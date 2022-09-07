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НАБУ (3426) підкуп (274) САП (1842) Трухін (153)

НАБУ і САП повідомили "слузі народу" Трухіну про підозру в спробі підкупу поліцейських

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

трухін

НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в спробі підкупу співробітників поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"7 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю", - йдеться у повідомлені.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Зазначається, що розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого 2022 року Генеральним прокурором на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Прізвище нардепа НАБУ не повідомляє, але судячи з наданих подробиць справи мова йде про "слугу народу" Олександра Трухіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд поставив крапку у справі щодо скандального ДТП з Трухіним: оштрафовано на 850 грн чоловіка, який стверджує, що перебував за кермом

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
Ухты. А я думал уже забыли про цього героя наших днів.
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07.09.2022 18:45
+19
ЛОЛ. а татаровско-хермаковское дбр так старалось, так отмазьівало...
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07.09.2022 18:46
+19
Ніфіга собі!
Це новий голова САП постарався.
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07.09.2022 18:48
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Ухты. А я думал уже забыли про цього героя наших днів.
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07.09.2022 18:45 Відповісти
23 серпня 2022,
Помічнику депутата Полтавської облради, який їхав у машині з нардепом Трухіним і взяв на себе провину у ДТП з потерпілими, призначили 850 грн штрафу
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07.09.2022 18:47 Відповісти
на жаль, на жаль, ДТП - це не парафія САП/НАБУ. Це - вотчина МВС, Моні Стирського.
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07.09.2022 18:49 Відповісти
займалось дбр. державний діяч"
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07.09.2022 18:53 Відповісти
а, ну да, соррі, тут я лажанув, дійсно, займалось ДБР
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07.09.2022 19:29 Відповісти
Штраф 850 грн наложили не на трухина, а на мужика, который ехал с трухиным и сказал, что это он был за рулем.
Типа - за ложь
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07.09.2022 20:01 Відповісти
прочитай еще раз мой камент
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07.09.2022 20:20 Відповісти
Звини, я ошибся
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07.09.2022 20:24 Відповісти
Іншими словами одне із звинувачень тихенько злилося в унітаз на черзі підготовка до злиття підкупу поліцейських. Спишуть на шоковий стан під час якого звинувачений був природньо неадекватним + алкогольне сп'яніння (тепер це аргумент вже на користь цього вилупках) далі оберуть слушний момент і бувайте здорові, максимум умовне без відриву від "фінансового виробництва" у стінах парламенту і поза парламентом.
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07.09.2022 20:46 Відповісти
факт підкупу теж доказати важко, якщо не було запротокольований вміст сумки з сто п'ятдесятими шоколадками чи барбарисками.
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07.09.2022 20:52 Відповісти
не забули
це означає що (чужий) керівник НАБУ і САП
смертний вирок всім слугодарасам
тому й впираються вже 3 роки
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07.09.2022 20:27 Відповісти
Два антикорупційні органи в країні, до яких є довіра. Якщо посадите цю мерзоту, то це буде дуже класно
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07.09.2022 20:32 Відповісти
ЛОЛ. а татаровско-хермаковское дбр так старалось, так отмазьівало...
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07.09.2022 18:46 Відповісти
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07.09.2022 19:45 Відповісти
hochu pobachiti cevo ushlopka za dratami.....zapasaemosj popkornom
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07.09.2022 18:48 Відповісти
тiльки з лiсу вийшов...
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07.09.2022 18:48 Відповісти
Агв! 😁 "Однажди в студьоную зімнюю пору я із лєсу вишел - і снова зашол. Гляжу - поднімаєтся мєдлєно в гору із-за бєрьози осіновий кол."
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07.09.2022 19:00 Відповісти
"..сємья-то большая, та два довб#й#ба..."(с)
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07.09.2022 20:16 Відповісти
Ніфіга собі!
Це новий голова САП постарався.
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07.09.2022 18:48 Відповісти
окопи рити
поки не пристрелять
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07.09.2022 18:48 Відповісти
А он разве еще в лес тихонько не ушел? И вышел где нибудь в Герцлии (Израиль), в гости к маме Риме
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07.09.2022 18:48 Відповісти
vyplil u Monako
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07.09.2022 18:50 Відповісти
ДТП и попытка подкупа полицейского Трухиным в августе 2021-го, расследование началось в феврале 2022, то есть спустя 5! месяцев и сегодня, в сентябре 2022! наконец-то пидозра... Ребятки "правоохранители", у вас всё нормально со временем и календарём?... Может ещё пару лет подождать, пока все забудут этого парламентского решалу и его подвиги?
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07.09.2022 18:48 Відповісти
ненормально було з призначенням керівника САП і проведенням відповідного конкурсу. А Венедіктова не давала згоди на оголошення підозри.
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07.09.2022 18:51 Відповісти
зелений козел/цап-відбувайло.
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07.09.2022 18:49 Відповісти
ПЫСЫ: ні, просто цап.
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07.09.2022 18:52 Відповісти
Обтрухался трухлявый Трухин!
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07.09.2022 18:50 Відповісти
Патова Зеситуація шо не зроби все не влаштує,промовчиш корєша посадять,ляму потягнеш рейтинг впадьот.
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07.09.2022 18:52 Відповісти
А в нас що колись будуть вибори? Все, більше виборів (як мінімум чесних) не буде ніколи, Ze скаже що небезпечне проводити вибори вживу і проведе електронні вибори в дії і накрутить собі рейтинг як накручують на кацапії
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07.09.2022 18:55 Відповісти
до цього йде
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07.09.2022 19:10 Відповісти
Пане Райт,а назвіть ,будь ласка,хоч одні чесні вибори у нас?.По вашому ніку ,правда,не зрозуміло де це у вас ?Трохи попробую звузити місце чесних виборів-чесні вибори в Україні?
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07.09.2022 20:08 Відповісти
У вас - це де? у Франції? чесні вибори президента і парламента в Україні були 2019 року
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07.09.2022 21:26 Відповісти
Саме так.
Тому зараз не працює реєстр з реєстрації місця проживання (прописка по старому), а тому не реєструють нікого (не прописують).
Всі реєстри давно працють і реєстрація авто, і реєстри нерухомості, і реєстри нотаріусів, і паспорти, в тому числі закордонні, видають, а саме цей реєстр, кажуть працівники цієї служби, не працюватиме "до закінчення воєнного стану".
З чого б це?
Правильно, підготовка до виборів через Дію.
Так що проміжний сервер януковиче дитячі забавки порівняно з тим, що творять зелені ********.
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07.09.2022 21:11 Відповісти
А встигли б посадити 1 000 000 000 дерев... Трухин без проблем зникнув би
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07.09.2022 18:53 Відповісти
оце діло
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07.09.2022 18:54 Відповісти
Дєрмак відмаже.А у ДБР зараз важливіша справа- треба засадити за грати бойового генерала Кривоноса. Він же врятувпв Жуляни від орків.!!!
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07.09.2022 18:56 Відповісти
Напевне це буде "сакральна жертва".Бо зелені влаштували "танці з бубнами" навколо директора НАБУ хочуть взяти його "на повідок".Але вже дуже уважно за цим всим стежить світова спільнота. Тому може трухіна і "віддадуть".
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07.09.2022 19:00 Відповісти
Ну всьо, трухін побіг в монако...
яка в сраку підозра? в тюрягу і хай помиї жере, падло!
з вашими підозрами воно через 2 години вже на пляжах майорки ніжитиметься.
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07.09.2022 19:01 Відповісти
Это типа сакральная жертва зеленой власти за десятки тысяч убитых граждан Украины при популизме боневтика?
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07.09.2022 19:01 Відповісти
За рік всі речові докази втратили запах алкоголю та й свідків витверезили
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07.09.2022 19:08 Відповісти
Клименко, жги!
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07.09.2022 19:08 Відповісти
Україні так потрібне правосуддя. Щоб стати членом Євросоюзу, маємо мати справедливу судову систему. А то у нас для друзів усе, а патріотам, воякам, звичайним українцям кривосуддя.
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07.09.2022 19:10 Відповісти
Трухін не бійся , справу передадуть тій судді що випустила з СІЗО коригувальницю що потім втекла в Угорщину , ще і вибачатися перед тобою будуть .
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07.09.2022 19:12 Відповісти
Або передадуть судді Логвіній з Чернігова - ссикливе недорозуміння ухвалить рішення і безкоштовно
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07.09.2022 19:20 Відповісти
тихонечко в тюрячку пошел
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07.09.2022 20:13 Відповісти
а думав праканає
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07.09.2022 20:24 Відповісти
Граждане Украины отдают последнее ВСУ, при этом "правительство" нагло, у всех на глазах кладут асфальт в Буче
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07.09.2022 20:32 Відповісти
Я б зараз присудив би йому прогулянку в ліс… десь під Ізюм
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07.09.2022 20:53 Відповісти
Невдала спроба підняти клоуну рейтинг. Ні, наркоші вже не допоможе навіть якщо випише підозри собі з дєрмаком)
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07.09.2022 20:55 Відповісти
У него и так 91% поддержки сейчас по данным центра Разумкова , так что голоса трезвомыслящих людей даже не будут заметны.
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08.09.2022 08:12 Відповісти
ниче, поставят в набу зеленую мразоту - все замнут
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07.09.2022 21:13 Відповісти
хто ж його посадить ? він же гаманець верховної ради по роздачі каси в туалетах та збору дані з округів - відмажуть однозначно або пояснять табличку ділення нових людей у структурі - поки систему не буде зламано ,вона інакше не працює на жаль , а таких гучних заяв про підозру було чимало... результат пшик
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07.09.2022 21:49 Відповісти
Лише у випадку, коли є повне відео (а воно має бути) того, що там відбувалося, а ще свідчення поліцейських, то перспектива щось кримінальне довести реальна.
Але скоріш за все, в рамках цієї справи головне завдання довести, що саме трухін був за кермом, тоді все перевернеться з ніг на голову і можуть бути нові справи по дбр, поліції, можливо, судді.
Побачимо.
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07.09.2022 21:55 Відповісти
Чудова новина.
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07.09.2022 22:01 Відповісти
Буде чудово, якщо його закриють. Забрати діло не видйе. Ну що ж, сподліваємося, що за певний час і Єрмак сяде. Надовго. А потім /неначасі/.
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07.09.2022 22:03 Відповісти
Коли буде результат розслідування і вирок суду, тоді і можна буде обговорювати Трухіна. А зараз тільки переливання з пустого в порожнє.
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07.09.2022 22:37 Відповісти
Того хто присудив 850 грн. штрафу шоферу за дачу слідчим невірних свідчень у ДТП Трухіна притягнули до відповідальності?
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07.09.2022 22:46 Відповісти
трухин-это бывший зять мартынова из днепра(партнер коломойского) и поэтому он чистой воды невиновник.
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07.09.2022 22:52 Відповісти
150 тисяч чого він обіцяв? Може поцілунків?..
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08.09.2022 06:45 Відповісти
Тому зелупа і хоче завалити конкурс на керівника НАБУ
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08.09.2022 08:18 Відповісти
та принесе він справку від психіатра з Дніпра, що він був в неадекватному стані, бо його примусили вживати алкоголь. В оскільки він не питущий з дитинства то це викликало стрес.
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08.09.2022 08:36 Відповісти
единственная независимая от зеленой плесени структура- хоть как-то работают. а что там с расследованием самого ДТП? пьяный за рулем с серьезно пострадавшими - это по новому УК до 15 лет за решеткой по памяти.
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08.09.2022 09:23 Відповісти
 
 