У Росії назвали 4 листопада "правильною і символічною" датою для "референдумів" на окупованих територіях України

Так зване голосування на окупованих територіях України "правильно і символічно" провести у День народної єдності РФ - 4 листопада.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, заявив секретар генеральної ради "Єдиної Росії", перший заступник голови Ради федеральних зборів РФ Андрій Турчак.

Слід зазначити, що можливу дату "референдумів" російська окупаційна влада вже неодноразово переносила.

Україна і Захід сумніваються, що такі голосування взагалі реально провести і не збираються їх визнавати.

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Нагадаємо, російські окупанти планували провести "референдуми" ще навесні. Згодом дату перенесли на 11 вересня 2022 року - день загальноросійського голосування.

Тепер, наприклад, псевдореферендум у тимчасово захоплених місті Вовчанську і смт Великий Бурлук на Харківщині планують провести 20 жовтня.

Мешканці окупованих територій матимуть два варіанти для вибору: "приєднання до РФ" або "автономна незалежність звільнених територій".

Розвідка України відслідковує процеси підготовки до "референдуму" на окупованих територіях. Там кажуть, що процеси майже завершені.

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