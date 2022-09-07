Зеленський і Шольц обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.
"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем на широкий перелік тем", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що під час розмови він подякував главі німецького уряду за підтвердження EUR5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, а також розповів про необхідність повноцінної програми МВФ.
"Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – повідомив Зеленський.
Топ коментарі
+7 Bob Fayn
показати весь коментар07.09.2022 18:27
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар07.09.2022 18:30
+3 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар07.09.2022 18:27
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Российский пропагандист Владимир Соловьев, кажется, договорился в своих резких высказываниях и кто-то из оппонентов накануне прямого эфира телеведущего встретил и поприветствовал его кулаками.
Один фингал «украсил» левую скулу журналиста, покраснения заметны также на его носу и переносице.
Пропагандист из-за своих резких высказываний имеет немало врагов. Одним из них является эстрадная певица Алла Пугачева