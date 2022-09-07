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штаб (1084) посада (43) деокупація (927) Верещук (605)

Верещук очолить новостворений Координаційний штаб з питань деокупованих територій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

верещук

Таке рішення сьогодні ухвалив Уряд. За ініціативою Президента України на Урядовій нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити Координаційний штаб з питань деокупованих територій. Головою штабу запропоновано призначити віцепрем’єрку Ірину Верещук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Основне завдання Координаційного штабу – відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їх життєзабезпечення. Таких територій зараз стає дедалі більше.

"Що по собі залишає ворог на деокупованих територіях, Україна вже побачила. Це знищені соціальна та комунальна інфраструктури, зруйноване житло, спалені та пограбовані підприємства, підвали, що перетворилися на катівні. Ми повертатимемо ці землі до життя. Мета – подальша реінтеграція таких районів", – прокоментувала рішення Уряду віцепрем’єрка.

Читайте: Верещук не радить евакуйованим українцям до весни планувати повернення додому

Нагадаємо, останнім часом у ході контрнаступу Українська армія майже щодня звільняє від ворога населені пункти. Так, у серпні були деокуповані, зокрема, село Мазанівка Краматорського району Донеччини та Високопілля Бериславського району Херсонщини. Кілька днів тому ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та два – на півдні нашої держави. Також українські війська суттєво просунулися вперед на напрямку Лисичанськ-Сіверськ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
бл.
верещук, безугла, третьякова.. понабирали в вокзальных туалетах
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07.09.2022 18:51
+26
окажет помощь в организации референдумов?
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07.09.2022 18:39
+22
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07.09.2022 18:43
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07.09.2022 18:39 Відповісти
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07.09.2022 19:28 Відповісти
окажет помощь в организации референдумов?
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07.09.2022 18:39 Відповісти
🙁😕🙁☹️😦😧😮😯😲🤦🤦🤦🤦🤦🤦
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07.09.2022 18:39 Відповісти
И еще в Вашу линию:
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07.09.2022 18:42 Відповісти
Активная дур…
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07.09.2022 18:40 Відповісти
Це ж скільки ця дегенератка вкраде з бюджету...
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07.09.2022 18:41 Відповісти
Не украдет, а сдаст территории...
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07.09.2022 18:43 Відповісти
Коли ця ТП була мером то "наздавала" стільки територій за хабарі у своїй же громаді, що місцеві до цих пір в шоці. Саме її унальна продажність і безпринципність зробили її "слугою слуг *****".
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07.09.2022 19:03 Відповісти
Та ви що,а шатли кому?
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07.09.2022 18:42 Відповісти
Ну тепер я спокійний бо звільнені території в надійних руках...
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07.09.2022 18:42 Відповісти
Дозволили "суці" постараться "сховать кінці в воду" - по питаннях розмінування Півдня перед початком війни! Адже вона матиме доступ до всієї документації того періоду
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07.09.2022 19:26 Відповісти
Зеля погоджував із Путлером.
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07.09.2022 20:09 Відповісти
да, баба серйозна
куда не плюнь, вона кругом
генералам Бурбі та Кривоносу нема місць в зеленому болоті
а ця зрака на чотирох стільцях
спиртзавод, я
м,ясокомбінат, я
склад. я
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07.09.2022 20:12 Відповісти
Вот куда те миллиарды евро деваются
А они там по 3 пенсии получают.
Этож наши люди.
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07.09.2022 18:42 Відповісти
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07.09.2022 18:43 Відповісти
Відстібнули долю нагору в ОПу, а решту поділили між собою.
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07.09.2022 18:51 Відповісти
Намагалися її пропихнути на дерибан столиці. Слава Богу, не вийшло.
Пропихнули на дерибан "відновлення" звільнених територій.
Та ще вона допомагала у розмінуванні.
Курва.
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07.09.2022 18:46 Відповісти
Сразу вспомнилась Алла Демидова (фильм - "Служили два товарища") Как ее персонаж приказал расстрелять персонажей Янковского и Быкова! Особенно в точку диалог Ролана Быкова на команду - расстрелять !
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07.09.2022 18:47 Відповісти
бл.
верещук, безугла, третьякова.. понабирали в вокзальных туалетах
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07.09.2022 18:51 Відповісти
Бери выше,в платных толчках с освежителями воздуха,на унитазе резюме писали.
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07.09.2022 19:04 Відповісти
Ну, чому "понабирали"? Це ми самі їх понавибирали. Законно. На виборах. Самі. Добровільно. "Па пріколу".
Тепер "прікаливаємся"...
Не шукайте винних десь зовні; пошукайте поруч. А, можливо, навіть у собі.
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07.09.2022 19:12 Відповісти
я от голосувала за Жоріна на виборах до ВР. а пройшла по моєму округу слуга народу.
я тільки-но подивилася, хто саме!! БЕЗУГЛА!!! спасибі вам, оболонці, нема у вас ні ума, ні совісті, ні достоїнства, нічого. ну, поржіть тепер.
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07.09.2022 19:50 Відповісти
Таке відчуття що в тій партії нікого більше нема
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07.09.2022 21:33 Відповісти
Так, довай «мочи» їх! Спитай, ще про Булгакова! І згадай про малоросів!
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07.09.2022 19:06 Відповісти
Хоч би швидше наші ЗСУ вигнали кацапів,щоб нарешті восени наступного року були вибори.Щоб витурити зелене шобло з їхніми верещучками,безуглими з ВР навіки.Бо ніяких нервів вже не вистачає дивитись на пліснявий серпентарій
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07.09.2022 18:53 Відповісти
Не наврочте. Мудрий наш нарід може знов обрати зелену шмарклю у якості "пабідітєля", блть! Як сказала одна мудра людина, українці ********** компроміси з власною совістю. Тож, можемо вступити вдруге в оте лайно. На жаль...
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07.09.2022 19:19 Відповісти
Краще пустіть її на розмінування-в цьому вона спеціаліст.
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07.09.2022 18:54 Відповісти
аж серце завмирає, коли уявлю, у що перетворить ці теріторії ця успіжна зелена жаба дама
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07.09.2022 19:01 Відповісти
...як ви друзі не сідайте,але музики як ..я мірошник.
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07.09.2022 19:07 Відповісти
Пустили свинью к корыту.
Запустили козу в огород.
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07.09.2022 19:14 Відповісти
Спочатку розміновує, те що зробили серйозні дяді, запускає в дім Україна ворога, дозволяє йому знищити тисячі найкращих і захопити території, а потім ще ніби піклується за їх родини... Непогано. Таке можуть придумати тільки "зелені" виродки.
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07.09.2022 19:16 Відповісти
воно всьо проїбе
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07.09.2022 19:17 Відповісти
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07.09.2022 19:18 Відповісти
Перша поїздка хай буде в Маріуполь, особисто. І нехай з місця подій його деокуповує, с-ка зубата
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07.09.2022 19:19 Відповісти
Однієї біди цим територіям було мало, так додали ще одну - верещук!
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07.09.2022 19:23 Відповісти
Ну не может эта ***** без должности!!!!
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07.09.2022 19:25 Відповісти
Рашистсько- окупаційне фсб, через свого "козирного" агента в ОП, ,створило в Україні координаційний штаб з питань деокупованих територій, і їхній "козирний"агент з ОП , запропонував очолити штаб, агента фсб"щуку"
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07.09.2022 19:32 Відповісти
Це *******, вона ще при виборі голови Києва облажалась, тепер сунуть куди є місце.
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07.09.2022 19:36 Відповісти
*****, сядет на оккуенную зарплату и будет верещать.
Когда уже прекратится назначение самых конченных...
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07.09.2022 19:50 Відповісти
Ії тільки за евакуацію азовців можна у в'язницю садити.
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07.09.2022 19:54 Відповісти
З полоненими вже вирішила???? Пора змінити профіль, бо стали запитувати, що ж ти ку...ва натворила????
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07.09.2022 19:59 Відповісти
Шо то я уже запутался.....
То министрерство оккуп-х тер.
То комитет деоккк.....
А можно вместо этой балаболки кого то реального хозяйственника? Корбана.... Или из волонтеров кого то.....
Кроме Тищенко и сына Портнова....
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07.09.2022 20:00 Відповісти
Кадри рєшаю фсьо!
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07.09.2022 21:02 Відповісти
В тюрьму Верещалку за саботаж эвакуации мирняка в начале войны, преступную халатность и дэржзраду!!
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07.09.2022 21:48 Відповісти
Як там шатли на Чонгару?
Ще актуально,га верещак?
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07.09.2022 21:58 Відповісти
Потвора
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08.09.2022 05:36 Відповісти
 
 