Розраховуємо отримати від ЄС 3 млрд євро допомоги в цьому році та 12 млрд євро в наступному, - Шмигаль

Україна розраховує до кінця року отримати ще 3 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми розблокували отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро. Сьогодні Єврокомісія оголосила про виділення 5 млрд євро. Ще 3 млрд очікуємо до кінця цього року. Вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за швидке та своєчасне рішення. Сподіваюся на таке ж швидке прийняття пропозиції Європейським Парламентом і Радою ЄС", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також назвав суму допомоги, яку Україна очікує отримати від ЄС у 2023 році.

"Із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, і з лідерами ЄС ми розпочали політичні консультації щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік. Нам необхідна буде підтримка від ЄС у розмірі 12 млрд євро. Разом з іншою допомогою від союзників та міжнародних фінансових організацій це дозволить покрити запланований дефіцит бюджету й забезпечить стабільність нашої економіки", - зазначив очільник українського уряду.

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