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Донатери на бандерпечі для ЗСУ мають шанс отримати боксерські рукавиці з автографом Кличка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Віталій Кличко підтримав волонтерську ініціативу "Української команди" "Тепло на фронт" і передав боксерські рукавиці зі своїм автографом, які мають бути розіграні серед тих, хто задонатить на бандерпечі для захисників.

Про це передає сайт "Української команди", інформує Цензор.НЕТ.

Донатери на бандерпечі для ЗСУ мають шанс отримати боксерські рукавиці з автографом Кличка 01

"Я приєднуюсь до волонтерської ініціативи "Української команди" по обігріву тисяч військових. Це виготовлення бандерпечей для захисників на передовій. Також передаю ось такі боксерські рукавиці з автографом, які будуть розіграні серед тих, хто задонатив на печі", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що напередодні холодів важливо забезпечити воїнів теплом, і закликав долучатися до волонтерської ініціативи з постачання бандерпечей на фронт.

"На дворі стає холодніше. Готуємось до опалювального сезону. Але важливо також обігріти наших захисників. Друзі! Передайте своє тепло нашим воїнам! Нашим буде тепло – ворогам пекло!" - зазначив Кличко.

Також читайте: "Українська команда" розпочинає національний збір коштів на "бандерпечі": Зігрій своїх, щоб вороги палали

Як повідомляє сайт "Української команди", у розіграшу братимуть участь усі донати, зроблені з моменту запуску акції "Тепло на фронт". Переможців буде декілька, їх визначатиме один із сервісів рандомних чисел. Долучитися можна за посиланням.

Автор: Володимир Янченко
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Добра справа. 👍
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07.09.2022 17:23 Відповісти
непогано , сподіваюсь що зірки спорту та шоу-бізнесу підтримає ЗСУ
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07.09.2022 17:24 Відповісти
наши уже Купянск прощупывают! ЛА:
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07.09.2022 17:35 Відповісти
Дуже скромно, Віталію Володимировичу! Добре, що не спідне. Це не лярди для любих друзів, чи не так?

А це для любого забудовника Непопа "В Київраді зареєстрували проект рішення про збільшення статутного капіталу КП «Житловнвестбуд УКБ» на 2 000 000 000 гривень! За нинішнім курсом це більше 54 мільйонів доларів! Його завтра будуть вносити як невідкладний!"
"І ще мільярд розпилу!
1 000 000 000 гривень розпилять між метрополітеном та районними керуючими компаніями. Чиновники міської влади бризкають слиною в журналістів пояснюючи, що грошей в бюджеті немає. А виявляється, що є вільні мільярди гривень! Їх можна просто розпилювати через тупу схему - покласти в уставний капітал комунального підприємства і роздерибанити через підряди! Доки кияни будуть зимувати в холодних оселях, сім'я Брагінського і інших чиновників ніжитимуться на сонечку за кордоном."
Це ще нічого не кажучи про заплановані ласі питання землі.
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07.09.2022 18:29 Відповісти
Кожен українець робить свій вклад в перемогу над ворогом.
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07.09.2022 20:44 Відповісти
 
 