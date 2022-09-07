НАБУ і САП повідомили "слузі народу" Трухіну про підозру в спробі підкупу поліцейських
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в спробі підкупу співробітників поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"7 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю", - йдеться у повідомлені.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Зазначається, що розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого 2022 року Генеральним прокурором на підставі матеріалів журналістського розслідування.
Прізвище нардепа НАБУ не повідомляє, але судячи з наданих подробиць справи мова йде про "слугу народу" Олександра Трухіна.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
Будь ласка, зачекайте...
Помічнику депутата Полтавської облради, який їхав у машині з нардепом Трухіним і взяв на себе провину у ДТП з потерпілими, призначили 850 грн штрафу
Типа - за ложь
це означає що (чужий) керівник НАБУ і САП
смертний вирок всім слугодарасам
тому й впираються вже 3 роки
Це новий голова САП постарався.
поки не пристрелять
Тому зараз не працює реєстр з реєстрації місця проживання (прописка по старому), а тому не реєструють нікого (не прописують).
Всі реєстри давно працють і реєстрація авто, і реєстри нерухомості, і реєстри нотаріусів, і паспорти, в тому числі закордонні, видають, а саме цей реєстр, кажуть працівники цієї служби, не працюватиме "до закінчення воєнного стану".
З чого б це?
Правильно, підготовка до виборів через Дію.
Так що проміжний сервер януковиче дитячі забавки порівняно з тим, що творять зелені ********.
яка в сраку підозра? в тюрягу і хай помиї жере, падло!
з вашими підозрами воно через 2 години вже на пляжах майорки ніжитиметься.
Але скоріш за все, в рамках цієї справи головне завдання довести, що саме трухін був за кермом, тоді все перевернеться з ніг на голову і можуть бути нові справи по дбр, поліції, можливо, судді.
Побачимо.
---
Продажное говно.