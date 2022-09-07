Директорка київської гімназії Душкіна, яка здавала ворогу позиції ЗСУ, втекла за кордон, - ЗМІ

З України втекла директорка Печерської гімназії 75 у Києві, яку суд відпустив під заставу у справі про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень", - йдеться у дописі.

Журналіст нагадує, що у суду були "злізобетонні докази" переписки зрадниці з ворогом про розташування українських сил. Але жінку відпустили під заставу і ось вона вже за кордоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "30 тисяч за кожну точку... Дочка буде в Москві учиться. Вона - умніца і отлічніца", - зрадник-коригувальник обстрілів Маріуполя. ВIДЕО