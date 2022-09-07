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Очолили псевдооргани на тимчасово окупованій території Запорізької області: 4 особам повідомлено про підозру та одну судитимуть

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зрадники

П’ятеро громадян України добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою та були призначені на посади у незаконно створених правоохоронних та інших органах влади. Вони активно забезпечують їхню діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Як розповідають у відомстві, чотирьом громадянам Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру, а стосовно ще одного – до суду скеровано обвинувальний акт. Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України).

"Мешканець Одещини у червні 2022 року прийняв пропозицію представників країни-агресора та обійняв псевдопосаду керівника "Великобелозёрского районного отдела милиции".

Житель смт Дніпрорудного очолив так званий "Днепрорудненский районный отдел милиции".

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 Ще одна підозрювана у травні 2022 року отримала від представників країни-агресора призначення на псевдопосаду "председателя Кирилловской поселковой администрации".

 Мешканець Бердянська, колишній працівник районних електромереж, за погодженням так званого "голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська" став головою у незаконно створенній окупаційною владою військово-цивільній адміністрації Андріївської ОТГ Бердянського району" - ідеться в повідомленні.

Також судитимуть ще одного мешканця Бердянська, який спочатку очолив так зване "Энергодарское межрайонное управление милиции", а з травня 2022 року був призначений "заместителем начальника главного управления" у незаконному правоохоронному органі тимчасово окупованого Енергодара - "народной милиции Таврической губернии".

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Автор: Анастасія Потіха
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Тю! А що, гіляки, мотузка і мило уже зникли?
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07.09.2022 16:47 Відповісти
А щось там притихла запоріжська гуманітарна мафія? Чи вже фсьо порєшалі? Але спробували б ще й з мережами домовитись...
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07.09.2022 16:48 Відповісти
Так наверх - в ОП Ермаку и арахамии - все наворованное и доставляли
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07.09.2022 16:54 Відповісти
Зеленський нагородив орденами за заслуги Запорізьких колаборантів Старуха та Нєкрамову,що розікрали 22 морських контейнери,389 залізничних вагонів та 220 вантажівок гуманітарки. Навіть на фоні зашкварних нагороджень бойовими орденами друзів ЗЕ з 95 кварталу це лютий πЗДЦ!!!
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07.09.2022 16:51 Відповісти
Одну зрадницю уже украинские продажные суды ""судили" - директор школи з Київщини Алла Душкіна, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти, попри заборону виїзду (у травні суд випустив із СІЗО під заставу пів мільйона гривень) покинула Україну. «Душкіна через пропускний пункт перетнула державний кордон в напрямку Угорщини. Враховуючит всю інформацію розуміємо, що вона не з'явиться», - заявив прокурор.
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07.09.2022 16:51 Відповісти
Очолили псевдооргани

Статєві псевдооргани...
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07.09.2022 16:52 Відповісти
Самый честный и справедливый суд для них
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07.09.2022 16:57 Відповісти
 
 