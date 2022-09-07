Майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури "Роснефть" передали АРМА, - Офіс Генпрокурора

В управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури "Роснефть".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.

"Це арештовані кошти на банківських рахунках суб’єкта господарювання, утвореного російським ПАТ "Нефтянная компания "Роснефть", причетного до фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України", – зазначають в ОГПУ.

СБУ відправила пропозиції уряду щодо націоналізації майна заблокованого підприємства.

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