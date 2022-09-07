Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ, зокрема після війни, – CNN

За даними CNN, у Пентагоні готується стратегічна розробка щодо підтримки Збройних Сил України на середньострокову та довгострокову перспективу, зокрема на період після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За інформацією від трьох представників Міністерства оборони США, Пентагон має намір запропонувати ЗСУ довгострокову програму взаємодії, в якій буде враховано як отриману Україною військову допомогу, так і ту, яка ще тільки планується.

Розробкою програми займається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

За словами авторитетного джерела агентства, програма має відповісти на питання про те, який напрямок розвитку може бути запропонований ЗСУ і чого, з погляду військового відомства США, Україна має досягти в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Крім періоду нинішньої війни (яка, як очікується, затягнеться), США також розраховують програму на щонайменше найближчі п'ять років після закінчення воєнних дій. За словами одного з чиновників, може йтися про визначення бажаного балансу наступальних та оборонних можливостей, необхідного ступеня маневреності, вибору основних стратегій залежно від цілей, які будуть обрані Україною для її збройних сил.

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CNN пише, що аналіз проводиться спільно з українськими експертами, і якщо результат роботи буде схвалено президентом Джо Байденом, це може відкрити широку програму постачання зброї та створення довгострокової програми військової підготовки.

Результат аналізу планується передати Києву для оцінки, але водночас у ньому вже буде чітка дорожня карта, яка показує, як, на думку США, слід розвивати ЗСУ.

Очікується, що проєкт буде готовий "протягом наступного місяця або двох", сказав CNN високопосадовець Міністерства оборони. Він також наголосив, що думка України матиме для програми вирішальне значення.