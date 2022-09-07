Росія розширила санкції проти Євросоюзу, звинувативши у відмові "інвестувати у мир" в Україні
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Росія розширила список представників інститутів Європейського союзу та держав, що входять до його складу, яким заборонено в’їзд на російську територію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Обмеження поширені, зокрема, на "вище військове керівництво Євросоюзу, високопосадовців силових відомств країн - членів ЄС, представників європейських комерційних організацій у сфері виробництва озброєнь та військової техніки, задіяних у постачанні військової продукції" в Україну.
Відповідну вербальну ноту російського зовнішньополітичного відомства передано до представництва Євросоюзу в Москві. У МЗС РФ розширення переліку назвали відповіддю "на чергові обмежувальні заходи проти російських фізичних та юридичних осіб".
Там стверджують, що "у ЄС не хочуть інвестувати у мир" в Україні та Європі, "зберігають лінію на затягування конфлікту". Крім того, Москва звинуватила Євросоюз "у безпрецедентній антиросійській риториці".
Нагадаємо, 6 вересня Єврокомісія підтримала повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Безробітних мільйонів там поки ще немає. Хіба що сотні тисяч - та це тимчасове явище, жерти захочуть, підуть парашу чистити.
Техніка на металолом - так вони ж самі хотіли її утілізувати.
Сором на весь мир - так це їм не вперше. Радянський Союз був взагалі за залізним занавесом.
Так що з їхньої точки зору так - дійсно у них всьо нормально.
водкі нет, продавщіца лярва не дала безплатно.... теперь за водкой к ней ходіть не будем і пох что одін магазін на весь аул...... логіка десь така.....
есть такой фильм - тринадцатый воин.. в нем рассказывается о племени людоедов- вандалов которые делали набеги на скандинавские поселения - на шведские и норвежские поселения, эти вандалы если людей, были дикими и жестокими.. в реальной истории действительно существовало племя вандалов.. и даже сейчас используется тармин -вандализм.. то есть действия которым присуща дикая бессмысленная жестокость , сопровождающаяся разрушениями и убийствами.. вот эти вандалы и есть предки так называемых мокшей , живших в залесье... предки современных русских людоедов. эта грязь у них в крови.. они нелюди - генетически .издавна.. звериная злоба жестокость ненависть к другим народам насилие над детьми в том числе и сексуальное.. - они выродки.. и они заплатят за свои престпления.
Лекция историка А. Палия
https://youtu.be/JL7Upw23p5U
Термин вандализм восходит к эпохе французской революции. Впервые применён Анри Грегуаром, епископом Блуа, к разрушению церковных ценностией революционерами в 1794. В параллель была взято разграбление племенем Вандалов Рима.
Что же, собственно, сделали тогда вандалы? Они приплыли из Карфагена (который за полтора десятилетия до этого взяли без единой жертвы с каждой из сторон) по просьбе вдовы убитого императора, которую насильно взял в жёны новый. Не жгли, не убивали, не разрушали: пограбили - не больше, чем другие - и уплыли.
Потеря была репутационной. Оказалось, что даже германское племя, которое вынужденно было бежать через всю Европу - от Балтийского Моря через Испанию в Африку - может без проблем взять Вечный Город. Поэтому им, конечно, приписали все возможные пороки и злодеяния. Ничего не напоминает?
Ах да, как я уже сказал, исконные земли вандалов находились на территории современной Литвы и Польши; соответственно их потомки растворились в населении современноых Туниса, Алжира и Ливиии говорят в основном на арабском. Начало переселения вандалов произошло за три столетия до начала эпохи викингов.
КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/qOWbGCtcChQ
пришло время изучить психотип московита
Та таки цікаво - чи плачуть вони чи сміються від таких "санкцій"
Але її поява добрий знак - нема що заявити по-суті
Бгххааа , ***** **** дегенераты
Но ЗСУ успешно работает над тем, чтобы расширить её булки.