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Директорка київської гімназії Душкіна, яка здавала ворогу позиції ЗСУ, втекла за кордон, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
З України втекла директорка Печерської гімназії 75 у Києві, яку суд відпустив під заставу у справі про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень", - йдеться у дописі.
Журналіст нагадує, що у суду були "злізобетонні докази" переписки зрадниці з ворогом про розташування українських сил. Але жінку відпустили під заставу і ось вона вже за кордоном.
Топ коментарі
+72 Andrew86
показати весь коментар07.09.2022 18:02
+66 Sharl
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+60 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар07.09.2022 18:03
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Будь ласка, зачекайте...
В Украине коррупции не существует,пора в ЕС.
Мельник той навіть з браслета виліз так за кордон хотів .
Насірова так того в рябому покривалі мало не до кордону донесли
зеЛю и его банду скоро тоже будем гнать!
А яка зміна і хто персонально з прикордонників дав дозвіл??? Це ж дізнатися - 30 секунд часу...
Это выпускание пара, ни больше, ни меньше.
В начале вторжения жена подручного Авакова вывезла в Венгрию 7 чемоданов денег.
И что? Кто-то наказан? Уволен? Пострадал?
Любые преступления это экономика. Сделать преступления экономически не выгодными ....
Это так наброски. Но будь моя воля сделал бы.
Но таки да, утопия.
Думаю, пока существует добро и зло, не будет страны, поборовшей преступность.
И ни у кого из правительства, ОП и у бубочки даже вопросов не возникает - а кто врагов предупреждает и кто выпускает.
продала врагу жизни украиецев, а потом взяла просто и сбежала.
за пол лимона вышла из сизо.
так что?
есть в Украине сбу, контрразведка, правохранительные органы или нет?
ответ очевиден. 👎👎👎
Суддя непогано провірити на поліграфі на питання про калабораціонизм і державну зраду.
Виявити. Розкрити. Оприлюднити.
колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.
https://evocation.info/uk/
Директорка школи, яка здавала позиції ЗСУ окупантам в обмін на майбутню посаду
"міністра освіти", вийшла під заставу 500 тис. грн
30/07/2022
АЛЛА ДУШКІНА. ФОТО З ФБ
Директорка столичної школи, яку підозрюють тому, що вона здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку обійняти посаду міністра освіти після окупації України, вийшла на волю під заставу в розмірі 500 тисяч гривень.
Про завершення розслідування щодо директорки однієї з приватних шкіл Києва, яка здавала ворогу позиції українських військ та інформацію про патріотично налаштованих українських діячів, повідомлялося на початку липня.
"Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником рф, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв'язки зі спецслужбами країни-агресора… У винагороду за співпрацю їй обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі", - повідомляв тоді офіс генпрокурора.
Прізвища підозрюваної ні Служба безпеки, ні прокуратура не оприлюднюють. Проте журналісти ТСН, "зважаючи на велике суспільне значення інформації про співпрацю з ворогом в умовах війни", з'ясували і стверджують, що це Алла Душкіна (Ратушна), яка вже має чималий шлейф судових тяганин і була героїнею посадового скандалу.
До початку повномасштабного вторгнення рф жінка працювала директоркою приватної школи-садка в передмісті Києва. На час слідства Душкіну від роботи відсторонили.
Нині приватний заклад відновив роботу, але з журналістами про свою очільницю там воліють не говорити.
Сама обвинувачена на перше судове слухання у своїй справі не прийшла, кажуть прокурори: були надані документи, що вона на лікарняному, тому судове засідання перенесено.
З-під арешту освітянку випустили під заставу: суд визначив її в розмірі 500 тисяч гривень, і ці кошти було внесено. У колективі кажуть, що грошей на заставу в колективі не збирали.
Фото з ФБ Алла Душкина
Як стверджує ТСН, до роботи у приватному закладі жінка очолювала школу на столичному Печерську, але тоді мала інше прізвище - Ратушна.
2020 року Алла Ратушна опинилася в епіцентрі скандалу: змагалася за посаду директора школи з погрозами, виламуванням замків та зі зникненням важливих документів. Також жінка нібито "постійно говорила, вона майбутній директор департаменту [освіти] міста Києва".
Тогочасна легітимна директорка школи каже, що їй погрожували. І лише після втручання освітнього омбудсмена та спеціальної комісії при міськраді законна директорка змогла зайти на своє робоче місце.
На телефонні дзвінки журналістів ТСН Душкіна не відповіла. Її адвокат на прохання про коментар відповів, що не може нічого коментувати без дозволу підзахисної.
На своїй сторінці у фейсбуці Алла Душкіна в інформації про себе назвалася "начальником управління освіти Печерського району", а також написала, що працює у жіночому русі "За Майбутнє" й раніше була директоркою Печерської гімназії №75 у Києві.
За даними організації "Чесно", у 2020 році Душкіна балотувалася в Київраду від політичної партії "За Майбутнє" - йшла у списку під №45 в окрузі 8, але обрана не була.
Фото: ФБ Алла Душкина
Наступне судове слухання щодо кримінальної справи підозрюваної у зраді держави Алли Душкіної призначено на кінець серпня. Директорці школи загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.