Окупанти обстріляли подвір’я на Запоріжжі під час видачі гуманітарки: 7 людей поранено, 3 - убито (оновлено)

Ворог "Градами" обстріляв Пологівський район Запорізької області. Поранено п’ятеро людей, троє - загинуло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.



"Приблизно о 15:40 ворог обстріляв "градом" с. Мала Токмачка Пологівського району. В одному з дворів перебувало 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу", - ідеться в повідомленні.



Як зазначається, в результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, їх забрала швидка, 3 вбито. Обстріл продовжується.

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Пізніше Старух написав, що кількість поранених, на жаль, збільшилась до 7, 3 - у дуже важкому стані.