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Майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури "Роснефть" передали АРМА, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

роснефть

В управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури "Роснефть".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.

"Це арештовані кошти на банківських рахунках суб’єкта господарювання, утвореного російським ПАТ "Нефтянная компания "Роснефть", причетного до фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України", – зазначають в ОГПУ.

СБУ відправила пропозиції уряду щодо націоналізації майна заблокованого підприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майно нардепа-зрадника Ковальова на 3 мільйони гривень передали до АРМА

Автор: Анна Судак
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Керівник АРМИ "в портянках от Вєрсачє домой поєдєт" (С) Ох там дерибан мабудь... "грабь награблєноє"...
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07.09.2022 17:34 Відповісти
Мільярди вкрали а мільйони повернули .... чудова робота єрмака і його вшивої команди !!!
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07.09.2022 17:37 Відповісти
800 тыс$, чтоб вы понимали. То есть ни о чём в контексте "роснефти". И на серьёзных щах зелёная генпрокуратура впаривает это нам,как неимоверное достижение. Ну ещё бы. Ведь сумма в десять раз большая уже давно "распределина". Реально,конченые дегенераты.
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07.09.2022 17:39 Відповісти
и шо мы будем делать с такими деньжищами?
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07.09.2022 19:02 Відповісти
Типа зарплату работяг арестовали.
Имитация бурной деятельности продолжается
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07.09.2022 19:12 Відповісти
 
 