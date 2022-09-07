Після знищення складів боєприпасів РФ на Херсонщині ЗСУ розпочали точкове ураження живої сили та техніки окупантів, - Бутусов

Найболючіше для противника - це втрати в особовому складі, особливо зараз, оскільки війська РФ комплектують кадрові війська людьми без жодної підготовки.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"По-справжньому важлива новина із російського телеграм-канала. Після ураження найбільших складів боєприпасів, після виведення з ладу мостів через Дніпро на Каховському плацдармі, після знищення значної частини російської ППО, ЗСУ розпочали точкове ураження живої сили та техніки.

Так, найболючіше для противника - це втрати в особовому складі, особливо в розрахунках артилерії. Я багато разів писав і говорив до вторгнення - у Росії головна проблема це не залізо, відсутність резервів мотивованого і кваліфікованого особового складу. Велика Росія має набагато менше людей, яких можна послати на війну та які здатні воювати. А загальна мобілізація для Росії невигідна, тому що призведе по-перше, до відтоку населення та еміграції, втрат економіки, по-друге, насильно мобілізовані показують вкрай низьку боєздатність і зазнають високих втрат, по-третє, у Росії не вистачає запасів та виробничих потужностей для спорядження великої наземної армії: немає зв'язку, засобів розвідки, екіпірування, слабка логістика", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, російські окупанти змушені комплектувати кадрові війська, наймаючи людей із вулиці без жодної підготовки на тримісячні контракти.

"Під час ударів по російських позиціях ураження розрахунків, екіпажів гармат і танків значно важливіше завдання, ніж ураження самої техніки. Будь-який знищений окупант - це важливе досягнення. У сучасній війні на виснаження насамперед виснажується не економіка, а люди", - підсумував головний редтакор Цензор.НЕТ.

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