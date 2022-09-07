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війна (56406) обстріл (21057) Запорізька область (2562) ГРАД (144) Старух (198)

Окупанти обстріляли подвір’я на Запоріжжі під час видачі гуманітарки: 7 людей поранено, 3 - убито (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

обстріл

Ворог "Градами" обстріляв Пологівський район Запорізької області. Поранено п’ятеро людей, троє - загинуло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької обласної  державної адміністрації Олександр Старух.

"Приблизно о 15:40 ворог обстріляв "градом" с. Мала Токмачка Пологівського району. В одному з дворів  перебувало 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, їх забрала швидка, 3 вбито. Обстріл продовжується.

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Пізніше Старух написав, що кількість поранених, на жаль, збільшилась до 7, 3 - у дуже важкому стані.

Автор: Анастасія Потіха
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100% Навела місцева вата,потріьно найти і на гіляку скотину 🤪
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07.09.2022 17:47 Відповісти
Стільки було новин про запоріжську гуманітарку,що те що в неї влучили-не дивно.Напевне,на жаль,як каже Старух,їїзнищили набагато більше...358-вагонів.Величезне співчуття родинам як загиблих,так і поранених пи обстрілі.Жаль якщо це використовують в ницих справах...
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07.09.2022 21:07 Відповісти
Загнаний хижак демонструє звірячу сутність
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07.09.2022 17:50 Відповісти
свинячу ссиклівість
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07.09.2022 19:47 Відповісти
Волонтери - дубарі.Сами наражаються і старих наражають.Бардак приводить к неоправданим жертвам.Вони не знають підступність ворога?Проїдте понад дворами,та віддайте гуманітарку.
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07.09.2022 18:03 Відповісти
Хотів би добавити.В нас в Харкові розвозять по домівках маленькими бусами,по предзаписі. Сама процедура займае хвилин 5 ,і не більше 25 получателів.6місяців обстрілів навчили нарешті владу області та Терехова.
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07.09.2022 18:08 Відповісти
Старух - це той мародер, котрий вагонами гуманітарку тирив? Нещаслива якась та гуманітарка, біля якої те тіло крутиться.
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07.09.2022 18:16 Відповісти
 
 