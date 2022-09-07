Очолили псевдооргани на тимчасово окупованій території Запорізької області: 4 особам повідомлено про підозру та одну судитимуть

П’ятеро громадян України добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою та були призначені на посади у незаконно створених правоохоронних та інших органах влади. Вони активно забезпечують їхню діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Як розповідають у відомстві, чотирьом громадянам Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру, а стосовно ще одного – до суду скеровано обвинувальний акт. Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України).

"Мешканець Одещини у червні 2022 року прийняв пропозицію представників країни-агресора та обійняв псевдопосаду керівника "Великобелозёрского районного отдела милиции".

Житель смт Дніпрорудного очолив так званий "Днепрорудненский районный отдел милиции".

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Ще одна підозрювана у травні 2022 року отримала від представників країни-агресора призначення на псевдопосаду "председателя Кирилловской поселковой администрации".

Мешканець Бердянська, колишній працівник районних електромереж, за погодженням так званого "голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська" став головою у незаконно створенній окупаційною владою військово-цивільній адміністрації Андріївської ОТГ Бердянського району" - ідеться в повідомленні.

Також судитимуть ще одного мешканця Бердянська, який спочатку очолив так зване "Энергодарское межрайонное управление милиции", а з травня 2022 року був призначений "заместителем начальника главного управления" у незаконному правоохоронному органі тимчасово окупованого Енергодара - "народной милиции Таврической губернии".

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