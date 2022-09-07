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Зеленський і Шольц обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем на широкий перелік тем", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що під час розмови він подякував главі німецького уряду за підтвердження EUR5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, а також розповів про необхідність повноцінної програми МВФ.

"Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – повідомив Зеленський.

Також читайте: Шольц виправдав відмову постачання Україні танків відповідною домовленістю країн G7

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
кажуть шо били...видно синяк під оком і бровами..хороший кулак був
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07.09.2022 18:27
+7
на Киев втарая армия мира
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07.09.2022 18:30
+3
Пропагандист Соловьев появился в прямом эфире с фингалом и ссадинами на лице.....

Российский пропагандист Владимир Соловьев, кажется, договорился в своих резких высказываниях и кто-то из оппонентов накануне прямого эфира телеведущего встретил и поприветствовал его кулаками.

Один фингал «украсил» левую скулу журналиста, покраснения заметны также на его носу и переносице.

Пропагандист из-за своих резких высказываний имеет немало врагов. Одним из них является эстрадная певица Алла Пугачева
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07.09.2022 18:27
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кажуть шо били...видно синяк під оком і бровами..хороший кулак був
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07.09.2022 18:27 Відповісти
Пропагандист Соловьев появился в прямом эфире с фингалом и ссадинами на лице.....

Российский пропагандист Владимир Соловьев, кажется, договорился в своих резких высказываниях и кто-то из оппонентов накануне прямого эфира телеведущего встретил и поприветствовал его кулаками.

Один фингал «украсил» левую скулу журналиста, покраснения заметны также на его носу и переносице.

Пропагандист из-за своих резких высказываний имеет немало врагов. Одним из них является эстрадная певица Алла Пугачева
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07.09.2022 18:27 Відповісти
на Киев втарая армия мира
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07.09.2022 18:30 Відповісти
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07.09.2022 19:15 Відповісти
Або Шольц відкриває склади для постачання Україні, або мобілізується до Бундесверу та починає тренуватися у Литві.
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07.09.2022 18:31 Відповісти
Або, диванные патриоты, живущие в Германии, едут в Украину, вступают в ВСУ и выкидывают рашку с Украины.
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07.09.2022 19:52 Відповісти
два самых больших друга Украины.. один за страх , другой за совесть.
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07.09.2022 18:36 Відповісти
Кто подавится изюмом?
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07.09.2022 18:37 Відповісти
Про яке посилення обороноздатності ? Шольц чітко сказав-"танки не дам"-!!! Це зелений так навмисне влаштовує , щоб можна було сказати що мало зброї-треба з кацапами мирні(капітуляційні)договорняки підписувати.
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07.09.2022 18:47 Відповісти
Яке ж ти брехливе і убоге,натуральний ряд чисел.Випорожнюєшся на Цензорі і "сплетни в виде версий..."А в цей час-Германія передала ЗСУ найкращу контрбатарейну РЛС "СОВRA" и 5 ЗРК .
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07.09.2022 22:01 Відповісти
Один артист эстрадного жанра, другой артист обманного жанра.
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07.09.2022 19:08 Відповісти
Главное не диванного жанра)
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07.09.2022 19:54 Відповісти
В ходе беседы Шольц очередной раз подтвердил, что он передаст, а Зеленский согласился принять в любом количестве и в любой позе.
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07.09.2022 19:16 Відповісти
если кто в курсе, что боши реально дали на сегодня, что ПЕРЕСЕКЛО границу?
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07.09.2022 19:39 Відповісти
кроме 5000 касок
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07.09.2022 19:40 Відповісти
Это хорошо, что у тебя в русне говорят только о 5 000 касках)))
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07.09.2022 19:56 Відповісти
Два чоботи пара.і німецький і "зелений український" -оба брешуть українському народові.
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07.09.2022 19:42 Відповісти
Німеччина відмовила Україні у постачанні бронеавтомобілів Dingo.
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07.09.2022 20:03 Відповісти
Просто здивований кількістю форумчан,які в курсі телефонних перемовин президента і канцлера.Ніякого захисту розмов вже не існує.Що відправили,куди,а що не дають-це ніяка не військова таємниця,для багатьох.Зе вже продав Україну і вмовляє канцлера продати Германію,а чому ні?Йому за посередництво насиплять в офшор...
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07.09.2022 21:48 Відповісти
 
 