін

За даними CNN, у Пентагоні готується стратегічна розробка щодо підтримки Збройних Сил України на середньострокову та довгострокову перспективу, зокрема на період після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За інформацією від трьох представників Міністерства оборони США, Пентагон має намір запропонувати ЗСУ довгострокову програму взаємодії, в якій буде враховано як отриману Україною військову допомогу, так і ту, яка ще тільки планується.

Розробкою програми займається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

За словами авторитетного джерела агентства, програма має відповісти на питання про те, який напрямок розвитку може бути запропонований ЗСУ і чого, з погляду військового відомства США, Україна має досягти в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Крім періоду нинішньої війни (яка, як очікується, затягнеться), США також розраховують програму на щонайменше найближчі п'ять років після закінчення воєнних дій. За словами одного з чиновників, може йтися про визначення бажаного балансу наступальних та оборонних можливостей, необхідного ступеня маневреності, вибору основних стратегій залежно від цілей, які будуть обрані Україною для її збройних сил.

Читайте також: Щоб прискорити продаж зброї союзникам, Пентагон заснував "команду тигрів", - The Wall Street Journal

CNN пише, що аналіз проводиться спільно з українськими експертами, і якщо результат роботи буде схвалено президентом Джо Байденом, це може відкрити широку програму постачання зброї та створення довгострокової програми військової підготовки.

Результат аналізу планується передати Києву для оцінки, але водночас у ньому вже буде чітка дорожня карта, яка показує, як, на думку США, слід розвивати ЗСУ.

Очікується, що проєкт буде готовий "протягом наступного місяця або двох", сказав CNN високопосадовець Міністерства оборони. Він також наголосив, що думка України матиме для програми вирішальне значення.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Те саме й Ізраїль.
Ні разу не в Європі, ні разу не в НАТО, але оборонний союз з Америкою є і союз міцний.
І те саме Японія.
І те саме Південна Корея.
Є одне "але"... Оборонний союз з Америкою, це добре, але, крім союзу, вищезгадані країни ще мають і розвинену демократію, і владу закону, і ******** ВПК, і сильні армії, озброєні найпередовішою зброєю власного виробництва.
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07.09.2022 16:53
+8
Я б ім упростив задачу -- прииміт в НАТО.
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07.09.2022 16:38
+5
Дай Бог как говорится, поддержка штанов нам ещё долго понадобится. И хотелось бы услышать от наших рулевых их видение развитие сферы безопасности страны и строительства и развития ВСУ в частности
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07.09.2022 16:42
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Я б ім упростив задачу -- прииміт в НАТО.
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07.09.2022 16:38 Відповісти
Це ускладнить завдання. Бо мадяри з турками не проголосують. Для спрощення Штатам потрібно надати Укрпїні статус основного союзника роза НАТО, як Тайваню, за яаий вони навіть воювати будуть.
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07.09.2022 16:45 Відповісти
Те саме й Ізраїль.
Ні разу не в Європі, ні разу не в НАТО, але оборонний союз з Америкою є і союз міцний.
І те саме Японія.
І те саме Південна Корея.
Є одне "але"... Оборонний союз з Америкою, це добре, але, крім союзу, вищезгадані країни ще мають і розвинену демократію, і владу закону, і ******** ВПК, і сильні армії, озброєні найпередовішою зброєю власного виробництва.
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07.09.2022 16:53 Відповісти
С армией нам помогут,остальное в наших руках.
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07.09.2022 17:13 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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07.09.2022 17:06 Відповісти
Саме так, додам що навіть навпаки - сприяє і підготує до прийняття в НАТО у военному плані.
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07.09.2022 17:11 Відповісти
Одне іншому не заважає. Незалежно від того, чи в НАТО буде Україна, чи без НАТО - Україні потрібна сильна, *******, оснащена та з *********** зброєю АРМІЯ. І США саме це і пропонують. Причому не в наказному порядку, а радячись з Україною, враховуючи нашу експертизу тощо.

Чим, ви, власне незадоволені?
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07.09.2022 20:43 Відповісти
Вони ж бачут шо Украіна щит так прииміт і рашка заглохне.
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07.09.2022 20:49 Відповісти
зокрема після війни.....a UA ce potrebno ?
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07.09.2022 16:39 Відповісти
Дай Бог как говорится, поддержка штанов нам ещё долго понадобится. И хотелось бы услышать от наших рулевых их видение развитие сферы безопасности страны и строительства и развития ВСУ в частности
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07.09.2022 16:42 Відповісти
Нет у них никаких планов. Они куклы олигархов, ширма для воровства. Наши олигархи настолько тупые что после 14 года верили что с Россией можно дружить и в итоге потеряли миллиарды.
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07.09.2022 16:46 Відповісти
То тепер кукли самі стають олігархами, за статками принаймні.
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07.09.2022 20:31 Відповісти
Поки не виберемо власних державників, ця зє-наволоч навіть заявку на надання Україні від США статусу "основного союзника поза НАТО" не подадуть. Був шанс в 20-21 роках таку заявку подати. Але зє-наволочі було ніколи - посади ще ділили.
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07.09.2022 20:46 Відповісти
Слава Пентагону! Героям Слава!
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07.09.2022 17:07 Відповісти
Маю надію хоч у цій новині не побачити коментарів на кшталт «Байден зійшов з розуму» )))
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07.09.2022 17:09 Відповісти
О такой большой и профессиональной ЧВК, американцы даже в самых смелых фантазиях не мечтали ))) после войны ветеранов будут набирать на работу с большим удовольствием.
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07.09.2022 17:44 Відповісти
Погоджуюсь. На козаків скрізь буде попит вищий ніж на IT-шників.
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07.09.2022 20:34 Відповісти
Що, вилупок, міряєш по свой параші? В нас тут не ЧВК. І хлопці воюють не за гроші. І масово в найманці не ломануться після війни.

Тож вали нахєр, вилупок **************.
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07.09.2022 20:47 Відповісти
Ти ****** з минулорічною реєстрацією мені не кажи що казати чи робити. І я не скажу куди тобі піти. Зрозуміло, бот пітерський ?
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08.09.2022 01:22 Відповісти
Украина под крылом США!!!
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07.09.2022 17:56 Відповісти
Это большой шанс для Украины, главное что б наши поцы зеленые, все не просрали...
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07.09.2022 18:30 Відповісти
Я думаю, що США, побачивши можливість отримати настільки суворий, великий та завзятий форпост боротьби проти споконвічного ворогу цивілізації - свого не прогавлять. Та будуть тиснути доти, доки Україна не перетвориться на аналог Південної Кореї.
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07.09.2022 20:50 Відповісти
 
 