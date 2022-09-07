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Не можемо виключати втягування провідних країн в "обмежений" ядерний конфлікт, - Залужний і Забродський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,ядерна

На співпрацю з партнерами та на надання Україні зброї впливають два фактори: хибні уявлення про масштаби російсько-української війни та загроза застосування, за певних обставин, Росією тактичної ядерної зброї.

Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та нардепа "ЄС", першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На думку авторів, два вищезгадані фактори мають вплив на ухвалення відповідних рішень, строки і обсяги надходжень допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна триватиме й наступного року, - Залужний та Забродський

Щодо першого, то сучасному поколінню, світу та європейцям, перш за все, важко уявити собі в реальності бойові дії як у часи Другої світової війни.

"А щоденні витрати боєприпасів ЗСУ, наприклад, артилерійських снарядів з розрахунку на одну гармату, в середньому втричі перевищують показники Королівської артилерії Британської армії в часи Першої світової війни. З урахуванням тривалості війни і перспектив на кампанію 2023 року, навряд чи ці показники будуть зменшуватись", - йдеться у статті.

Тому, щоб Україна могла відбивати російську агресію, вона потребує та потребуватиме значних матеріальних ресурсів і грошових витрат.

"Але не можна ігнорувати загрозу, яка з'явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни", - переконані автори.

Також читайте: Атаки на авіабази в Криму - серія успішних ракетних ударів ЗСУ, - стаття Залужного та Забродського

Варто повернутись до джерела російської впевненості, тобто до безкарності:

- будь-які спроби практичних кроків щодо застосування тактичної ядерної зброї мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, які є в розпорядженні країн світу;

- адже, починаючи з цього моменту, Росія стане не лише загрозою для мирного співіснування України, інших її сусідів і низки європейських країн, а й державою-терористом світового масштабу.

Автори переконані, що саме з урахуванням такої складної і неоднозначної комбінації факторів повинні розглядатися перспективи військової кампанії 2023 року. Адже тільки повне і комплексне врахування дозволить створити передумови для того, щоб ЗСУ завдали поразки збройним силам Росії та припинилась війна всередині Європи.

Читайте також: МОЗ надало поради на випадок радіаційної аварії

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Там еще и Марченко, Муженко и Кривонос. А вы думали Боневтик будет асфальтом страну защищать, а не опытные боевые генералы?
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07.09.2022 18:12
+9
Так Забродський теж генерал, герой Украіни з великим боівим досвідом, воював ще з 2014 року.
Ну й освіта в нього не тільки українська, а й американська.
До того ж якщо вони написали цю статтю разом, у соавторстві, то як його не згадувати?
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07.09.2022 18:14
+6
Уголок циника

@cynicarea

·

13 ч

Если у путина в этой войне всё идёт по плану, то план был обосраться и получить *****
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07.09.2022 17:27
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Отже, як і передбачалося, ця заворуха буде довгою.
Як би не хотілося українцям пришвидшити події, московію будуть душити повільно і без різких рухів. Як вибухівку робирати
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07.09.2022 17:13 Відповісти
Прокинься.ця "заворуха"йде дув'ятий рік!!!
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07.09.2022 18:13 Відповісти
І де я маю побачити протиріччя й прокинутися?
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07.09.2022 18:18 Відповісти
Прокидайся,тому що навіть Югославськи війни тривали 10ять років.Це найдовший термін ******** війн.Ше рік буде параша кусатись але не завбільшки.Бо світова підтримка нас зростає у в них зріє внутрішний конфлікт,навіть серед війскових.
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07.09.2022 20:59 Відповісти
Югославія має кордон з московією? Порівняння не коректне
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07.09.2022 22:00 Відповісти
До чтого тут кордони с цапами?А вам довожу,що довгої війни не допустить світова спільнота.Тому,що це не вигідно перш за все Світові!******* війна з її зброєю дуже великої руйнівної сили,це вам не окопна Першої Світової!
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07.09.2022 23:09 Відповісти
Кордон з лаптєстаном - логістика.
Світова спільнота давала Києву 72 години.
Світові було не вигідно навіть допускати цей конфлікт, але він у розпалі.

Я, особисто, сподіваюся на програму схожу до тої що була на початку 90-х. Тільки тоді цу була нафта в обмін на окорочка, а цього разу світова спільнота захоче віміняти ядерну дубину. Але так само на харчі. До цього часу ще далеко.
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08.09.2022 09:48 Відповісти
Ти дев'ять років жив так само,як останні шість місяців?
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07.09.2022 20:56 Відповісти
Яке має значення як я жив вчора.чи пив року тому?Агрессія (читай війскове вторгнення)кацапів почалося з 14надцятого.Крапка!Зараз пік цієї агрессії!Та вона не припинялась с того самого 14надцятого,Чи ти маєш інше розуміння стасовно цього?
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07.09.2022 23:21 Відповісти
>війскове вторгнення)кацапів почалося з 14надцятого.Крапка!

Чого за точку відліку не брати 2010 (Харківські угоди), чи 2004 (отруєння Ющенка агентом ФСБ), чи збитий над Чорним морем лайнер (після цього Кучма втратив можливість проводити зовнішню політику)?
І так можна добратися до петра першого, за якого анти-український рух вперше набрав чітких обрисів, цілей і масштабів.

Тому не крапка. Навіть не кома.
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08.09.2022 09:55 Відповісти
Уголок циника

@cynicarea

·

13 ч

Если у путина в этой войне всё идёт по плану, то план был обосраться и получить *****
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07.09.2022 17:27 Відповісти
"Ограниченная ядерная война" на территории 40% мировых черноземов - это гарантированное уничтожение человечества, как явления.
Учитывая качество нынешних мировых правителей, может, это и правильно.
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07.09.2022 17:30 Відповісти
А які світові правителі були якісні?
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07.09.2022 17:54 Відповісти
Vladyslav Novikov

"на территории 40% мировых черноземов - это гарантированное уничтожение человечества, как явления"
Ніякого зв'язку між площею черноземів та знищенням людства нема.
Не треба тут транслювати мантру зебілів, що Україна годує пів світу.
Доречі, в деяких нормальних країнах врожайність з га в рази більша ніж у нас,
а наявність/відсутність чернозенмів була суттєвим фактором років так 60-70 тому.

"Учитывая качество нынешних мировых правителей"
Стародавня мудрість в подібних випадках радить - почни з себе.
В нашому випадку - з нашої прАХВесійної влади, а не з закидонів та хотєлок до керівників інших країн.
Навіть ФРН, до якої є багато питань, надала нам допомоги більше, ніж весь оборонний бюджет 2021 р., а на що було з бюджету витрачено значно більше нагадати?
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07.09.2022 18:54 Відповісти
Как далекий от с\х человек, у меня к Вам один вопрос - если Украина так ни на что не влияет, то почему в нее вцепились мертвой хваткой?
Тут что-то не сходится, потому что Ваши аргументы имеют смысл.
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07.09.2022 19:25 Відповісти
Ой какой бред сумасшедшего! Какие черноземы? Какое человечество? Да даже если все тактическое и стратегическое по Украине жахнут, то все равно это и то не "испепелит" всю Украину. Да даже если впринципе весь ядерный арсенал всех держав включая США, Китай и ВБ, то этого маловато для такой большой страны как Украина...

Сказочные, те кто пишет про всякие ядерные зимы, апокалипсисы и прочий бред.
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07.09.2022 19:27 Відповісти
Вообще-то если взорвать мировые ядерные арсеналы в одной точке , то планета сменит орбиту, так что, это не сказки.
Опять же мировые ядерные арсеналы позволяют уничтожить все живое планете - n-число раз. (уже подсчитали). Так что, опять не сказки.
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07.09.2022 19:31 Відповісти
Это из какого фентези? Та вообще мировых ядерных запасов не хватит что бы уничтожить все живое в Херсонской и Запорожской области лол. Это кто считал? Старые байки со времен холодной войны? Аля для сдерживания? И тогда физики ржали в голосину от бреда, хотя мировых ядерных запасов было в 20 раз больше. В ДВАДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ в 60 году.

Вообще люди кукухой уехали на этом ЯО. Я наоборот хочу что бы рашка ******* ЯО по Украине.
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07.09.2022 19:47 Відповісти
" Я наоборот хочу что бы рашка ******* ЯО по Украине" - вот тут вы и спалились, товарищ майор.
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07.09.2022 20:22 Відповісти
Она тогда развалится за 2 недели, жертв будет в 1000 раз меньше чем за следующие 2 - 3 года, ну походу они это шарят и не пальнут. Да, может конечно какая то военская часть будет уничтожена, либо какой то небольшой гарнизон, но это не сравнимо с теми потерями, которые мы еще понесем.

Кстати а сколько скажем 17ти килотонных боеголовок типа как на Хиросиму (хотя это уже не тактическое ЯО, но само понятие ТЯО очень расплывчастое) надо было жахнуть по Марику, что бы привести его в такое состояние? А, земля б разверглась и Марика не стало бы? Подсказка - с десяток мало будет.

И что там с Нагасаки? Туда ж толстячка больше 20кт скинули, но что то количество жертв копирует Хиросиму, ни одной книги, ни одной документалки только про Нагасаки, нихера нет.... Только про Хиросиму. Странно, не кажется?

Иди учи физику и математику.
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07.09.2022 20:57 Відповісти
Ваше поверхностно-снисходительная манера общения выдает, как бы сказать,... - "понтореза". Грамматика - "военская" вместо воинская, ну и т.д.
А это "иди учи физику и математику" - этим вообще все сказано. Вы - кацап, сударь.
За сим, позвольте откланяться.
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07.09.2022 21:01 Відповісти
Ну по теме слился ж. Так что давай дасвидания.
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08.09.2022 02:38 Відповісти
Там еще и Марченко, Муженко и Кривонос. А вы думали Боневтик будет асфальтом страну защищать, а не опытные боевые генералы?
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07.09.2022 18:12 Відповісти
мене більше турбує, чи Залужного ніхто не підсижує...
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07.09.2022 18:27 Відповісти
Вряд-ли. Запад дал понять Боневтику, что доверяет Залужному гораздо больше всей зеленой шоблы и его авторитет даже не обсуждается.

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07.09.2022 22:49 Відповісти
Так Забродський теж генерал, герой Украіни з великим боівим досвідом, воював ще з 2014 року.
Ну й освіта в нього не тільки українська, а й американська.
До того ж якщо вони написали цю статтю разом, у соавторстві, то як його не згадувати?
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07.09.2022 18:14 Відповісти
ну тоді зрозуміло.
я думав, мо знову якась зеленожопа чмоня прилипла...
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07.09.2022 18:24 Відповісти
Зебанутый?
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07.09.2022 18:40 Відповісти
А чим Забродський тобі, хеер, не догодив?
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07.09.2022 21:00 Відповісти
Стаття, написана під час війни двома генералами, це, безумовно, якійсь посил.
А от, кому, і який, думаю, буде видно.
А народні обранці, без яких, до речі, поки за Конституцією ніяк, бувають різні.
Є бойові генерали, є фотографи і няні.
Думаєте, всі в одному ряду?
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07.09.2022 21:56 Відповісти
Зелений іпанат, пішовмна#уй
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09.09.2022 08:48 Відповісти
Що б там далі не казали нам наші партнери(чи усілякі там обсє-оон та інша непотрібна шолупонь) про "біз'ядєрнийстатус" - після нашої Перемоги над парашею УКРАЇНА ПОВИННА БУДЬ-ЩО ПОВЕРНУТИ СВІЙ ЗАКОННИЙ СТАТУС ЯДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ!!! Принаймі тактичного ядерного потенціалу і засобів доставки радіусом до 5-7 тисяч кілометрів. Досить з нас довбаних "будапештів", "мінськів" та іншого подібного лайна!! Чому Пакистан, Індія чи той самий Ізраїль(який хоч і не заявляв офіційно про свій ядерний статус та таки давно має його)можуть мати засоби ядерного стримування - а нам ніяк ніззз-ззяя??!🤔
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07.09.2022 18:36 Відповісти
Ядерна зброя запорука миру... тільки довбні цього не розуміють... Ядерна зброя має бути в усіх чи в нікого... Якщо ми вступимо в НАТО, то ми як країна НАТО матимемо ядерний захист від наших партнерів... Тоту росія має погодитися на вивід своїх військ з усіх окупованих територій та до репарацій, і до вступу України в НАТО. Інакше миру не буде...
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07.09.2022 19:22 Відповісти
 
 