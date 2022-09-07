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У Росії назвали 4 листопада "правильною і символічною" датою для "референдумів" на окупованих територіях України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Так зване голосування на окупованих територіях України "правильно і символічно" провести у День народної єдності РФ - 4 листопада.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, заявив секретар генеральної ради "Єдиної Росії", перший заступник голови Ради федеральних зборів РФ Андрій Турчак.

Слід зазначити, що можливу дату "референдумів" російська окупаційна влада вже неодноразово переносила.

Україна і Захід сумніваються, що такі голосування взагалі реально провести і не збираються їх визнавати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі розуміють, що явка на "референдумах" в Україні буде низькою, - місія США в ОБСЄ

Нагадаємо, російські окупанти планували провести "референдуми" ще навесні. Згодом дату перенесли на 11 вересня 2022 року - день загальноросійського голосування.

Тепер, наприклад, псевдореферендум у тимчасово захоплених місті Вовчанську і смт Великий Бурлук на Харківщині планують провести 20 жовтня.

Мешканці окупованих територій матимуть два варіанти для вибору: "приєднання до РФ" або "автономна незалежність звільнених територій".

Розвідка України відслідковує процеси підготовки до "референдуму" на окупованих територіях. Там кажуть, що процеси майже завершені.

Також читайте: Верещук закликає жителів окупованих територій евакуюватись і не брати участь у "референдумах": "Участь у цьому - це стаття Кримінального кодексу"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
все одно коли голосувати то будуть ЗСУ.....
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07.09.2022 18:19
+15
Є варіант приєднати приєднальків до клубу "200".
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07.09.2022 18:23
+15
А шо случілось з 11 вересня? Краще переносьте рехверендуми на кілька років вперед. Там або п*зди отримаєте, що буде не до рехверендумів, або чемоданний сруль сдохне, або рашка розвалиться.
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07.09.2022 18:25
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все одно коли голосувати то будуть ЗСУ.....
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07.09.2022 18:19 Відповісти
Є варіант приєднати приєднальків до клубу "200".
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07.09.2022 18:23 Відповісти
Кацапня,нах... - це туди
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07.09.2022 18:24 Відповісти
А шо случілось з 11 вересня? Краще переносьте рехверендуми на кілька років вперед. Там або п*зди отримаєте, що буде не до рехверендумів, або чемоданний сруль сдохне, або рашка розвалиться.
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07.09.2022 18:25 Відповісти
Що додає оптимізму: в Криму вони 3 рази прискорювали "референдум", а тут вже 2-й чи 3-й раз навпаки відтерміновують - мабуть щось пішло не так...
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07.09.2022 18:27 Відповісти
слепой сказал - увидим...
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07.09.2022 18:26 Відповісти
Сама скрєпна дата - 31 вересня
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07.09.2022 18:28 Відповісти
Не ,2 мая Одесса
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07.09.2022 18:40 Відповісти
Якщо нададуть ATACAMS та других "плюшок" і побільше, то наші ЗСУ проведуть 4 листопадп референдуми в Белгороді, Воронежі і Ростові за повернення в рідненьку Україну.
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07.09.2022 18:31 Відповісти
Спасіба, нам такого щастя не треба. Ми зі своєю ватою не знаєм що робити.
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07.09.2022 19:04 Відповісти
Цей день руского єдінства в Росії давно прозвали "Дньом руского фашиста", бо в цей день в них по всіх містах проходили зігуючі марші зі сватиками - лімонііці, баркашовці, РОН, РОНС та інші фашистські партії росіян.
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07.09.2022 18:36 Відповісти
3 листопад ******* артиллерией по тем пунктам и посмотрим на следующий день какая будет явка " Наваросов"
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07.09.2022 18:39 Відповісти
Судя по последним событиям - в Белгороде.
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07.09.2022 18:40 Відповісти
Лучше готовьтесь к правильному и символичному *******, росиянчеги!
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07.09.2022 18:52 Відповісти
Я вважаю, що це досить розумна думка. Голосування на територіях тимчасово окупованих територіях Брянської, Курської і Ростовської областях. І про Воронеж не забуваємо
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07.09.2022 19:12 Відповісти
Ой, а шо то сталося із квітнем, травнем, вереснем, жовтнем? То вже б якось «апрєдєлілісь». А то риєтеся, як бомж на смітнику, в календарі, чорнокнижникі х&єві, все одно вам 3,14зда з вашими планами у@бачнимі
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07.09.2022 19:36 Відповісти
*******#е 🐽💩кацапское - ХЕР ВАМ 💥💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥☠️☠️☠️‼️
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07.09.2022 19:40 Відповісти
Нам потрібно ще більше натівської зброї і обслуги-військових, яка вміє працювати з нею. Ще більше снарядів та ракет. І ракети потрібні, які до Уралу достануть, не те що до мокші.

Саме так, і саме таку зброю просять Байдена, Лізу та інших очільників країн НАТО генерали Залужний і Забродський в своїй статті
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07.09.2022 19:42 Відповісти
Черные пакеты для бюлетнорков завезли или подсобить?
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07.09.2022 19:42 Відповісти
Забавно, что даже в фейковых референдумах, реальное голосование в которых никак не повлияет на результат, оккупанты по сути никакого выбора не предоставили, ибо пункта "остаться в составе Украины" там нет в принципе.
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07.09.2022 19:45 Відповісти
Щось то ситуація нагадує рюзький раскас про хлопчика який жартома у лісі волав: - Вовки, вовки! До нього раз прибігли на допомогу, другий… Але коли дійсно на хлопчика напали вовки, то вже на допомогу ніхто не прибіг, залишилися від хлопчика самі кістки. - Референдум, референдум!!! Вже всіх за@бали з тим референдумом, нах… він кому буде вср*вся, й 10 відсотків, що є, не голосуватимуть.
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07.09.2022 19:47 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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07.09.2022 20:20 Відповісти
Завдати потужних ударів по скопиченю прокацапського мотлоху який прийде голосувати на"референдуми",щоб жодної падли не залишилося живою.
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07.09.2022 20:37 Відповісти
Навіть якщо уявити, що вони провели ці рехферендуми - нуотшобишо (с)? Намалюють, що "всєзарасійю" і... від чого це кого що куди й як, га? Кацапи усі ці роки багато чого казали про Крим після рехферендуму - натомість отримали рекордну врожайність бавовни. Навіть їхня пряма з вуха до вуха ізвіліна мала б висновки зробити, що воно не спрацює
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07.09.2022 20:39 Відповісти
 
 