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Росія розширила санкції проти Євросоюзу, звинувативши у відмові "інвестувати у мир" в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,санкції

Росія розширила список представників інститутів Європейського союзу та держав, що входять до його складу, яким заборонено в’їзд на російську територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Обмеження поширені, зокрема, на "вище військове керівництво Євросоюзу, високопосадовців силових відомств країн - членів ЄС, представників європейських комерційних організацій у сфері виробництва озброєнь та військової техніки, задіяних у постачанні військової продукції" в Україну.

Відповідну вербальну ноту російського зовнішньополітичного відомства передано до представництва Євросоюзу в Москві. У МЗС РФ розширення переліку назвали відповіддю "на чергові обмежувальні заходи проти російських фізичних та юридичних осіб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія пропонує повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

Там стверджують, що "у ЄС не хочуть інвестувати у мир" в Україні та Європі, "зберігають лінію на затягування конфлікту". Крім того, Москва звинуватила Євросоюз "у безпрецедентній антиросійській риториці".

Нагадаємо, 6 вересня Єврокомісія підтримала повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Росія розширила санкції.....anekdot iz 3 slov
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07.09.2022 16:43
+14
Ну, держись, Фондерляйнша! Захочешь купить вологоццкие кружева (maed in China) - а от кукиш тебе, без продукта идентичного натуральному маслу!
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07.09.2022 16:52
+12
***** сегодня выдал новый перл, что раися ничего не потеряла после начала войны.... Ну да, 50 тыс. рабов местных здохли и еще столько же инвалидов, половина техники на металлолом, экономика в пропасть, миллионы безработных, позорище и неприязнь всем миром на десятилетия.... Еще бредит, что в результате этой войны, мир избавился от гегемонии Запада и стал многополярным... Бугагааа. У деда шиза полнейшая
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07.09.2022 17:09
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Росія розширила санкції.....anekdot iz 3 slov
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07.09.2022 16:43 Відповісти
***** сегодня выдал новый перл, что раися ничего не потеряла после начала войны.... Ну да, 50 тыс. рабов местных здохли и еще столько же инвалидов, половина техники на металлолом, экономика в пропасть, миллионы безработных, позорище и неприязнь всем миром на десятилетия.... Еще бредит, что в результате этой войны, мир избавился от гегемонии Запада и стал многополярным... Бугагааа. У деда шиза полнейшая
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07.09.2022 17:09 Відповісти
emu treba Shnobelovsku premiju dati - za dokazatelstva sushestvovanija paralejnoi vselennoi
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07.09.2022 17:36 Відповісти
invalidov, soglasno ******* teoretičeskim podsčetam, dolžno bytj v dvoe bolše čem žmurov. Značit okolo 100 tyšč. Kak-to tak.
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08.09.2022 01:14 Відповісти
Росія (Пу має ж на увазі під цим словом самого себе та Z-масу) - дійсно нічого не втратила. На смерті якихось 50 тис їм взагалі насрати. Такі втрати - звична справа. Економіка в дупі - це спірне питання. Китай та Індія допомогають обходити санкції. Туреччина також. А також Грузія, Вірменія, Казахстан.
Безробітних мільйонів там поки ще немає. Хіба що сотні тисяч - та це тимчасове явище, жерти захочуть, підуть парашу чистити.
Техніка на металолом - так вони ж самі хотіли її утілізувати.
Сором на весь мир - так це їм не вперше. Радянський Союз був взагалі за залізним занавесом.
Так що з їхньої точки зору так - дійсно у них всьо нормально.
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08.09.2022 11:23 Відповісти
Ці санкції кацапи наклали самі на себе.
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07.09.2022 16:47 Відповісти
Ой, тепер високопосадовці Євросоюзу не зможуть замовити туристичний тур на Колиму. Який жах!
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07.09.2022 16:50 Відповісти
pičialj, - i jageljnogo syroprodukta ne otvedajut...
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08.09.2022 01:15 Відповісти
ЕС не хочет инвестировать в мир в Украине....это трэш...роzия активно "инвестирует"....
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07.09.2022 16:50 Відповісти
Інвестує в мир за логікою: якщо всіх убити, то не буде кому воювати, і буде мир
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07.09.2022 17:57 Відповісти
доки вата не збагне що куйло у них одне у всьому винувате доти буде увесь світ санкції накладати.....

водкі нет, продавщіца лярва не дала безплатно.... теперь за водкой к ней ходіть не будем і пох что одін магазін на весь аул...... логіка десь така.....
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07.09.2022 16:51 Відповісти
Ну, держись, Фондерляйнша! Захочешь купить вологоццкие кружева (maed in China) - а от кукиш тебе, без продукта идентичного натуральному маслу!
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07.09.2022 16:52 Відповісти
Европейцы, возмущенные отсутствием возможности отдохнуть на пляжах Сызрани, выйдут на многомиллионные демонстрации
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07.09.2022 16:56 Відповісти
Генеральная линия скорейшего завершения "конфликта" - массированные поставки вооружений Украине. Никак иначе.
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07.09.2022 16:56 Відповісти
‼️‼️Якоб Ульфельдт о московском люде (1578 г.): ...Всё, что они не говорили, они считают незыблемым и твердым и, более того, они при переговорах не позволяют возражать себе, не придерживаются никакого порядка, но говорят необдуманно обо всём сразу, бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, что придёт им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова, перебивают, действуют в своих интересах, рассматривают только то, что предлагают сами; а если предложат что-нибудь, что им не нравится, они говорят, что это вздор и не имеет никакого отношения к делу; они думают хорошо только о себе и остальных по сравнению с собой считают ничем... Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны, чтобы не сказать бесстыдны, склоны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум....
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07.09.2022 16:57 Відповісти
stella nova

есть такой фильм - тринадцатый воин.. в нем рассказывается о племени людоедов- вандалов которые делали набеги на скандинавские поселения - на шведские и норвежские поселения, эти вандалы если людей, были дикими и жестокими.. в реальной истории действительно существовало племя вандалов.. и даже сейчас используется тармин -вандализм.. то есть действия которым присуща дикая бессмысленная жестокость , сопровождающаяся разрушениями и убийствами.. вот эти вандалы и есть предки так называемых мокшей , живших в залесье... предки современных русских людоедов. эта грязь у них в крови.. они нелюди - генетически .издавна.. звериная злоба жестокость ненависть к другим народам насилие над детьми в том числе и сексуальное.. - они выродки.. и они заплатят за свои престпления.
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07.09.2022 16:59 Відповісти
ЗВЕРИ НЕ ПОНИМАЮТ, А РУССКИЕ - ДА. ПОЧЕМУ РОССИЯ ЗВЕРСКАЯ?

Лекция историка А. Палия

https://youtu.be/JL7Upw23p5U
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07.09.2022 17:01 Відповісти
Э-э-э, кагбэ, "тринадцатый воин" - очень надёжный источник исторических сведений, без предъяв.

Термин вандализм восходит к эпохе французской революции. Впервые применён Анри Грегуаром, епископом Блуа, к разрушению церковных ценностией революционерами в 1794. В параллель была взято разграбление племенем Вандалов Рима.

Что же, собственно, сделали тогда вандалы? Они приплыли из Карфагена (который за полтора десятилетия до этого взяли без единой жертвы с каждой из сторон) по просьбе вдовы убитого императора, которую насильно взял в жёны новый. Не жгли, не убивали, не разрушали: пограбили - не больше, чем другие - и уплыли.

Потеря была репутационной. Оказалось, что даже германское племя, которое вынужденно было бежать через всю Европу - от Балтийского Моря через Испанию в Африку - может без проблем взять Вечный Город. Поэтому им, конечно, приписали все возможные пороки и злодеяния. Ничего не напоминает?

Ах да, как я уже сказал, исконные земли вандалов находились на территории современной Литвы и Польши; соответственно их потомки растворились в населении современноых Туниса, Алжира и Ливиии говорят в основном на арабском. Начало переселения вандалов произошло за три столетия до начала эпохи викингов.
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07.09.2022 17:28 Відповісти
Вам будет интересно
КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ? Лекция историка Александра Палия
https://youtu.be/qOWbGCtcChQ

пришло время изучить психотип московита
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07.09.2022 17:58 Відповісти
Ну, посмотрел.
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07.09.2022 18:39 Відповісти
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07.09.2022 17:01 Відповісти
Росія розширила список представників інститутів Європейського союзу та держав, що входять до його складу, яким заборонено в'їзд на російську територію. Джерело: https://censor.net/ua/n3365694

Та таки цікаво - чи плачуть вони чи сміються від таких "санкцій"
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07.09.2022 23:51 Відповісти
Від перекриття газу точно плачуть, але не від скасування віз до російських тмутараканєй.
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08.09.2022 01:14 Відповісти
Заява порожня і спрямована виключно на внутрішньомосковітського споживача.

Але її поява добрий знак - нема що заявити по-суті
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07.09.2022 17:02 Відповісти
"Баба Яга против!"
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07.09.2022 17:38 Відповісти
Якщо кацапи хочуть миру, то нехай готуються до піз@юлін.
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07.09.2022 17:08 Відповісти
Україні потрібна перемога, а Європа допомагаючи Україні "інвестує у мир" в усьому Світі.
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07.09.2022 17:09 Відповісти
Я допускаю,що є люди,які не проти подивитись на уклад російського життя,пірнути в нього - в щоденне пияцтво,убогість культури,хамство в громадському транспорті,постійні матюки і побутову агресію,поспостерігати за руськими бомжами,подивитись на різницю між новітніми князьками і "работягами" - я допускаю...Але заборону цього споглядання показувати як покарання,як санкціі - то вже занадто...
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07.09.2022 17:09 Відповісти
говорят СОБР в котле под Волковьім Яром - ну так давайте его сварим.....
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07.09.2022 17:10 Відповісти
О дебіли. Кожний химарс, кожна м777, кожний снаряд, переданий Україні - це пряма інвестиція в мир на Землі.
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07.09.2022 17:19 Відповісти
члена Євросоюзу Орбана "пожаліли"?
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07.09.2022 17:29 Відповісти
Весь світ здригнувся від ...... реготу.
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07.09.2022 17:44 Відповісти
Всё что может сделать в виде санкций этот лепрозорий - это не пускать к себе ??!!
Бгххааа , ***** **** дегенераты
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07.09.2022 18:05 Відповісти
нікому не цікавий фашистський мір параши
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07.09.2022 18:26 Відповісти
Россия столько "инвестировала в мир", что трупы девать некуда.
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08.09.2022 10:12 Відповісти
раися может расширить только ноги.
Но ЗСУ успешно работает над тем, чтобы расширить её булки.
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08.09.2022 10:59 Відповісти
 
 