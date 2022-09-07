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Розраховуємо отримати від ЄС 3 млрд євро допомоги в цьому році та 12 млрд євро в наступному, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шмигаль

Україна розраховує до кінця року отримати ще 3 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми розблокували отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро. Сьогодні Єврокомісія оголосила про виділення 5 млрд євро. Ще 3 млрд очікуємо до кінця цього року. Вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за швидке та своєчасне рішення. Сподіваюся на таке ж швидке прийняття пропозиції Європейським Парламентом і Радою ЄС", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також назвав суму допомоги, яку Україна очікує отримати від ЄС у 2023 році.

"Із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, і з лідерами ЄС ми розпочали політичні консультації щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік. Нам необхідна буде підтримка від ЄС у розмірі 12 млрд євро. Разом з іншою допомогою від союзників та міжнародних фінансових організацій це дозволить покрити запланований дефіцит бюджету й забезпечить стабільність нашої економіки", - зазначив очільник українського уряду.

Також читайте: Зробимо все, щоб у 2023 перейти до переговорів про вступ у ЄС, - Шмигаль

Автор: Володимир Янченко
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таж депутам прокурорам і ментам треба підняти зарплати.. а асфальт кінчився
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07.09.2022 17:47 Відповісти
От любить незароблені гроші рахувати .
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07.09.2022 17:47 Відповісти
Згоден. Але для прикладу варто згадати Грецію і скільки їй ЄС відсипав. Допомога Україні сьогодні - це просто крихти порівняно з тією сумою.
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07.09.2022 18:08 Відповісти
Эти деньги - как макуха для зеленых рыб. Растащят в момент.
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07.09.2022 17:53 Відповісти
Цэ даже гарно.Покажите Зеле это видео,украинские солдаты просят купить им зимние вещи.Около 20 попыток пытались это на английском снять

https://twitter.com/i/status/1565392460427165699
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07.09.2022 17:57 Відповісти
Большая просьба , присылайте вместе с деньгами своих финансовых аудиторов. Следите за каждым евро. Во главе страны люди , которые окончательно утратили стыд и совесть, клептоманы высшей пробы.
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07.09.2022 18:25 Відповісти
навіщо ЄС дає гроши зеленій владі. то біш дєрьмаку? краще вже ці гроши спаліть у себе в домівках в зимку та обігрійте населення Європи і то більше добра зробите.
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07.09.2022 18:27 Відповісти
Тука все виклав:https://www.youtube.com/watch?v=rUCP9qO-SHQ
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07.09.2022 19:08 Відповісти
Поіздєржалісь, болєзниє…
А що ви плануєте робити з економікою країни?
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07.09.2022 20:50 Відповісти
 
 