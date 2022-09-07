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Директорка київської гімназії Душкіна, яка здавала ворогу позиції ЗСУ, втекла за кордон, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

душкіна

З України втекла директорка Печерської гімназії 75 у Києві, яку суд відпустив під заставу у справі про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень", - йдеться у дописі.

Журналіст нагадує, що у суду були "злізобетонні докази" переписки зрадниці з ворогом про розташування українських сил. Але жінку відпустили під заставу і ось вона вже за кордоном.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+72
У нас есть границы?
У нас есть государство?
У нас в государстве есть границы бесстыдства власти и пределы беззакония?
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07.09.2022 18:02
+66
А разве за предательство, шпионство, терроризм, диверсионную деятельность и вредительство - можно под заставу выходить??? Ну у нас и судебная система…. А судья випадково коригувальником не работала??
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07.09.2022 18:03
+60
Стрелков принес хорошие новости с Херсонщины Докладывает: ВСУ дальше продвигаются на Херсонском направлении, контратака ВС РФ провалилась, угроза полного прорыва фронта.
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07.09.2022 18:03
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Наумов где, сербам запрос отправили?
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07.09.2022 18:19 Відповісти
Тобто таких як душкіна наша доблесна прикордонна служба випускає без питань. Синка портнова випускає. А всім іешим - зась. Зате як же ж вони ******* постити фоточки з тими, кого вони затримали під час НЕСПЛАЧЕНОГО перетину кордону....
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07.09.2022 18:19 Відповісти
Как же она сбежала,наручники перепилила или руку себе отгрызла?
В Украине коррупции не существует,пора в ЕС.
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07.09.2022 18:20 Відповісти
А "судді" ж в нас хто???! Часом не латентні сєпари,довбані перевертні у мантіях що тихцем ненавидять Україну та її патріотів?! Тому й не дивуйтесь - коли почуєте чергові новини про надм'які "вироки" чи вихід під заставу кінчених виродків що мали б безвилазно сидіти у СІЗО а потім у тюрмі на "довічному"! Оті типу "судді"🤑🤓 - по факту кінчені посібники рашистів і приховані колаборанти, чому є яскраве свідоцтво: їх масовий перехід на службу до ворога на тимчасово окупованих територіях того ж Донбасу і Криму🤬
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07.09.2022 18:20 Відповісти
Це все що треба знати про смердючу зелену владу...Дякуємо 73 процентів Зе бидла. Щоб ви дохли і гнили у муках, падлюки
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07.09.2022 18:22 Відповісти
І що саме головне- абсолютно ніхто за це не понесе ніякої відповідальності...
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07.09.2022 18:29 Відповісти
Приклад беруть зі Штепи .
Мельник той навіть з браслета виліз так за кордон хотів .
Насірова так того в рябому покривалі мало не до кордону донесли
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07.09.2022 18:31 Відповісти
При зЕленом подонке коррупция и вакханалия по всей в стране!
зеЛю и его банду скоро тоже будем гнать!
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07.09.2022 18:32 Відповісти
так если писать здесь толку не будет.
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07.09.2022 22:23 Відповісти
Шо ***** печерский суд? закрыть нах того судью и всех причастных! а в идеале рострелять! иначе не дойдет
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07.09.2022 18:33 Відповісти
Судью и нач смены погранцов в СИЗО, пока эта шмара не вернётся.
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07.09.2022 18:35 Відповісти
А вони пішаки (судді, прикорлонники...), самі нічого не вирішують...у нас тепер все вирішує ОП на чолі з Д'Єрьмаком...
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07.09.2022 19:40 Відповісти
Да ладно, тут как раз без высоких кабинетов обошлось
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08.09.2022 05:56 Відповісти
нехай судя займе ії місто в камері....
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07.09.2022 18:37 Відповісти
І чим багатостраждальні студенти, з яких кожний щур знущається на нашому щільному кордоні, відрізняються від цієї тьоті? Бо бідні.
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07.09.2022 18:38 Відповісти
Повесить судью который отпустил, или на передок отправить суку
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07.09.2022 18:39 Відповісти
Он подаст иск в европейский суд, ему ещё Украина выплатит компенсацию
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07.09.2022 19:54 Відповісти
Пєтя з ордло їх понапризначав. А вову вони теж влаштовують.
А яка зміна і хто персонально з прикордонників дав дозвіл??? Це ж дізнатися - 30 секунд часу...
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07.09.2022 20:40 Відповісти
Дуже цікаво..,і хто ж те за нею заплатив заставу у півмільона?Хто ж це такий благодійник,колабор вонючий.
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07.09.2022 23:42 Відповісти
Тупой, при, чем тут Порошенко⁉️У ЗеУБЛЮДКОВ еще с Омана договорняк с путлером про «Адин народ', « какая разница» , «хуже ш не будет « , «договоримся по-середине» ! Не видели , как они с первого дня у корыта ,саботировали подготовку к обороноспособности против рашистской оккупации⁉️ Внедряли в ваши мозги , что «русские тоже люди»
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09.02.2023 01:20 Відповісти
Закрыть доброго судью и доброго прокурора в сизо, пока их подруга по вате не вернется.
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07.09.2022 18:41 Відповісти
Вы в это верите?!
Это выпускание пара, ни больше, ни меньше.
В начале вторжения жена подручного Авакова вывезла в Венгрию 7 чемоданов денег.
И что? Кто-то наказан? Уволен? Пострадал?
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07.09.2022 20:47 Відповісти
Да. Согласен с вами. Выпускание пара. Но будь моя воля. Я бы сажал коррупционера не на год условно, а пока не покроет в десятикратном размере несоответствие доходов и расходов его и его семьи. Воров и грабителей пока не покроют в том же размере. Покрывать должны он, его семья и родители с его стороны и его жены. Убытки причинённые гражданам, такая же сумма на содержание полиции с которой бы полиция получали бы зарплату, прокуратуру, суды. Остальное на покрытие содержания в тюрьме. Как говорится - экономика должна быть экономической составляющей. Воровать станет невыгодно. Утопия? В какой то мере. Но зерно есть. Прокуратура, полиция, суд, чиновники..... принес убытки гражданину или предприятию - возмещать солидарно всем участникам аферы лично, а не государству. И т.д.
Любые преступления это экономика. Сделать преступления экономически не выгодными ....

Это так наброски. Но будь моя воля сделал бы.
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07.09.2022 21:38 Відповісти
Красиво.
Но таки да, утопия.
Думаю, пока существует добро и зло, не будет страны, поборовшей преступность.
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07.09.2022 21:42 Відповісти
Так вона ж не безплатно. Хлопці заробили
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07.09.2022 18:42 Відповісти
ще б Єрмак утік...
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07.09.2022 18:43 Відповісти
Не можна. Він ще не виконав завдання-не здав остаточно Україну.
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07.09.2022 19:20 Відповісти
майстер-клас блаЗЄнському дав. Той може вже й без нього ...
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07.09.2022 20:22 Відповісти
ЦЕ ЗЕЛЕНЕ КОДЛО вже всіх -ДІСТАЛО!
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07.09.2022 18:45 Відповісти
Здається ще не всіх.😢
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07.09.2022 20:38 Відповісти
Взагалі не розумію який при воєнному стані може бути суд окрім військово-польового? Та ще й такий "суд" як в Україні? Адже всі ці наші "судді" давно повинні бути біля стінки.
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07.09.2022 18:47 Відповісти
Думаю що митники і погранці вже цілком здатні фінансувати МВФ )))
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07.09.2022 18:50 Відповісти
Помиляєтесь, менти і прокурори складуть ім не аби яку конкуренцію..
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07.09.2022 21:45 Відповісти
Вкотре кажу пулю в лобика тварюкам потрібно ! За такі приколи судити і прокурора і судью !
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07.09.2022 18:51 Відповісти
І прикордонника
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07.09.2022 20:41 Відповісти
судья отпустившый мерзоту должен сидеть за нее ...
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07.09.2022 19:00 Відповісти
втекла значить винна... Заарештувати за кордоном і відправити відбувати покарання в тюрьму України для патріотичної влади буде не проблемою.... Зеля ж патріот чи ні?
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07.09.2022 19:11 Відповісти
Краще знищити за кордоном. Точково
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07.09.2022 20:14 Відповісти
Треба дивитися на все аналітично, чому відвустили, яка позиція слідчих органів, яка доказова... да і за кордон людина не могла виїхати просто так, значить не було претензій.
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07.09.2022 19:12 Відповісти
Якщо їй немає чого боятися, вона нічого протизаконного не вчиняла, нахіба вона втекла, і пів ляма утю тю...
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07.09.2022 19:34 Відповісти
А де вона взяла пів ляма грошей?
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07.09.2022 19:12 Відповісти
Директор київського ліцею. З малою зарплатою але великою кишенею.
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07.09.2022 21:12 Відповісти
Всі валять в Угорщину, чого ще начальник погрнцов не снятий, та суддю не трогають як зрадниць випуска
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07.09.2022 19:15 Відповісти
Ось так їбуть сліпих. Цю, тварину, не можна засуджувати за те, що вонна втекла. Якби вона не скористалася таким подарунком і не втекла то була б повною дурепою. Але ті уроди, що дозволили їй це зробити повині умитися кровавими соплями, для початку.
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07.09.2022 19:18 Відповісти
А у Порошенко QR-код не считывался
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07.09.2022 19:21 Відповісти
Друзям - усе, ворогам - закон....а оскільки душкіна"свая", її випустили...от якби це була "украінская націаналістка", "біндєравка" - сидіти б їй 15 років...
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07.09.2022 19:32 Відповісти
Тепер тих суддів нехай узнають рідні загиблих, в результаті обстрілів. Цікаво, що і загранпаспорт знайшовся і через кордон проїхала спокійно. Як багато гнид при владі.
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07.09.2022 19:43 Відповісти
Яки можуть бути застави у справах зрадників?
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07.09.2022 19:52 Відповісти
ну теперь судью придется посадить.
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07.09.2022 19:56 Відповісти
Коли ж цей т.з. суд, нарешті, теж втече за кордон та не повернеться ніколи?!
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07.09.2022 19:56 Відповісти
а що тут дивного? і Портнов виїхав і його син і Деркач десь дівся і Щуфріч,Мураєв...це тільки для "маленьких українців-гоїв" зе-граніца на замке! просто зе-команда і названі персонажі кажуть про себе словами з "Мауглі": ми с табой адной крові.....
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07.09.2022 19:59 Відповісти
Судьи гондоны такие же как и ******* депутаты которые принимали такие законы............................................................................***********..........................................
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07.09.2022 20:00 Відповісти
Мы уже поняли, что прокуратура, менты, таможенники и пограничники за все 8 лет войны свободно выпускают преступников и врагов народа.....
И ни у кого из правительства, ОП и у бубочки даже вопросов не возникает - а кто врагов предупреждает и кто выпускает.
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07.09.2022 20:02 Відповісти
вот так.
продала врагу жизни украиецев, а потом взяла просто и сбежала.
за пол лимона вышла из сизо.
так что?
есть в Украине сбу, контрразведка, правохранительные органы или нет?
ответ очевиден. 👎👎👎
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07.09.2022 20:02 Відповісти
За кордоном вона буде зображувати українську біженку або просити політичного притулку.
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07.09.2022 20:09 Відповісти
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07.09.2022 20:41 Відповісти
На підставі виникнення вільного місця в СІЗО негайно заповнити його суддею, який вчинив це дебільство, чи посібництво ворогу!
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07.09.2022 20:44 Відповісти
Объявят по линии Интерпола, найдут за пару дней, если захотят
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07.09.2022 21:36 Відповісти
Доки не почнется справжня судова реформа і ліквідація ОАСК і Печерського суддів ,таке і далі буде продовжуватись.
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07.09.2022 21:48 Відповісти
А хіба не заборонено виїздити за кордон тим, хто знаходиться під слідством. І взагалі, як можна за таким звинуваченням випускати під заставу.
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07.09.2022 21:53 Відповісти
Смердюча зелена влада! Цим все сказано... Скільки невинних людей загинуло через цих гнид...
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07.09.2022 21:56 Відповісти
І вона навіть не в міжнародному розшуку?
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07.09.2022 22:04 Відповісти
Зато судья нормально прибарахлился и погранцы тоже. Ничего нового Ермак рулит процессом.
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07.09.2022 22:08 Відповісти
судьи вата
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07.09.2022 22:28 Відповісти
За такі фамілії як Душкіна, Корявчєнков, Кокушкін, та подібні, требя одразу відбирати громадянство.
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07.09.2022 22:50 Відповісти
..так буває, коли суди ні за що не відповідають.. непагано так паразіти у манДіях приспособІлісь
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07.09.2022 23:15 Відповісти
Який прип***ний суддя ії міг відпустити - у нас війна чи гра в пейнтбол по всій країні.
Суддя непогано провірити на поліграфі на питання про калабораціонизм і державну зраду.
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07.09.2022 23:19 Відповісти
Харків вже частково схожий на Бейрут, а такі п**араски які наводять ракети на цілі пють каву потім в Будапешті. Цікаво хто за цю хвойду вніс заставу, чи не ОП.
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07.09.2022 23:21 Відповісти
Абсолютно все в Києві робиться саме так! Ось такі моральні виродки живуть в столиці і лише такі продовжують туди перти! Клоака! Київ= Корупція=Жлобство.
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08.09.2022 06:46 Відповісти
наш суд- самий гуманний суд в світі: ДІБІЛИ і ПІДАРАСИ!!!!
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08.09.2022 07:13 Відповісти
В той час як термос гідрант і сенйьор голодомор, головний шашличник України, засосавши "дорожку" запилює черговий відосік біля мангала, обставленого мішками з піском, дерьмяки і подляки розкрадають гуманітарну допомогу, і кришують ФСБшних слимаків, якими Україна переповнена як фурункул гноєм......
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08.09.2022 07:49 Відповісти
Как таких ********* можно выпускать из сизо,какие могут быть залоги.Закрыть на 15 лет или расстрел с полной конфискацией
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08.09.2022 07:58 Відповісти
ТАК ЭКСТРАДИРУЙТЕ И ПОСАДИТЕ !!!
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08.09.2022 19:10 Відповісти
накінець почали писати фамілійо. Судячи у фаміліє це типична мокшанка -гіркін,душкін. 100 відсотково колаборанти це уроженці московських боліт, яких занесло в Україну. Тому і не друкують призвіщ затриманих колаборантів, щоб "не нагнітать". А потім всі ботоферми валять на українців. А сама "мадам Брошкіна" схавалась в лікарні, скоріш за все.
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08.09.2022 20:09 Відповісти

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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10.09.2022 12:20 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/07/30/dyrektorka-shkoly-yaka-zdavala-pozycziyi-zsu-okupantam-v-obmin-na-majbutnyu-posadu-ministra-osvity-vyjshla-pid-zastavu-500-tys-grn/

Директорка школи, яка здавала позиції ЗСУ окупантам в обмін на майбутню посаду

"міністра освіти", вийшла під заставу 500 тис. грн


30/07/2022



АЛЛА ДУШКІНА. ФОТО З ФБ

Директорка столичної школи, яку підозрюють тому, що вона здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку обійняти посаду міністра освіти після окупації України, вийшла на волю під заставу в розмірі 500 тисяч гривень.

Про завершення розслідування щодо директорки однієї з приватних шкіл Києва, яка здавала ворогу позиції українських військ та інформацію про патріотично налаштованих українських діячів, повідомлялося на початку липня.

"Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником рф, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв'язки зі спецслужбами країни-агресора… У винагороду за співпрацю їй обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі", - повідомляв тоді офіс генпрокурора.

Прізвища підозрюваної ні Служба безпеки, ні прокуратура не оприлюднюють. Проте журналісти ТСН, "зважаючи на велике суспільне значення інформації про співпрацю з ворогом в умовах війни", з'ясували і стверджують, що це Алла Душкіна (Ратушна), яка вже має чималий шлейф судових тяганин і була героїнею посадового скандалу.

До початку повномасштабного вторгнення рф жінка працювала директоркою приватної школи-садка в передмісті Києва. На час слідства Душкіну від роботи відсторонили.

Нині приватний заклад відновив роботу, але з журналістами про свою очільницю там воліють не говорити.

Сама обвинувачена на перше судове слухання у своїй справі не прийшла, кажуть прокурори: були надані документи, що вона на лікарняному, тому судове засідання перенесено.

З-під арешту освітянку випустили під заставу: суд визначив її в розмірі 500 тисяч гривень, і ці кошти було внесено. У колективі кажуть, що грошей на заставу в колективі не збирали.



Фото з ФБ Алла Душкина

Як стверджує ТСН, до роботи у приватному закладі жінка очолювала школу на столичному Печерську, але тоді мала інше прізвище - Ратушна.

2020 року Алла Ратушна опинилася в епіцентрі скандалу: змагалася за посаду директора школи з погрозами, виламуванням замків та зі зникненням важливих документів. Також жінка нібито "постійно говорила, вона майбутній директор департаменту [освіти] міста Києва".

Тогочасна легітимна директорка школи каже, що їй погрожували. І лише після втручання освітнього омбудсмена та спеціальної комісії при міськраді законна директорка змогла зайти на своє робоче місце.

На телефонні дзвінки журналістів ТСН Душкіна не відповіла. Її адвокат на прохання про коментар відповів, що не може нічого коментувати без дозволу підзахисної.

На своїй сторінці у фейсбуці Алла Душкіна в інформації про себе назвалася "начальником управління освіти Печерського району", а також написала, що працює у жіночому русі "За Майбутнє" й раніше була директоркою Печерської гімназії №75 у Києві.

За даними організації "Чесно", у 2020 році Душкіна балотувалася в Київраду від політичної партії "За Майбутнє" - йшла у списку під №45 в окрузі 8, але обрана не була.



Фото: ФБ Алла Душкина

Наступне судове слухання щодо кримінальної справи підозрюваної у зраді держави Алли Душкіної призначено на кінець серпня. Директорці школи загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
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10.09.2022 12:27 Відповісти
Странно, как еще Медвечук не уехал. Жадньій, наверное...
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20.09.2022 15:44 Відповісти
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