Не можемо виключати втягування провідних країн в "обмежений" ядерний конфлікт, - Залужний і Забродський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На співпрацю з партнерами та на надання Україні зброї впливають два фактори: хибні уявлення про масштаби російсько-української війни та загроза застосування, за певних обставин, Росією тактичної ядерної зброї.
Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та нардепа "ЄС", першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На думку авторів, два вищезгадані фактори мають вплив на ухвалення відповідних рішень, строки і обсяги надходжень допомоги.
Щодо першого, то сучасному поколінню, світу та європейцям, перш за все, важко уявити собі в реальності бойові дії як у часи Другої світової війни.
"А щоденні витрати боєприпасів ЗСУ, наприклад, артилерійських снарядів з розрахунку на одну гармату, в середньому втричі перевищують показники Королівської артилерії Британської армії в часи Першої світової війни. З урахуванням тривалості війни і перспектив на кампанію 2023 року, навряд чи ці показники будуть зменшуватись", - йдеться у статті.
Тому, щоб Україна могла відбивати російську агресію, вона потребує та потребуватиме значних матеріальних ресурсів і грошових витрат.
"Але не можна ігнорувати загрозу, яка з'явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни", - переконані автори.
Варто повернутись до джерела російської впевненості, тобто до безкарності:
- будь-які спроби практичних кроків щодо застосування тактичної ядерної зброї мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, які є в розпорядженні країн світу;
- адже, починаючи з цього моменту, Росія стане не лише загрозою для мирного співіснування України, інших її сусідів і низки європейських країн, а й державою-терористом світового масштабу.
Автори переконані, що саме з урахуванням такої складної і неоднозначної комбінації факторів повинні розглядатися перспективи військової кампанії 2023 року. Адже тільки повне і комплексне врахування дозволить створити передумови для того, щоб ЗСУ завдали поразки збройним силам Росії та припинилась війна всередині Європи.
Будь ласка, зачекайте...
Як би не хотілося українцям пришвидшити події, московію будуть душити повільно і без різких рухів. Як вибухівку робирати
Світова спільнота давала Києву 72 години.
Світові було не вигідно навіть допускати цей конфлікт, але він у розпалі.
Я, особисто, сподіваюся на програму схожу до тої що була на початку 90-х. Тільки тоді цу була нафта в обмін на окорочка, а цього разу світова спільнота захоче віміняти ядерну дубину. Але так само на харчі. До цього часу ще далеко.
Чого за точку відліку не брати 2010 (Харківські угоди), чи 2004 (отруєння Ющенка агентом ФСБ), чи збитий над Чорним морем лайнер (після цього Кучма втратив можливість проводити зовнішню політику)?
І так можна добратися до петра першого, за якого анти-український рух вперше набрав чітких обрисів, цілей і масштабів.
Тому не крапка. Навіть не кома.
@cynicarea
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13 ч
Если у путина в этой войне всё идёт по плану, то план был обосраться и получить *****
Учитывая качество нынешних мировых правителей, может, это и правильно.
"на территории 40% мировых черноземов - это гарантированное уничтожение человечества, как явления"
Ніякого зв'язку між площею черноземів та знищенням людства нема.
Не треба тут транслювати мантру зебілів, що Україна годує пів світу.
Доречі, в деяких нормальних країнах врожайність з га в рази більша ніж у нас,
а наявність/відсутність чернозенмів була суттєвим фактором років так 60-70 тому.
"Учитывая качество нынешних мировых правителей"
Стародавня мудрість в подібних випадках радить - почни з себе.
В нашому випадку - з нашої прАХВесійної влади, а не з закидонів та хотєлок до керівників інших країн.
Навіть ФРН, до якої є багато питань, надала нам допомоги більше, ніж весь оборонний бюджет 2021 р., а на що було з бюджету витрачено значно більше нагадати?
Тут что-то не сходится, потому что Ваши аргументы имеют смысл.
Сказочные, те кто пишет про всякие ядерные зимы, апокалипсисы и прочий бред.
Опять же мировые ядерные арсеналы позволяют уничтожить все живое планете - n-число раз. (уже подсчитали). Так что, опять не сказки.
Вообще люди кукухой уехали на этом ЯО. Я наоборот хочу что бы рашка ******* ЯО по Украине.
Кстати а сколько скажем 17ти килотонных боеголовок типа как на Хиросиму (хотя это уже не тактическое ЯО, но само понятие ТЯО очень расплывчастое) надо было жахнуть по Марику, что бы привести его в такое состояние? А, земля б разверглась и Марика не стало бы? Подсказка - с десяток мало будет.
И что там с Нагасаки? Туда ж толстячка больше 20кт скинули, но что то количество жертв копирует Хиросиму, ни одной книги, ни одной документалки только про Нагасаки, нихера нет.... Только про Хиросиму. Странно, не кажется?
Иди учи физику и математику.
А это "иди учи физику и математику" - этим вообще все сказано. Вы - кацап, сударь.
За сим, позвольте откланяться.
Ну й освіта в нього не тільки українська, а й американська.
До того ж якщо вони написали цю статтю разом, у соавторстві, то як його не згадувати?
я думав, мо знову якась зеленожопа чмоня прилипла...
А от, кому, і який, думаю, буде видно.
А народні обранці, без яких, до речі, поки за Конституцією ніяк, бувають різні.
Є бойові генерали, є фотографи і няні.
Думаєте, всі в одному ряду?