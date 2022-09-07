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Після знищення складів боєприпасів РФ на Херсонщині ЗСУ розпочали точкове ураження живої сили та техніки окупантів, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Найболючіше для противника - це втрати в особовому складі, особливо зараз, оскільки війська РФ комплектують кадрові війська людьми без жодної підготовки.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"По-справжньому важлива новина із російського телеграм-канала. Після ураження найбільших складів боєприпасів, після виведення з ладу мостів через Дніпро на Каховському плацдармі, після знищення значної частини російської ППО, ЗСУ розпочали точкове ураження живої сили та техніки.

Так, найболючіше для противника - це втрати в особовому складі, особливо в розрахунках артилерії. Я багато разів писав і говорив до вторгнення - у Росії головна проблема це не залізо, відсутність резервів мотивованого і кваліфікованого особового складу. Велика Росія має набагато менше людей, яких можна послати на війну та які здатні воювати. А загальна мобілізація для Росії невигідна, тому що призведе по-перше, до відтоку населення та еміграції, втрат економіки, по-друге, насильно мобілізовані показують вкрай низьку боєздатність і зазнають високих втрат, по-третє, у Росії не вистачає запасів та виробничих потужностей для спорядження великої наземної армії: немає зв'язку, засобів розвідки, екіпірування, слабка логістика", - пояснив журналіст.

За словами Бутусова, російські окупанти змушені комплектувати кадрові війська, наймаючи людей із вулиці без жодної підготовки на тримісячні контракти.

"Під час ударів по російських позиціях ураження розрахунків, екіпажів гармат і танків значно важливіше завдання, ніж ураження самої техніки. Будь-який знищений окупант - це важливе досягнення. У сучасній війні на виснаження насамперед виснажується не економіка, а люди", - підсумував головний редтакор Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росія кинула в бій в Україні чергову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, посилених решітками-"мангалами", - Бутусов. ВIДЕО

Після знищення складів боєприпасів РФ на Херсонщині ЗСУ розпочали точкове ураження живої сили та техніки окупантів, - Бутусов 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
херсон то такое оказываеться ....там русню **** в хвост и в гриву на изюмском направлении аж шуба в трусы заворачиваеться)
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07.09.2022 16:47
+34
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07.09.2022 17:00
+19
- Мама, мама, мєня сбілі!
- Кто сьінок??
- ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!
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07.09.2022 16:41
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- Мама, мама, мєня сбілі!
- Кто сьінок??
- ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ!
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07.09.2022 16:41 Відповісти
Subscribe to our Ukrainian YouTube channel https://www.youtube.com/watch?v=LynIGiIGs1I... and join the fight against Russian killers and invaders
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07.09.2022 16:58 Відповісти
херсон то такое оказываеться ....там русню **** в хвост и в гриву на изюмском направлении аж шуба в трусы заворачиваеться)
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07.09.2022 16:47 Відповісти
та кавуна їм в сраку, щоб штани не падали
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07.09.2022 16:56 Відповісти
"...не вважаю доцільним брати росіян в полон. Тільки якщо самі здаються з технікою. А так в полон брати не варто. Їх просто треба нищити. Хоча і це для них занадто гарно. А обмінний фонд робити тільки з тих, кому за 40-50. Нема чого туди молодь повертати. Треба завершувати цю історію. Це війна на знищення. Або ми, або вони." Джерело: https://censor.net/ua/b3357236
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07.09.2022 16:54 Відповісти
Зразу на пам'яті Азовці. Їх же треба визволяти. А тоді хоч що...
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07.09.2022 17:02 Відповісти
там кроме азовцев еще дохрена других.... ((
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07.09.2022 17:23 Відповісти
Звісно. Всіх до останнього.
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07.09.2022 17:25 Відповісти
Брати в полон русоФашиків потрібно , бо наших в полоні у орків дуже
багато - це і військові і цивільні !!
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07.09.2022 17:24 Відповісти
Саме так. Як би не хотілося зарити кацапів якнайшвидше у наші родючі ґрунти - Спочатку всіх бранців додому.
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07.09.2022 17:28 Відповісти
кацапів - так, а лугандонських гнид - утилізувати.
на те гівно всерівно нікого не виміняєш...
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07.09.2022 18:08 Відповісти
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07.09.2022 17:00 Відповісти
От і пояснення останніх звітів ок Південь по знищенню техніки. За останню добу 15 !!! артсистем і 5 танків.
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07.09.2022 17:06 Відповісти
В останньому пакеті від США було багато контрбатарейних радарів, це дійсно допомага зламати досить суттєву кількісну перевагу рашистів у артилерії.
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07.09.2022 17:16 Відповісти
танчиков за вчера 20. Авиаразведка их выявляет, и что-то очень избирательно и одномоментно прилетает.
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07.09.2022 17:28 Відповісти
******* особовий склад, техніку бажано трофеїти, бо з Леопардами по ходу напряг...
Слава ЗСУ!
Слава Нації Нескорених!
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07.09.2022 17:17 Відповісти
Пішла війна на виснаження. Тут що першим скінчиться - в кацапляндії алкашня і дебіли чи в США снаряди.
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07.09.2022 17:32 Відповісти
амери поновлюють виробництва ***********. а вибництво у амерів якраз є сильною стороною...
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07.09.2022 18:11 Відповісти
рашка теж прискорює виробництво алкашні і дебілів. Тут вже хто кого....
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07.09.2022 18:35 Відповісти
 
 